Успіх написав:Якраз завтра маю їхати(думав довше буду в тилу) на "пункт спостереження", а це, як правило, на 1-2км ще ближче до ворога, ніж є на вогневій наші бойові машини! Дивно, як такого, то страху нема... - але періодично... щось в середині трохи "тривожно"...
Бережи себе! Нехай Бог допомагає, але й ми сьогодні теж тут трохи задонатили.. "сбор на тактічєскоє ядєрноє оружіє;) на самом деле Виталий Кім уже сегодня чуть рассказал про это оружие в одном из эфиров, так что чуть деталей на что задонатили уже есть: Це 9-ти кілограмовий термобаричний боєприпас, допрацьований. Це звичайний боєприпас, яким працюють військові. Але росіяни не очікували, що це буде з дрона така вага і на таку відстань, тому вони таку паніку і підняли. Бо, з огляду на відео, виглядає доволі серйозно. Насправді це розробки наших волонтерів, які дещо допрацювали. Сумма сбора - 1 793 895 грн. одно оружіє едет на Бахмут второе - рамбіть дусню под Косой.." https://t.me/vanek_nikolaev/10241
Будем надеяться, что 141 ТУшки будут иметь боевую часть такого происхождения.
vitaliian написав:Нужно искать любой способ перевести войну в экономическую плоскость.
В економічній площині Європа ще більш квола як і на фронті, але там на нашу користь грають "геніальні" рішення РФ, яка сама собі повідстрілювала обидві ноги.
да медленно. При демократии невозможно директивно перекрыть кому то кислород. Компании должны добровольно отказаться от русских э.носителей и рынка сбыта. Это дипломатическая работа нашего МИДа. Имхо Зеленский должен лично ездить и убеждать, не футбольных фанатов, а лпр.
vitaliian написав: Поэтому все эти бравады что военный путь значительно реальнее - ребячество. Военный путь это жертвы наших граждан. Нужно искать любой способ перевести войну в экономическую плоскость. Хотя бы чтобы сохранить жизни наших солдат.
Ребячество ?
Госпидя, ты даже не палишься от своего российского мира
vitaliian написав:Это дипломатическая работа нашего МИДа. Имхо Зеленский должен лично ездить и убеждать, не футбольных фанатов, а лпр.
Абсолютно незгоден. Основна пропаганда повинна йти саме на простий народ. З моєї точки зору найбільша загроза в тому, що восени 2023 народ повалить на майдани вимагати знижок. Нажаль в "цивілізованому" світі якщо ти скажеш слово "нігер" то тебе захейтять значно більше ніж якщо скажеш СВО, "8 років" чи "не все так однозначно".
Дюрі-бачі написав:Основна пропаганда повинна йти саме на простий народ
кто такой Зеленский для немца или австрийца? Президент самой бедной и коррумпированной страны Европы. Выехало 7 млн беженцев, посмотрим кого и в чем они смогут убедить. Для лпр Зеленский может быть полезен как гарант безопасных инвестиций, если его выберут на 2й срок. Ющенко тоже был много кому гарантом, а потом Саша стоматолог эти гарантии обнулил.
Где-то пропустил пост, "сколько было ввезено в Украину генераторов" . Кто-то расслабился, о собственной генерации на заводиках, а не тут то было:
Про це повідомляє видання GSMinfo.com. https://biz.today.ua/ukrayintsiv-zmusya ... y-kysheni/ Та варто зазначити що йдеться лише про генератори, які дають понад 500 тонн викидів вуглекислий газу на рік. Отже, більшості громадян і підприємців, що користуються не такими потужними генераторами, сплачувати податок не доведеться.
"Платниками екоподатку стануть лише особи, що використовують на заправку генераторів понад 200 тон пального за рік. Платити чи ні цей вид податку, залежить не від самого факту використання генератора, а від того, скільки шкідливих речовин він виділяє у навколишнє середовище", — каже голова податкового парламентського комітету Данило Гетманцев.
Подход, откровенно глупый, по аналогу шведских производственников стоило регламентировать эту "Тему". С интересом "Вітчизняного виробника". А это то, как раз чего, в Украине не могли силой заставить делать: - утилизировать и перерабатывать отходы - с последующей генерацией(ну разве что немцы строили установки под биогаз возле ферм).
Если взглянуть на цены в Европе,(нашей перспективе по электроэнергии, что "обдаровани" не упустят) https://news.dialog.ua/264579_1671471291 А так бы как раз "били двух зайцев". - Грешон, знаю подноготную ... сторон.