ЛАД написав:Сразу скажу - с Францией - укрепления просто обошли. А что с Союзом? Почему отсутствие дорог не помешало и не задержало. И не дало "запаса времени" ни в первые дни, ни заметно позже. Помогли только "необъятные просторы".
Мабуть вдало вибраний час для нападу. Сухе літо дало можливість механізованим колонам рухатися потрібними напрямками. Та й тим не менше, рухались переважно дорогами, які б вони фігові не були. І коли почалися дощі - відстуність нормальних доріг почала суттєво сповільнювати.
Успіх написав:І сьогодні всі наші "подарунки" лише для орків... Сьогодні цілий день мої побратими насипають оркам і насипають по-повній!🔥🔥🔥
Все буде Україна!👍
Успіх і Ко, ось і вам подарунки від керівництва: *У понеділок, 19 грудня, заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр під час брифінгу розповіла, що у грудні грошове забезпечення українських військовослужбовців зросте на 37% порівняно з листопадом. Збільшення виплат стане можливим за рахунок низки додаткових нарахувань. * https://focus.ua/uk/voennye-novosti/541 ... minoborony
1. Якщо чесно, то по посиланню - майже нічого конкретного не зрозумів. Лише те, що перерахували... - тут так, справді вже виплатили і зарплату, і премію за минулий місяць! 2. Якщо там мова лише про зарплату(а швидше так і є) - то солдатам буде ні холодно, ні спекотно отримувати замість 14К >>> 17К, при премії в 100К! 3. - ГОЛОВНЕ! - Особисто мені пох від цієї новини! Мені краще, щоб: а) Нас замінили/відпустили додому на довготривалу відпустку, або назавжди! б) або хоча б нас відвели в тил на ротацію!(а то постійно нас вперед, і вперед... - жодного разу за 10міс. нас не відводили...)
Успіх написав:Якраз завтра маю їхати(думав довше буду в тилу) на "пункт спостереження", а це, як правило, на 1-2км ще ближче до ворога, ніж є на вогневій наші бойові машини! Дивно, як такого, то страху нема... - але періодично... щось в середині трохи "тривожно"...
Бережи себе! Нехай Бог допомагає, але й ми сьогодні теж тут трохи задонатили.. "сбор на тактічєскоє ядєрноє оружіє;) на самом деле Виталий Кім уже сегодня чуть рассказал про это оружие в одном из эфиров, так что чуть деталей на что задонатили уже есть: Це 9-ти кілограмовий термобаричний боєприпас, допрацьований. Це звичайний боєприпас, яким працюють військові. Але росіяни не очікували, що це буде з дрона така вага і на таку відстань, тому вони таку паніку і підняли. Бо, з огляду на відео, виглядає доволі серйозно. Насправді це розробки наших волонтерів, які дещо допрацювали. Сумма сбора - 1 793 895 грн. одно оружіє едет на Бахмут второе - рамбіть дусню под Косой.." https://t.me/vanek_nikolaev/10241
fler написав:Весь цивілізований світ зацікавлений у тому, щоб Україна перемогла
Весь цивілізований світ зацікавлений в тому, щоб Україна не програла. Саме тому вони завжди діють у відповідь на дії РФ.
Правильно. Поэтому дают оружие такого типа и в таком количестве с которым выиграть данную войну было невозможно. Только чтобы не проиграли. Кого не встречаю с передка все говорят об одном, надо/дайте оружие...
Отсюда два вывода, либо Запад хочет добить РФ экономически, опыт с СССР есть. Либо ждут пока падишах умрёт, а новый не захочет править в условиях конфронтации и санкций.
Поэтому все эти бравады что военный путь значительно реальнее - ребячество. Военный путь это жертвы наших граждан. Нужно искать любой способ перевести войну в экономическую плоскость. Хотя бы чтобы сохранить жизни наших солдат.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 гру, 2022 19:57, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Весь цивілізований світ зацікавлений у тому, щоб Україна перемогла
Весь цивілізований світ зацікавлений в тому, щоб Україна не програла. Саме тому вони завжди діють у відповідь на дії РФ.
Правильно. Поэтому дают оружие такого типа и в таком количестве с которым выиграть данную войну было невозможно. Только чтобы не проиграли. Кого не встречаю с передка все говорят об одном, надо надо оружие...
Отсюда два вывода, либо Запад хочет добить РФ экономически, опыт с СССР есть. Либо ждут пока падишах умрёт, а новый не захочет править в условиях конфронтации и санкций.
Поэтому все эти бравады что военный путь значительно реальнее - ребячество. Военный путь это жертвы наших граждан. Нужно искать любой способ перевести войну в экономическую плоскость. Хотя бы чтобы сохранить жизни наших солдат.