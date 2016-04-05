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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3044304530463047
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:06

  prodigy написав:........
ну вы даете ))
так все отказались кроме него :roll:

как говориться -взялся за гуж -полезай в короб
когда они "лодку шатали" они что думали?
был ли у них план-что делать со страной?
..........

Если бы я такое написал, меня бы тут (причём, возможно, Вы первый) призывали бы расстрелять как антимайдановца и, вообще, врага народа. :)
Никто не заставлял нарушать достигнутые и подписанные соглашения (с участием Запада), пытаться арестовать Януковича (и, скорее всего, убить при задержании) и срочно брать власть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:10

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
ну вы даете ))
так все отказались кроме него :roll:

как говориться -взялся за гуж -полезай в короб
когда они "лодку шатали" они что думали?
был ли у них план-что делать со страной?
..........

Если бы я такое написал, меня бы тут (причём, возможно, Вы первый) призывали бы расстрелять как антимайдановца и, вообще, врага народа. :)
Никто не заставлял нарушать достигнутые и подписанные соглашения (с участием Запада), пытаться арестовать Януковича (и, скорее всего, убить при задержании) и срочно брать власть.

Боже ... яке дурне

Это когда пытались арестовывать Януковича ??
Янукович подписал соглашение и сразу начал делать ноги. Потому что, рядом с ним был некий Лукин, который восползовался страхами Януковича и напел всякую дичь
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:14

  prodigy написав:а якщо прибрати назву пов'язану з Дзержинським -то підприємство щось втрачає (кліентів , чи якість продукції?)

не совсем понятна ваша мысль.
"ФЭД" - государственное предприятие, функции собственника выполняет госконцерн "Укроборонпром".

Очевидно (ну, мне, по крайне мере), что своё недовольство названием завода вам следует адресовать органу управления, а не населению Харькова.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:20

  Успіх написав:І сьогодні всі наші "подарунки" лише для орків... :mrgreen:
Сьогодні цілий день мої побратими насипають оркам і насипають по-повній!🔥🔥🔥

Все буде Україна!👍

Успіх і Ко, ось і вам подарунки від керівництва:
*У понеділок, 19 грудня, заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр під час брифінгу розповіла, що у грудні грошове забезпечення українських військовослужбовців зросте на 37% порівняно з листопадом. Збільшення виплат стане можливим за рахунок низки додаткових нарахувань. *
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/541 ... minoborony
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:21

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:"- Не читал, но писал."

Меньше пишите и больше читайте.

:wink:

  Starikan написав:https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/puma-panzer-bundeswehr-101.html

Що робити? З української точки зору це виглядає як "німці-завжди-були-з-росіянами". З німецької як - "вибачте-але-у-нас-нема-армії".

:roll:
Да, и вообще о количестве удалённого...:

Не мало "новостей", что ранее блокировалось для "загалу".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 19 гру, 2022 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:24

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Когда-то уже писал о протяженности нашей границы с РФ и Беларусью. Где надо было рыть - под Харьковом? Сумами? Черниговом? Житомиром? Запорожьем? Днепром? Херсоном?
_массовый_ вход нападающей армии может быть только по дорогам. А на дорогах всегда есть мосты, ключевые перекрёстки и т.п "узкие места". Если говорить об участке от Луганской области до Житомирской, где много рек, оврагов, лесов - вполне реально было за копейки вполне серьёзно замедлить продвижение захватчика. И в первые пару суток мы имели бы неплохой запас времени на манёвр имеющими у нас силами, на занятие позиций обороны и т.п.

Знаете, мои знания современной тактики и стратегии сухопутных войск близки к 0. Так же, как и Ваши, и остальных форумчан.
Может, и так, как Вы пишете. Но вспомните 1941. Тогда линия Мажино не помешала немцам. А на восточном фронте, где не было дорог (думаю, Вы не станете называть хайвэями то, что у нас тогда было), не помешало немцам наступать высокими темпами на огромном фронте. При том, что советская армия не была уж такой совсем слабой и малочисленной. Почему-то "запас времени" появился только через несколько месяцев аж под Москвой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но вспомните 1941. Тогда линия Мажино не помешала немцам. А на восточном фронте, где не было дорог (думаю, Вы не станете называть хайвэями то, что у нас тогда было), не помешало немцам наступать высокими темпами на огромном фронте.

