RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 30453046304730483049>
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:06

  prodigy написав:........
ну вы даете ))
так все отказались кроме него :roll:

как говориться -взялся за гуж -полезай в короб
когда они "лодку шатали" они что думали?
был ли у них план-что делать со страной?
..........

Если бы я такое написал, меня бы тут (причём, возможно, Вы первый) призывали бы расстрелять как антимайдановца и, вообще, врага народа. :)
Никто не заставлял нарушать достигнутые и подписанные соглашения (с участием Запада), пытаться арестовать Януковича (и, скорее всего, убить при задержании) и срочно брать власть.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23653
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:10

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
ну вы даете ))
так все отказались кроме него :roll:

как говориться -взялся за гуж -полезай в короб
когда они "лодку шатали" они что думали?
был ли у них план-что делать со страной?
..........

Если бы я такое написал, меня бы тут (причём, возможно, Вы первый) призывали бы расстрелять как антимайдановца и, вообще, врага народа. :)
Никто не заставлял нарушать достигнутые и подписанные соглашения (с участием Запада), пытаться арестовать Януковича (и, скорее всего, убить при задержании) и срочно брать власть.

Боже ... яке дурне

Это когда пытались арестовывать Януковича ??

Янукович подписал соглашение и сразу начал делать ноги. Потому что, рядом с ним был некий Лукин, который воспользовался страхами Януковича и напел всякую дичь
Отчего Янукович и сделал ноги

Ибо, когда у Януковича весь парламент под ним, КабМин под ним, прокуратура под ним, МВД под ним
А Янукович делает ноги
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 19 гру, 2022 17:58, всього редагувалось 2 разів.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7465
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:14

  prodigy написав:а якщо прибрати назву пов'язану з Дзержинським -то підприємство щось втрачає (кліентів , чи якість продукції?)

не совсем понятна ваша мысль.
"ФЭД" - государственное предприятие, функции собственника выполняет госконцерн "Укроборонпром".

Очевидно (ну, мне, по крайне мере), что своё недовольство названием завода вам следует адресовать органу управления, а не населению Харькова.
juristkostya
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:20

  Успіх написав:І сьогодні всі наші "подарунки" лише для орків... :mrgreen:
Сьогодні цілий день мої побратими насипають оркам і насипають по-повній!🔥🔥🔥

Все буде Україна!👍

Успіх і Ко, ось і вам подарунки від керівництва:
*У понеділок, 19 грудня, заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр під час брифінгу розповіла, що у грудні грошове забезпечення українських військовослужбовців зросте на 37% порівняно з листопадом. Збільшення виплат стане можливим за рахунок низки додаткових нарахувань. *
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/541 ... minoborony
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25731
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:21

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:"- Не читал, но писал."

Меньше пишите и больше читайте.

:wink:

  Starikan написав:https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/puma-panzer-bundeswehr-101.html

Що робити? З української точки зору це виглядає як "німці-завжди-були-з-росіянами". З німецької як - "вибачте-але-у-нас-нема-армії".

:roll:
Да, и вообще о количестве удалённого...:

Не мало "новостей", что ранее блокировалось для "загалу".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 19 гру, 2022 17:40, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10422
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:24

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Когда-то уже писал о протяженности нашей границы с РФ и Беларусью. Где надо было рыть - под Харьковом? Сумами? Черниговом? Житомиром? Запорожьем? Днепром? Херсоном?
_массовый_ вход нападающей армии может быть только по дорогам. А на дорогах всегда есть мосты, ключевые перекрёстки и т.п "узкие места". Если говорить об участке от Луганской области до Житомирской, где много рек, оврагов, лесов - вполне реально было за копейки вполне серьёзно замедлить продвижение захватчика. И в первые пару суток мы имели бы неплохой запас времени на манёвр имеющими у нас силами, на занятие позиций обороны и т.п.

Знаете, мои знания современной тактики и стратегии сухопутных войск близки к 0. Так же, как и Ваши, и остальных форумчан.
Может, и так, как Вы пишете. Но вспомните 1941. Тогда линия Мажино не помешала немцам. А на восточном фронте, где не было дорог (думаю, Вы не станете называть хайвэями то, что у нас тогда было), не помешало немцам наступать высокими темпами на огромном фронте. При том, что советская армия не была уж такой совсем слабой и малочисленной. Почему-то "запас времени" появился только через несколько месяцев аж под Москвой.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23653
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но вспомните 1941. Тогда линия Мажино не помешала немцам. А на восточном фронте, где не было дорог (думаю, Вы не станете называть хайвэями то, что у нас тогда было), не помешало немцам наступать высокими темпами на огромном фронте.

я же вполне ясно написал: в первые пару суток мы бы имели некоторый запас времени на манёвр своими войсками. Учитывая, насколько лавинообразно развивалось наступление в первые дни - пару дней, это очень существенно.
juristkostya
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:28

  ЛАД написав:
  prodigy написав:........
ну вы даете ))
так все отказались кроме него :roll:

как говориться -взялся за гуж -полезай в короб
когда они "лодку шатали" они что думали?
был ли у них план-что делать со страной?
..........

Если бы я такое написал, меня бы тут (причём, возможно, Вы первый) призывали бы расстрелять как антимайдановца и, вообще, врага народа. :)
Никто не заставлял нарушать достигнутые и подписанные соглашения (с участием Запада), пытаться арестовать Януковича (и, скорее всего, убить при задержании) и срочно брать власть.

Який арешт?)))
Це називається - зупинити і доставити ... за допомогою ще й десятьох бійців.

Пряма мова:
«Він (Віктор Янукович – ред.) ще розповідав, що Турчинов дав команду збивати вертоліт (за допомогою якого експрезидент намагався покинути Україну – ред.). Це неправда, ніхто команди «збивати» не давав. Але я вимагав посадити вертоліт і доставити Януковича до Києва. З Харкова Янукович вилетів до Донецька, а з Донецька на машинах, ховаючись, попрямував, як нам стало відомо, в Крим. Тому на той момент народні депутати – [Арсен] Аваков і [Валентин] Наливайченко з десятьма, по-моєму, бійцями вилетіли в Крим», – пригадав Турчинов.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-tur ... 88720.html
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25731
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Я утверждаю, что
исходя из того факта, что Запад ввязался в эту войну как экономическим давлением на РФ, так и прямой военной помощью нам - очевидно, Запад понимает, что эти два фактора должны работать параллельно. Один из них результата не даёт. Безусловно, вы можете думать иначе, но это не влияет на ход событий
juristkostya
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 18:08

  Kudrjavuy написав:

А это другой источник в продолжение :
"Самое страшное – это принуждение мировой общественности к привыканию того, что происходит в Украине. То есть сделать так, чтобы война в Украине стала нормой общественной жизни. Идет война и идет, какое нам дело до этого? Нас это не касается. Вот это самое страшное", – высказал свое мнение Пинкус.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/opinion/264568_1671456439

https://www.youtube.com/watch?v=0iP3K9ViRjI
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 19 гру, 2022 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10422
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 30453046304730483049>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109350
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 475458
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4435
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.