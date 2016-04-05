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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3046304730483049
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сразу скажу - с Францией - укрепления просто обошли. А что с Союзом? Почему отсутствие дорог не помешало и не задержало. И не дало "запаса времени" ни в первые дни, ни заметно позже. Помогли только "необъятные просторы".

Мабуть вдало вибраний час для нападу. Сухе літо дало можливість механізованим колонам рухатися потрібними напрямками. Та й тим не менше, рухались переважно дорогами, які б вони фігові не були. І коли почалися дощі - відстуність нормальних доріг почала суттєво сповільнювати.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:13

  ЛАД написав:А что с Союзом? Почему отсутствие дорог не помешало и не задержало. И не дало "запаса времени" ни в первые дни, ни заметно позже. Помогли только "необъятные просторы".

Ты так активно защищаешь строительство дорог, что прямо ... какой няша :)

В 1941 году были дороги, но тогда было лето и немецкая техника могла, со всех гусениц ехать везде.
Что по дороге, что вне дороги. И стратегия наступления немцев была с учётом этого фактора

А в 2022 году рашисты ехали строго по дорогам, отремонтированным дорогам
Потому что, съехать с дороги в феврале-марте - было смерти подобно, застряли бы

Про нюанс помнишь ? Так это он и есть
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:15

viewtopic.php?p=5519143#p5519143
А вот и "подноготная" или "вести с севера", с массой пафоса и откровенного непонимания, отработанного под эгидой "Вагнера":
Kudrjavuy
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