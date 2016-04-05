prodigy написав:........ ну вы даете )) так все отказались кроме него
как говориться -взялся за гуж -полезай в короб когда они "лодку шатали" они что думали? был ли у них план-что делать со страной? ..........
Если бы я такое написал, меня бы тут (причём, возможно, Вы первый) призывали бы расстрелять как антимайдановца и, вообще, врага народа. Никто не заставлял нарушать достигнутые и подписанные соглашения (с участием Запада), пытаться арестовать Януковича (и, скорее всего, убить при задержании) и срочно брать власть.
prodigy написав:........ ну вы даете )) так все отказались кроме него
как говориться -взялся за гуж -полезай в короб когда они "лодку шатали" они что думали? был ли у них план-что делать со страной? ..........
Если бы я такое написал, меня бы тут (причём, возможно, Вы первый) призывали бы расстрелять как антимайдановца и, вообще, врага народа. Никто не заставлял нарушать достигнутые и подписанные соглашения (с участием Запада), пытаться арестовать Януковича (и, скорее всего, убить при задержании) и срочно брать власть.
Боже ... яке дурне
Это когда пытались арестовывать Януковича ??
Янукович подписал соглашение и сразу начал делать ноги. Потому что, рядом с ним был некий Лукин, который воспользовался страхами Януковича и напел всякую дичь Отчего Янукович и сделал ноги
Ибо, когда у Януковича весь парламент под ним, КабМин под ним, прокуратура под ним, МВД под ним А Янукович делает ноги
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 19 гру, 2022 17:58, всього редагувалось 2 разів.
Успіх написав:І сьогодні всі наші "подарунки" лише для орків... Сьогодні цілий день мої побратими насипають оркам і насипають по-повній!🔥🔥🔥
Все буде Україна!👍
Успіх і Ко, ось і вам подарунки від керівництва: *У понеділок, 19 грудня, заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр під час брифінгу розповіла, що у грудні грошове забезпечення українських військовослужбовців зросте на 37% порівняно з листопадом. Збільшення виплат стане можливим за рахунок низки додаткових нарахувань. * https://focus.ua/uk/voennye-novosti/541 ... minoborony
ЛАД написав:Когда-то уже писал о протяженности нашей границы с РФ и Беларусью. Где надо было рыть - под Харьковом? Сумами? Черниговом? Житомиром? Запорожьем? Днепром? Херсоном?
_массовый_ вход нападающей армии может быть только по дорогам. А на дорогах всегда есть мосты, ключевые перекрёстки и т.п "узкие места". Если говорить об участке от Луганской области до Житомирской, где много рек, оврагов, лесов - вполне реально было за копейки вполне серьёзно замедлить продвижение захватчика. И в первые пару суток мы имели бы неплохой запас времени на манёвр имеющими у нас силами, на занятие позиций обороны и т.п.
Знаете, мои знания современной тактики и стратегии сухопутных войск близки к 0. Так же, как и Ваши, и остальных форумчан. Может, и так, как Вы пишете. Но вспомните 1941. Тогда линия Мажино не помешала немцам. А на восточном фронте, где не было дорог (думаю, Вы не станете называть хайвэями то, что у нас тогда было), не помешало немцам наступать высокими темпами на огромном фронте. При том, что советская армия не была уж такой совсем слабой и малочисленной. Почему-то "запас времени" появился только через несколько месяцев аж под Москвой.
ЛАД написав:Но вспомните 1941. Тогда линия Мажино не помешала немцам. А на восточном фронте, где не было дорог (думаю, Вы не станете называть хайвэями то, что у нас тогда было), не помешало немцам наступать высокими темпами на огромном фронте.
я же вполне ясно написал: в первые пару суток мы бы имели некоторый запас времени на манёвр своими войсками. Учитывая, насколько лавинообразно развивалось наступление в первые дни - пару дней, это очень существенно.
prodigy написав:........ ну вы даете )) так все отказались кроме него
как говориться -взялся за гуж -полезай в короб когда они "лодку шатали" они что думали? был ли у них план-что делать со страной? ..........
Если бы я такое написал, меня бы тут (причём, возможно, Вы первый) призывали бы расстрелять как антимайдановца и, вообще, врага народа. Никто не заставлял нарушать достигнутые и подписанные соглашения (с участием Запада), пытаться арестовать Януковича (и, скорее всего, убить при задержании) и срочно брать власть.
Який арешт?))) Це називається - зупинити і доставити ... за допомогою ще й десятьох бійців.
Пряма мова: «Він (Віктор Янукович – ред.) ще розповідав, що Турчинов дав команду збивати вертоліт (за допомогою якого експрезидент намагався покинути Україну – ред.). Це неправда, ніхто команди «збивати» не давав. Але я вимагав посадити вертоліт і доставити Януковича до Києва. З Харкова Янукович вилетів до Донецька, а з Донецька на машинах, ховаючись, попрямував, як нам стало відомо, в Крим. Тому на той момент народні депутати – [Арсен] Аваков і [Валентин] Наливайченко з десятьма, по-моєму, бійцями вилетіли в Крим», – пригадав Турчинов. https://www.radiosvoboda.org/a/news-tur ... 88720.html
исходя из того факта, что Запад ввязался в эту войну как экономическим давлением на РФ, так и прямой военной помощью нам - очевидно, Запад понимает, что эти два фактора должны работать параллельно. Один из них результата не даёт. Безусловно, вы можете думать иначе, но это не влияет на ход событий
"Самое страшное – это принуждение мировой общественности к привыканию того, что происходит в Украине. То есть сделать так, чтобы война в Украине стала нормой общественной жизни. Идет война и идет, какое нам дело до этого? Нас это не касается. Вот это самое страшное", – высказал свое мнение Пинкус.