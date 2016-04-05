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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 30473048304930503051>
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сразу скажу - с Францией - укрепления просто обошли. А что с Союзом? Почему отсутствие дорог не помешало и не задержало. И не дало "запаса времени" ни в первые дни, ни заметно позже. Помогли только "необъятные просторы".

Мабуть вдало вибраний час для нападу. Сухе літо дало можливість механізованим колонам рухатися потрібними напрямками. Та й тим не менше, рухались переважно дорогами, які б вони фігові не були. І коли почалися дощі - відстуність нормальних доріг почала суттєво сповільнювати.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:13

  ЛАД написав:А что с Союзом? Почему отсутствие дорог не помешало и не задержало. И не дало "запаса времени" ни в первые дни, ни заметно позже. Помогли только "необъятные просторы".

Ты так активно защищаешь строительство дорог, что прямо ... какой няша :)

В 1941 году были дороги, но тогда было лето и немецкая техника могла, со всех гусениц ехать везде.
Что по дороге, что вне дороги. И стратегия наступления немцев была с учётом этого фактора

А в 2022 году рашисты ехали строго по дорогам, отремонтированным дорогам
Потому что, съехать с дороги в феврале-марте - было смерти подобно, застряли бы

Про нюанс помнишь ? Так это он и есть
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:15

viewtopic.php?p=5519143#p5519143
А вот и "подноготная" или "вести с севера", с массой пафоса и откровенного непонимания, отработанного под эгидой "Вагнера":
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:25

Вгостях добре... та вдома - краще!©)))

  detroytred написав:
  Успіх написав:І сьогодні всі наші "подарунки" лише для орків... :mrgreen:
Сьогодні цілий день мої побратими насипають оркам і насипають по-повній!🔥🔥🔥

Все буде Україна!👍

Успіх і Ко, ось і вам подарунки від керівництва:
*У понеділок, 19 грудня, заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр під час брифінгу розповіла, що у грудні грошове забезпечення українських військовослужбовців зросте на 37% порівняно з листопадом. Збільшення виплат стане можливим за рахунок низки додаткових нарахувань. *
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/541 ... minoborony

1. Якщо чесно, то по посиланню - майже нічого конкретного не зрозумів. Лише те, що перерахували... - тут так, справді вже виплатили і зарплату, і премію за минулий місяць!
2. Якщо там мова лише про зарплату(а швидше так і є) - то солдатам буде ні холодно, ні спекотно отримувати замість 14К >>> 17К, при премії в 100К! ;)
3. - ГОЛОВНЕ! - Особисто мені пох від цієї новини! Мені краще, щоб:
а) Нас замінили/відпустили додому на довготривалу відпустку, або назавжди!
б) або хоча б нас відвели в тил на ротацію!(а то постійно нас вперед, і вперед... - жодного разу за 10міс. нас не відводили...)

Але, ще не було так, щоб не було ніяк!©👍 :D 🤗🤗🤗
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:35

На фоне выложенного очень интересная "Новость"- разъяснение,
https://www.rbc.ua/ukr/news/chomu-ukray ... 68285.html
что стоит воспринимать к реальному восприятию выложенному и озвученному сегодня.
Здесь трактовка более приемлемая загалу:
Вашингтон пока передает военную помощь Украине по другим программам и не использует ленд-лиз, чтобы сэкономить украинский бюджет в будущем.

Об этом в комментарии hromadske рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3387972

В это вписывается и Германия с ТБТ Леопард, США с "Абрамсами",...
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 19 гру, 2022 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:37

  Успіх написав:Якраз завтра маю їхати(думав довше буду в тилу) на "пункт спостереження", а це, як правило, на 1-2км ще ближче до ворога, ніж є на вогневій наші бойові машини! 8)
Дивно, як такого, то страху нема... - але періодично... щось в середині трохи "тривожно"...

Бережи себе! Нехай Бог допомагає, але й ми сьогодні теж тут трохи задонатили..;)
"сбор на тактічєскоє ядєрноє оружіє;)
на самом деле Виталий Кім уже сегодня чуть рассказал про это оружие в одном из эфиров, так что чуть деталей на что задонатили уже есть:
Це 9-ти кілограмовий термобаричний боєприпас, допрацьований. Це звичайний боєприпас, яким працюють військові. Але росіяни не очікували, що це буде з дрона така вага і на таку відстань, тому вони таку паніку і підняли. Бо, з огляду на відео, виглядає доволі серйозно. Насправді це розробки наших волонтерів, які дещо допрацювали.
Сумма сбора - 1 793 895 грн.
одно оружіє едет на Бахмут
второе - рамбіть дусню под Косой.."
https://t.me/vanek_nikolaev/10241
fler
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Весь цивілізований світ зацікавлений у тому, щоб Україна перемогла

Весь цивілізований світ зацікавлений в тому, щоб Україна не програла. Саме тому вони завжди діють у відповідь на дії РФ.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:50

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Весь цивілізований світ зацікавлений у тому, щоб Україна перемогла

Весь цивілізований світ зацікавлений в тому, щоб Україна не програла. Саме тому вони завжди діють у відповідь на дії РФ.

Правильно. Поэтому дают оружие такого типа и в таком количестве с которым выиграть данную войну было невозможно. Только чтобы не проиграли. Кого не встречаю с передка все говорят об одном, надо/дайте оружие...

Отсюда два вывода, либо Запад хочет добить РФ экономически, опыт с СССР есть. Либо ждут пока падишах умрёт, а новый не захочет править в условиях конфронтации и санкций.

Поэтому все эти бравады что военный путь значительно реальнее - ребячество. Военный путь это жертвы наших граждан. Нужно искать любой способ перевести войну в экономическую плоскость. Хотя бы чтобы сохранить жизни наших солдат.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 гру, 2022 19:57, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:57

  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Весь цивілізований світ зацікавлений у тому, щоб Україна перемогла

Весь цивілізований світ зацікавлений в тому, щоб Україна не програла. Саме тому вони завжди діють у відповідь на дії РФ.

Правильно. Поэтому дают оружие такого типа и в таком количестве с которым выиграть данную войну было невозможно. Только чтобы не проиграли. Кого не встречаю с передка все говорят об одном, надо надо оружие...

Отсюда два вывода, либо Запад хочет добить РФ экономически, опыт с СССР есть. Либо ждут пока падишах умрёт, а новый не захочет править в условиях конфронтации и санкций.

Поэтому все эти бравады что военный путь значительно реальнее - ребячество. Военный путь это жертвы наших граждан. Нужно искать любой способ перевести войну в экономическую плоскость. Хотя бы чтобы сохранить жизни наших солдат.

:mrgreen: viewtopic.php?p=5519162#p5519162

И место украинской коррупции в Войне (внимайте цифрам!):
https://censor.net/ru/news/3387964/sist ... i_praktike
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Нужно искать любой способ перевести войну в экономическую плоскость.

В економічній площині Європа ще більш квола як і на фронті, але там на нашу користь грають "геніальні" рішення РФ, яка сама собі повідстрілювала обидві ноги.
Дюрі-бачі
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