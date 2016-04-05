Додано: Пон 19 гру, 2022 17:29

ЛАД написав: vitaliian написав: ЛАД написав: К сожалению, победу таким путём ждать слишком долго. Военный путь значительно реальнее. К сожалению, победу таким путём ждать слишком долго. Военный путь значительно реальнее. ЛАД написав: Вам нужно объяснять, что такое ядерная война?

Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать Вам нужно объяснять, что такое ядерная война?Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать стесняюсь спросить у вас для каждого форумчанина своя точка зрения? Конечно военный путь значительно реальнее, вот только есть одна мелочь, Харьков может быть стёрт ядерным ударом. Или пуйло признает поражение, имея в арсенале Яо? стесняюсь спросить у вас для каждого форумчанина своя точка зрения? Конечно военный путь значительно реальнее, вот только есть одна мелочь, Харьков может быть стёрт ядерным ударом. Или пуйло признает поражение, имея в арсенале Яо?

С логикой у Вас плохо.

Не знаю, что на это повлияло. Возможно, то, что в 13 лет Вы показывали учителям, которые не ставили Вам липовые тройки и вместо учёбы торговали в Польше?

Вы не понимаете, что никакое поражение в экономической войне и ухудшение экономического положения РФ не лишит Россию ЯО и не лишит возможности его применения?

Когда я пишу о военном пути, я, естественно, имею ввиду сегодняшнюю войну - исключительна конвенциональным оружием. Обратите внимание, я ни разу не призывал к захвату Гомеля и Белгорода и бомбардировкам Москвы. С логикой у Вас плохо.Не знаю, что на это повлияло. Возможно, то, что в 13 лет Вы показывали учителям, которые не ставили Вам липовые тройки и вместо учёбы торговали в Польше?Вы не понимаете, что никакое поражение в экономической войне и ухудшение экономического положения РФ не лишит Россию ЯО и не лишит возможности его применения?Когда я пишу о военном пути, я, естественно, имею ввиду сегодняшнюю войну - исключительна конвенциональным оружием. Обратите внимание, яне призывал к захвату Гомеля и Белгорода и бомбардировкам Москвы.

ЛАД написав: ухудшение экономического положения РФ не лишит Россию ЯО и не лишит возможности его применения? ухудшение экономического положения РФ не лишит Россию ЯО и не лишит возможности его применения?

как у меня с логикой я знаю лучше вас, но спасибо за беспокойство.По сути вы не ответили возможна ли победа Украины в войне без применения путиным тяо?? Я утверждаю, что экономически обанкротить РФ проще и дешевле, чем военным путем, а главное этот путь абсолютно предсказуемый.В ответ на санкции путину нет смысла применять тЯо, потому что применение оного их (санкции) не отменит. То есть бесполезно. А в ответ на военное поражение, наоборот такой смысл есть. Стерли несколько городов и уже непонятно кто тут был победитель.не лишит, но сделает его бессмысленным. от этого экономическое положение не улучшится. И продать народу "жрите комбикорм зато у нас есть Яо" не выйдет. Экономика всегда и везде первична. Другими словами, когда русским нечего будет жрать, им станет абсолютно всё равно кто победил в войне с Украиной.