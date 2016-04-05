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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3048304930503051
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:37

  Kudrjavuy написав:в Украине не могли силой заставить делать: - утилизировать и перерабатывать отходы - с последующей генерацией
если кормить организм горохом и бобами, он тоже будет производить газообразное топливо. Шла бабуля через лес, выпускала H2S оглянулась - никого, выпустила H2o
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:51

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:Основна пропаганда повинна йти саме на простий народ
кто такой Зеленский для немца или австрийца? Президент самой бедной и коррумпированной страны Европы. Выехало 7 млн беженцев, посмотрим кого и в чем они смогут убедить.

Вот тебя всегда можно поймать на вранье

Факты в студию, что выехало 7 млн беженцев

И сколько потом вернулось ?

Жена работает в школе, 1/5 детей с мамашами заграницами, для них отдельно ведут онлайн-уроки.

Только потеплеет, количество мигрантов снова возрастет, потому что зимовать в Европе стоит больших денег, вот и сидят тут ждут, пока зима закончится.
Zebra
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  #<1 ... 3048304930503051
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