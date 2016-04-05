Додано: Пон 19 гру, 2022 17:24

juristkostya написав: ЛАД написав: Когда-то уже писал о протяженности нашей границы с РФ и Беларусью. Где надо было рыть - под Харьковом? Сумами? Черниговом? Житомиром? Запорожьем? Днепром? Херсоном? Когда-то уже писал о протяженности нашей границы с РФ и Беларусью. Где надо было рыть - под Харьковом? Сумами? Черниговом? Житомиром? Запорожьем? Днепром? Херсоном? _массовый_ вход нападающей армии может быть только по дорогам. А на дорогах всегда есть мосты, ключевые перекрёстки и т.п "узкие места". Если говорить об участке от Луганской области до Житомирской, где много рек, оврагов, лесов - вполне реально было за копейки вполне серьёзно замедлить продвижение захватчика. И в первые пару суток мы имели бы неплохой запас времени на манёвр имеющими у нас силами, на занятие позиций обороны и т.п. _массовый_ вход нападающей армии может быть только по дорогам. А на дорогах всегда есть мосты, ключевые перекрёстки и т.п "узкие места". Если говорить об участке от Луганской области до Житомирской, где много рек, оврагов, лесов - вполне реально было за копейки вполне серьёзно замедлить продвижение захватчика. И в первые пару суток мы имели бы неплохой запас времени на манёвр имеющими у нас силами, на занятие позиций обороны и т.п.

Знаете, мои знания современной тактики и стратегии сухопутных войск близки к 0. Так же, как и Ваши, и остальных форумчан.Может, и так, как Вы пишете. Но вспомните 1941. Тогда линия Мажино не помешала немцам. А на восточном фронте, где не было дорог (думаю, Вы не станете называть хайвэями то, что у нас тогда было), не помешало немцам наступать высокими темпами на огромном фронте. При том, что советская армия не была уж такой совсем слабой и малочисленной. Почему-то "запас времени" появился только через несколько месяцев аж под Москвой.