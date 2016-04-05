pesikot написав: vitaliian написав: Дюрі-бачі написав:
Основна пропаганда повинна йти саме на простий народ
кто такой Зеленский для немца или австрийца? Президент самой бедной и коррумпированной страны Европы. Выехало 7 млн беженцев, посмотрим кого и в чем они смогут убедить.
Вот тебя всегда можно поймать на вранье
Факты в студию, что выехало 7 млн беженцев
И сколько потом вернулось ?
Жена работает в школе, 1/5 детей с мамашами заграницами, для них отдельно ведут онлайн-уроки.
Только потеплеет, количество мигрантов снова возрастет, потому что зимовать в Европе стоит больших денег, вот и сидят тут ждут, пока зима закончится.