я же вполне ясно написал: в первые пару суток мы бы имели некоторый запас времени на манёвр своими войсками. Учитывая, насколько лавинообразно развивалось наступление в первые дни - пару дней, это очень существенно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:28

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
ну вы даете ))
так все отказались кроме него :roll:

как говориться -взялся за гуж -полезай в короб
когда они "лодку шатали" они что думали?
был ли у них план-что делать со страной?
..........

Если бы я такое написал, меня бы тут (причём, возможно, Вы первый) призывали бы расстрелять как антимайдановца и, вообще, врага народа. :)
Никто не заставлял нарушать достигнутые и подписанные соглашения (с участием Запада), пытаться арестовать Януковича (и, скорее всего, убить при задержании) и срочно брать власть.

Який арешт?)))
Це називається - зупинити і доставити ... за допомогою ще й десятьох бійців.

Пряма мова:
«Він (Віктор Янукович – ред.) ще розповідав, що Турчинов дав команду збивати вертоліт (за допомогою якого експрезидент намагався покинути Україну – ред.). Це неправда, ніхто команди «збивати» не давав. Але я вимагав посадити вертоліт і доставити Януковича до Києва. З Харкова Янукович вилетів до Донецька, а з Донецька на машинах, ховаючись, попрямував, як нам стало відомо, в Крим. Тому на той момент народні депутати – [Арсен] Аваков і [Валентин] Наливайченко з десятьма, по-моєму, бійцями вилетіли в Крим», – пригадав Турчинов.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-tur ... 88720.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:29

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:К сожалению, победу таким путём ждать слишком долго. Военный путь значительно реальнее.
  ЛАД написав:Вам нужно объяснять, что такое ядерная война?
Вы не понимаете, что наш родной Харьков будет одной из первых целей ответного удара? Или плевать
стесняюсь спросить у вас для каждого форумчанина своя точка зрения? Конечно военный путь значительно реальнее, вот только есть одна мелочь, Харьков может быть стёрт ядерным ударом. Или пуйло признает поражение, имея в арсенале Яо?

С логикой у Вас плохо.
Не знаю, что на это повлияло. Возможно, то, что в 13 лет Вы показывали учителям, которые не ставили Вам липовые тройки и вместо учёбы торговали в Польше?
Вы не понимаете, что никакое поражение в экономической войне и ухудшение экономического положения РФ не лишит Россию ЯО и не лишит возможности его применения?
Когда я пишу о военном пути, я, естественно, имею ввиду сегодняшнюю войну - исключительна конвенциональным оружием. Обратите внимание, я ни разу не призывал к захвату Гомеля и Белгорода и бомбардировкам Москвы.
как у меня с логикой я знаю лучше вас, но спасибо за беспокойство.

По сути вы не ответили возможна ли победа Украины в войне без применения путиным тяо?? Я утверждаю, что экономически обанкротить РФ проще и дешевле, чем военным путем, а главное этот путь абсолютно предсказуемый.

В ответ на санкции путину нет смысла применять тЯо, потому что применение оного их (санкции) не отменит. То есть бесполезно. А в ответ на военное поражение, наоборот такой смысл есть. Стерли несколько городов и уже непонятно кто тут был победитель.
  ЛАД написав:ухудшение экономического положения РФ не лишит Россию ЯО и не лишит возможности его применения?
не лишит, но сделает его бессмысленным. от этого экономическое положение не улучшится. И продать народу "жрите комбикорм зато у нас есть Яо" не выйдет. Экономика всегда и везде первична. Другими словами, когда русским нечего будет жрать, им станет абсолютно всё равно кто победил в войне с Украиной.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 гру, 2022 17:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Я утверждаю, что
исходя из того факта, что Запад ввязался в эту войну как экономическим давлением на РФ, так и прямой военной помощью нам - очевидно, Запад понимает, что эти два фактора должны работать параллельно. Один из них результата не даёт. Безусловно, вы можете думать иначе, но это не влияет на ход событий
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