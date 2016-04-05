prodigy написав:........ ну вы даете )) так все отказались кроме него
как говориться -взялся за гуж -полезай в короб когда они "лодку шатали" они что думали? был ли у них план-что делать со страной? ..........
Если бы я такое написал, меня бы тут (причём, возможно, Вы первый) призывали бы расстрелять как антимайдановца и, вообще, врага народа. Никто не заставлял нарушать достигнутые и подписанные соглашения (с участием Запада), пытаться арестовать Януковича (и, скорее всего, убить при задержании) и срочно брать власть.
prodigy написав:........ ну вы даете )) так все отказались кроме него
как говориться -взялся за гуж -полезай в короб когда они "лодку шатали" они что думали? был ли у них план-что делать со страной? ..........
Если бы я такое написал, меня бы тут (причём, возможно, Вы первый) призывали бы расстрелять как антимайдановца и, вообще, врага народа. Никто не заставлял нарушать достигнутые и подписанные соглашения (с участием Запада), пытаться арестовать Януковича (и, скорее всего, убить при задержании) и срочно брать власть.
Боже ... яке дурне
Это когда пытались арестовывать Януковича ?? Янукович подписал соглашение и сразу начал делать ноги. Потому что, рядом с ним был некий Лукин, который восползовался страхами Януковича и напел всякую дичь
Успіх написав:І сьогодні всі наші "подарунки" лише для орків... Сьогодні цілий день мої побратими насипають оркам і насипають по-повній!🔥🔥🔥
Все буде Україна!👍
Успіх і Ко, ось і вам подарунки від керівництва: *У понеділок, 19 грудня, заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр під час брифінгу розповіла, що у грудні грошове забезпечення українських військовослужбовців зросте на 37% порівняно з листопадом. Збільшення виплат стане можливим за рахунок низки додаткових нарахувань. * https://focus.ua/uk/voennye-novosti/541 ... minoborony
ЛАД написав:Когда-то уже писал о протяженности нашей границы с РФ и Беларусью. Где надо было рыть - под Харьковом? Сумами? Черниговом? Житомиром? Запорожьем? Днепром? Херсоном?
_массовый_ вход нападающей армии может быть только по дорогам. А на дорогах всегда есть мосты, ключевые перекрёстки и т.п "узкие места". Если говорить об участке от Луганской области до Житомирской, где много рек, оврагов, лесов - вполне реально было за копейки вполне серьёзно замедлить продвижение захватчика. И в первые пару суток мы имели бы неплохой запас времени на манёвр имеющими у нас силами, на занятие позиций обороны и т.п.
Знаете, мои знания современной тактики и стратегии сухопутных войск близки к 0. Так же, как и Ваши, и остальных форумчан. Может, и так, как Вы пишете. Но вспомните 1941. Тогда линия Мажино не помешала немцам. А на восточном фронте, где не было дорог (думаю, Вы не станете называть хайвэями то, что у нас тогда было), не помешало немцам наступать высокими темпами на огромном фронте. При том, что советская армия не была уж такой совсем слабой и малочисленной. Почему-то "запас времени" появился только через несколько месяцев аж под Москвой.
ЛАД написав:Но вспомните 1941. Тогда линия Мажино не помешала немцам. А на восточном фронте, где не было дорог (думаю, Вы не станете называть хайвэями то, что у нас тогда было), не помешало немцам наступать высокими темпами на огромном фронте.
я же вполне ясно написал: в первые пару суток мы бы имели некоторый запас времени на манёвр своими войсками. Учитывая, насколько лавинообразно развивалось наступление в первые дни - пару дней, это очень существенно.
prodigy написав:........ ну вы даете )) так все отказались кроме него
как говориться -взялся за гуж -полезай в короб когда они "лодку шатали" они что думали? был ли у них план-что делать со страной? ..........
Если бы я такое написал, меня бы тут (причём, возможно, Вы первый) призывали бы расстрелять как антимайдановца и, вообще, врага народа. Никто не заставлял нарушать достигнутые и подписанные соглашения (с участием Запада), пытаться арестовать Януковича (и, скорее всего, убить при задержании) и срочно брать власть.
Який арешт?))) Це називається - зупинити і доставити ... за допомогою ще й десятьох бійців.
Пряма мова: «Він (Віктор Янукович – ред.) ще розповідав, що Турчинов дав команду збивати вертоліт (за допомогою якого експрезидент намагався покинути Україну – ред.). Це неправда, ніхто команди «збивати» не давав. Але я вимагав посадити вертоліт і доставити Януковича до Києва. З Харкова Янукович вилетів до Донецька, а з Донецька на машинах, ховаючись, попрямував, як нам стало відомо, в Крим. Тому на той момент народні депутати – [Арсен] Аваков і [Валентин] Наливайченко з десятьма, по-моєму, бійцями вилетіли в Крим», – пригадав Турчинов. https://www.radiosvoboda.org/a/news-tur ... 88720.html
ЛАД написав:К сожалению, победу таким путём ждать слишком долго. Военный путь значительно реальнее.
ЛАД написав:Вам нужно объяснять, что такое ядерная война? Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать
стесняюсь спросить у вас для каждого форумчанина своя точка зрения? Конечно военный путь значительно реальнее, вот только есть одна мелочь, Харьков может быть стёрт ядерным ударом. Или пуйло признает поражение, имея в арсенале Яо?
С логикой у Вас плохо. Не знаю, что на это повлияло. Возможно, то, что в 13 лет Вы показывали учителям, которые не ставили Вам липовые тройки и вместо учёбы торговали в Польше? Вы не понимаете, что никакое поражение в экономической войне и ухудшение экономического положения РФ не лишит Россию ЯО и не лишит возможности его применения? Когда я пишу о военном пути, я, естественно, имею ввиду сегодняшнюю войну - исключительна конвенциональным оружием. Обратите внимание, я ни разу не призывал к захвату Гомеля и Белгорода и бомбардировкам Москвы.
как у меня с логикой я знаю лучше вас, но спасибо за беспокойство.
По сути вы не ответили возможна ли победа Украины в войне без применения путиным тяо?? Я утверждаю, что экономически обанкротить РФ проще и дешевле, чем военным путем, а главное этот путь абсолютно предсказуемый.
В ответ на санкции путину нет смысла применять тЯо, потому что применение оного их (санкции) не отменит. То есть бесполезно. А в ответ на военное поражение, наоборот такой смысл есть. Стерли несколько городов и уже непонятно кто тут был победитель.
ЛАД написав:ухудшение экономического положения РФ не лишит Россию ЯО и не лишит возможности его применения?
не лишит, но сделает его бессмысленным. от этого экономическое положение не улучшится. И продать народу "жрите комбикорм зато у нас есть Яо" не выйдет. Экономика всегда и везде первична. Другими словами, когда русским нечего будет жрать, им станет абсолютно всё равно кто победил в войне с Украиной.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 гру, 2022 17:36, всього редагувалось 1 раз.
исходя из того факта, что Запад ввязался в эту войну как экономическим давлением на РФ, так и прямой военной помощью нам - очевидно, Запад понимает, что эти два фактора должны работать параллельно. Один из них результата не даёт. Безусловно, вы можете думать иначе, но это не влияет на ход событий