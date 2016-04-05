исходя из того факта, что Запад ввязался в эту войну как экономическим давлением на РФ, так и прямой военной помощью нам - очевидно, Запад понимает, что эти два фактора должны работать параллельно. Один из них результата не даёт. Безусловно, вы можете думать иначе, но это не влияет на ход событий
Есть нюанс. Стрелять по территории РФ не дают и ракеты с дальностью от Москвы до Сибири тоже не дают. Так что "Запад ввязался в войну", но по территории РФ его оружие не стреляет звучит не совсем логично. Потому что не соответствует действительности.
Запад в войну не ввязывался и делает всё чтобы не ввязываться. Например, помимо ракет большой дальности, не даёт на современные танки и самолёты.
Исходя из чего я делаю вывод, что экономическая удавка - намного более реальный путь к победе, чем военный. Если нельзя стрелять по территории противника, эта война не закончится никогда. Это как боксеру на ринге связать руки от плеча до локтей.
"Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії. Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути. В наших дітей має бути свято. Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва та Нового року", – йдеться у дописі Кличка в соцмережах.
ЛАД написав:2. Прекрасно понимаю, что иногда просто хочется излить эмоции, и Ваш пост воспринимаю именно так. Но эмоции надо сдерживать. И не всё высказывать, тем более публично. Соскин в видео, выложенных вчера Шмитом наговорил много чего. Если бы не считал его просто дураком, решил бы, что он выполняет задание росс. пропагандистов. Во всяком случае эти видео легко использовать в их целях. 3. Ваше "гипотетическое" решение, вообще-то, геноцид. Немцы принесли на нашу землю уж точно не меньше горя, и жертв было намного больше, но задача уничтожения немецкого народа никогда не ставилась. Повторю, Вы высказали вполне естественные и понятные эмоции, но не надо увлекаться.
цікавий у нас тут форум, ви відговорюєте мене від геноциду росіян, а деякі з ваших колег навпаки натякали що я як мінімум жертва роспропаганди або як максимум руський шпіон ))
розумію ваші доводи, але очманіле від пропаганди і ненависті рашасуспільство може прийти до тями лише через страждання, сильні страждання
Дополнительным фактором, который может приводить к затягиванию конфликта, является стратегия, выбранная сторонами. Всего модель агентства допускает три военных стратегии:
1) стратегия маневра – это атаки, которые ориентированы на быстрый захват территории, а не уничтожение противника;
2) стратегия истощения, в которой упор делается на захват и уничтожение вражеских сил без обязательного быстрого продвижения;
3) стратегия наказания, направленная на нанесение противнику наибольшего урона, чтобы сломить его волю к борьбе, при этом стороны не обязательно вступают в прямое столкновение, удары могут наноситься ракетами или вестись партизанскими способами.
Сейчас российская армия перешла от стратегии маневра к стратегии истощения. При этом появились элементы стратегии наказания. Самые вероятные сценарии дальнейшего конфликта:
Первый сценарий предполагает, что баланс сил остается неизменным и стороны продолжают придерживаться стратегии на истощение. В этом случае война продлится 30 месяцев до середины 2024 года. Второй сценарий: Россия завершает переход к стратегии наказания. При таком сценарии конфликт может длиться вечно.
Третий сценарий: Россия проводит полную мобилизацию. Это может быть политически рискованно. В России не было полной мобилизации со времен Второй мировой войны, но это увеличит разрыв в военном потенциале и, таким образом, сократит прогнозируемый конец конфликта. По этому сценарию ожидаемое окончание конфликта смещается на середину 2023 года.
Четвертый сценарий предусматривает решительное смещение баланса сил в сторону Украины. Это возможно в случае падения боевого духа российских солдат или при предоставлении Вашингтоном Киеву более современного оружия, что ускорит окончание войны в пользу Украины.
Самый негативный сценарий, согласно модели, допускает продолжение войны до 2160 года. Это произойдет в том случае, если Россия больше не будет прибегать к мобилизации и выберет стратегию наказания. Однако составители прогноза говорят, что точность такого прогноза невелика.
prodigy написав: декомунізація має статися в мозках (процес прискорився з лютого 2022) вже писав як я мешкав у Харкові у січні 2017-люди лякались української мови (я навмисно питав всіх на вулиці-як пройти туди) це просто сором- щоб така реакція була
А що ви хотіли від індустріального міста, куди звозили рабсилу із всієї "необ'ятної", де будували дома для ветеранів та відставників в період хрущовского скорочення армії (в старших класах у нас була третина дітей таких військових)? Від'їдьте на 10-15 км від Харкова і ви почуєте суржик або навіть східно-українську. Між іншим, у останній час я чув набагато більше української від молоді на вулицях міста. Та й ще впливає вимога до працівників сфери послуг розмовляти українською. Та й ще 26 км від північного кордону Харкова до кордону з росією. Родичі, друзі, колеги...
prodigy написав:............. ви вже мали справу с касетными снарядами (набоями)? кажуть що гарна річ ...........
Международная конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая использование, передачу и накопление подобных видов вооружений была подписана в Осло в 2008 году и вступила в силу в 2010-м. На сентябрь 2013 года 113 стран подписали соглашение, 84 ратифицировали его.
В то же время страны, являющиеся крупнейшими производителями и обладателями кассетных боеприпасов, такие как США, Россия и Китай не подписали конвенцию. Также от принятия договора отказались Индия, Пакистан, Израиль, Южная Корея. Доля участников конвенции по кассетным боеприпасам особенно мала среди стран Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, а также Восточной Европы. ........ По данным отчета Handicap International за 2021 год, 16 стран мира все еще производят кассетные боеприпасы или планируют делать это в будущем. Среди них Бразилия, Греция, Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, Пакистан, Польша, Россия, Румыния, Северная Корея, Сингапур, США, Турция и Южная Корея. Китай и Россия, вероятно, также активно работают над созданием новых типов, полагают эксперты.
ЛАД написав:Но вспомните 1941. Тогда линия Мажино не помешала немцам. А на восточном фронте, где не было дорог (думаю, Вы не станете называть хайвэями то, что у нас тогда было), не помешало немцам наступать высокими темпами на огромном фронте.
я же вполне ясно написал: в первые пару суток мы бы имели некоторый запас времени на манёвр своими войсками. Учитывая, насколько лавинообразно развивалось наступление в первые дни - пару дней, это очень существенно.
Я понял. Мой вопрос - почему это не помогло Франции в 1940 и СССР в 1941? Сразу скажу - с Францией - укрепления просто обошли. А что с Союзом? Почему отсутствие дорог не помешало и не задержало. И не дало "запаса времени" ни в первые дни, ни заметно позже. Помогли только "необъятные просторы".