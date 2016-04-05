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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3048304930503051>
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:02

  fler написав:
  Успіх написав:Якраз завтра маю їхати(думав довше буду в тилу) на "пункт спостереження", а це, як правило, на 1-2км ще ближче до ворога, ніж є на вогневій наші бойові машини! 8)
Дивно, як такого, то страху нема... - але періодично... щось в середині трохи "тривожно"...

Бережи себе! Нехай Бог допомагає, але й ми сьогодні теж тут трохи задонатили..;)
"сбор на тактічєскоє ядєрноє оружіє;)
на самом деле Виталий Кім уже сегодня чуть рассказал про это оружие в одном из эфиров, так что чуть деталей на что задонатили уже есть:
Це 9-ти кілограмовий термобаричний боєприпас, допрацьований. Це звичайний боєприпас, яким працюють військові. Але росіяни не очікували, що це буде з дрона така вага і на таку відстань, тому вони таку паніку і підняли. Бо, з огляду на відео, виглядає доволі серйозно. Насправді це розробки наших волонтерів, які дещо допрацювали.
Сумма сбора - 1 793 895 грн.
одно оружіє едет на Бахмут
второе - рамбіть дусню под Косой.."
https://t.me/vanek_nikolaev/10241

Будем надеяться, что 141 ТУшки будут иметь боевую часть такого происхождения.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:11

  vitaliian написав:
  Успіх написав:на "пункт спостереження", а це, як правило, на 1-2км ще ближче до ворога, ніж є на вогневій наші бойові машини!
нарисуйте им ёлочки на ракетах. Пусть порадуются новому году и Рождеству Хр.

Доречі, колись я справді і власноруч міг таке зробити(маркером), коли допомагав заряджати САУшку ;)
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Это дипломатическая работа нашего МИДа. Имхо Зеленский должен лично ездить и убеждать, не футбольных фанатов, а лпр.

Абсолютно незгоден. Основна пропаганда повинна йти саме на простий народ. З моєї точки зору найбільша загроза в тому, що восени 2023 народ повалить на майдани вимагати знижок. Нажаль в "цивілізованому" світі якщо ти скажеш слово "нігер" то тебе захейтять значно більше ніж якщо скажеш СВО, "8 років" чи "не все так однозначно".
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Бережи себе! Нехай Бог допомагає

Дякую!
Все в руках Божиж!
  fler написав:одно оружіє едет на Бахмут
👍
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:37

  Kudrjavuy написав:в Украине не могли силой заставить делать: - утилизировать и перерабатывать отходы - с последующей генерацией
если кормить организм горохом и бобами, он тоже будет производить газообразное топливо. Шла бабуля через лес, выпускала H2S оглянулась - никого, выпустила H2o
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 20:51

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:Основна пропаганда повинна йти саме на простий народ
кто такой Зеленский для немца или австрийца? Президент самой бедной и коррумпированной страны Европы. Выехало 7 млн беженцев, посмотрим кого и в чем они смогут убедить.

Вот тебя всегда можно поймать на вранье

Факты в студию, что выехало 7 млн беженцев

И сколько потом вернулось ?

Жена работает в школе, 1/5 детей с мамашами заграницами, для них отдельно ведут онлайн-уроки.

Только потеплеет, количество мигрантов снова возрастет, потому что зимовать в Европе стоит больших денег, вот и сидят тут ждут, пока зима закончится.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:01

  pesikot написав:Факты в студию, что выехало 7 млн беженцев
И сколько потом вернулось ?
У тебя проблемы с iq и позитивная симптоматика прогредиентной шизофрении (читай тут. https://doc.ua/bolezn/shizofreniya ) когда ребята занимались спортом ты читал Му-му. А сейчас мумуничаешь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 гру, 2022 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:05

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:Основна пропаганда повинна йти саме на простий народ
кто такой Зеленский для немца или австрийца? Президент самой бедной и коррумпированной страны Европы. Выехало 7 млн беженцев, посмотрим кого и в чем они смогут убедить.

Вот тебя всегда можно поймать на вранье

Факты в студию, что выехало 7 млн беженцев

И сколько потом вернулось ?

Ця інформація доступна в інеті
https://forbes.ua/money/ne-taki-vzhe-i- ... 2022-10450
Станом на 15 листопада за кордоном залишалося 7,6 млн українських громадян, які полишили Україну через вторгнення РФ, свідчать дані ООН. З них у Європі перебуває близько 4,5 млн українців. Ще 3 млн осіб можуть знаходитися у Росії та Білорусі (у тому числі через примусове вивезення).
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:16

Буде без цитат, бо слова ЛАД залишились позаду.

Якщо ми говоримо про конкретні умови вторгнення, то воно було по твердим дорогам. І будь-які спроби обійти закінчувались трофеями для ЗСУ.
Крім того,якщо ми розглянемо інші варіанти, то все одно в першу чергу перекривають найбільш ймовірні варіанти проникнення, а по можливості і інші. Але не закрити навіть найбільш легкі і ймовірні... Це означає не роботи геть нічого.
Ви там кажете про зміну локації якихось позицій і це начебто подвиг?? Це найменше, що могли зробити. Це справді, в годину ночі (коли вже і я знав про вторгнення) дали команду переїхати на запасну позицію (1-2 км) . Цим врятували багато сил. Це не про підготовку на протязі року.
Це про "зроби, що можеш в останній момент".
І так, я вже втомився читати ваші випади "а Петро 5 років..".
Ви ж наче самі змогли провести кордон між періодом "до і після", коли 100к орків стали на державному кордоні. У Петра не було такого виклику.

  Успіх написав:Дякую!
Все в руках Божиж!

І в твоїх. Не біси лайкодрочерством. Пиши в профільних темах. Ти ж правда робиш свою роботу заради держави, заради сім'ї і свого права жити вільно?? Чи таки заради погладжування по голівці на форумі? Роби свою роботу!!! Подяку, поцілунки будемо приймати після перемоги!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ви там кажете про зміну локації якихось позицій і це начебто подвиг?? Це найменше, що могли зробити. Це справді, в годину ночі (коли вже і я знав про вторгнення) дали команду переїхати на запасну позицію (1-2 км) . Цим врятували багато сил. Це не про підготовку на потязі року.

Родич знайомих загинув 24-ого вранці у казармі. Чому ж йому ніхто не казав?
Техніка (танки) виходила з місць зберігання весь день 24-ого, а не 23-ого.
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