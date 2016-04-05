Дополнительным фактором, который может приводить к затягиванию конфликта, является стратегия, выбранная сторонами. Всего модель агентства допускает три военных стратегии:1) стратегия маневра – это атаки, которые ориентированы на быстрый захват территории, а не уничтожение противника;2) стратегия истощения, в которой упор делается на захват и уничтожение вражеских сил без обязательного быстрого продвижения;3) стратегия наказания, направленная на нанесение противнику наибольшего урона, чтобы сломить его волю к борьбе, при этом стороны не обязательно вступают в прямое столкновение, удары могут наноситься ракетами или вестись партизанскими способами.Сейчас российская армия перешла от стратегии маневра к стратегии истощения. При этом появились элементы стратегии наказания. Самые вероятные сценарии дальнейшего конфликта:предполагает, что баланс сил остается неизменным и стороны продолжают придерживаться стратегии на истощение. В этом случае война продлится 30 месяцев до середины 2024 года.Россия завершает переход к стратегии наказания. При таком сценарии конфликт может длиться вечно.Россия проводит полную мобилизацию. Это может быть политически рискованно. В России не было полной мобилизации со времен Второй мировой войны, но это увеличит разрыв в военном потенциале и, таким образом, сократит прогнозируемый конец конфликта. По этому сценарию ожидаемое окончание конфликта смещается на середину 2023 года.предусматривает решительное смещение баланса сил в сторону Украины. Это возможно в случае падения боевого духа российских солдат или при предоставлении Вашингтоном Киеву более современного оружия, что ускорит окончание войны в пользу Украины.Самый негативный сценарий, согласно модели, допускает продолжение войны до 2160 года. Это произойдет в том случае, если Россия больше не будет прибегать к мобилизации и выберет стратегию наказания. Однако составители прогноза говорят, что точность такого прогноза невелика.читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":