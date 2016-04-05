ЛАД написав:
А что с Союзом? Почему отсутствие дорог не помешало и не задержало. И не дало "запаса времени" ни в первые дни, ни заметно позже. Помогли только "необъятные просторы".
Ты так активно защищаешь строительство дорог, что прямо ... какой няша
В 1941 году были дороги, но тогда было лето и немецкая техника могла, со всех гусениц ехать везде.
Что по дороге, что вне дороги. И стратегия наступления немцев была с учётом этого фактора
А в 2022 году рашисты ехали строго по дорогам, отремонтированным дорогам
Потому что, съехать с дороги в феврале-марте - было смерти подобно, застряли бы
Про нюанс помнишь ? Так это он и есть