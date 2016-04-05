Успіх написав:Якраз завтра маю їхати(думав довше буду в тилу) на "пункт спостереження", а це, як правило, на 1-2км ще ближче до ворога, ніж є на вогневій наші бойові машини! Дивно, як такого, то страху нема... - але періодично... щось в середині трохи "тривожно"...
Бережи себе! Нехай Бог допомагає, але й ми сьогодні теж тут трохи задонатили.. "сбор на тактічєскоє ядєрноє оружіє;) на самом деле Виталий Кім уже сегодня чуть рассказал про это оружие в одном из эфиров, так что чуть деталей на что задонатили уже есть: Це 9-ти кілограмовий термобаричний боєприпас, допрацьований. Це звичайний боєприпас, яким працюють військові. Але росіяни не очікували, що це буде з дрона така вага і на таку відстань, тому вони таку паніку і підняли. Бо, з огляду на відео, виглядає доволі серйозно. Насправді це розробки наших волонтерів, які дещо допрацювали. Сумма сбора - 1 793 895 грн. одно оружіє едет на Бахмут второе - рамбіть дусню под Косой.." https://t.me/vanek_nikolaev/10241
Будем надеяться, что 141 ТУшки будут иметь боевую часть такого происхождения.
vitaliian написав:Это дипломатическая работа нашего МИДа. Имхо Зеленский должен лично ездить и убеждать, не футбольных фанатов, а лпр.
Абсолютно незгоден. Основна пропаганда повинна йти саме на простий народ. З моєї точки зору найбільша загроза в тому, що восени 2023 народ повалить на майдани вимагати знижок. Нажаль в "цивілізованому" світі якщо ти скажеш слово "нігер" то тебе захейтять значно більше ніж якщо скажеш СВО, "8 років" чи "не все так однозначно".
Станом на 15 листопада за кордоном залишалося 7,6 млн українських громадян, які полишили Україну через вторгнення РФ, свідчать дані ООН. З них у Європі перебуває близько 4,5 млн українців. Ще 3 млн осіб можуть знаходитися у Росії та Білорусі (у тому числі через примусове вивезення).
Якщо ми говоримо про конкретні умови вторгнення, то воно було по твердим дорогам. І будь-які спроби обійти закінчувались трофеями для ЗСУ. Крім того,якщо ми розглянемо інші варіанти, то все одно в першу чергу перекривають найбільш ймовірні варіанти проникнення, а по можливості і інші. Але не закрити навіть найбільш легкі і ймовірні... Це означає не роботи геть нічого. Ви там кажете про зміну локації якихось позицій і це начебто подвиг?? Це найменше, що могли зробити. Це справді, в годину ночі (коли вже і я знав про вторгнення) дали команду переїхати на запасну позицію (1-2 км) . Цим врятували багато сил. Це не про підготовку на протязі року. Це про "зроби, що можеш в останній момент". І так, я вже втомився читати ваші випади "а Петро 5 років..". Ви ж наче самі змогли провести кордон між періодом "до і після", коли 100к орків стали на державному кордоні. У Петра не було такого виклику.
Успіх написав:Дякую! Все в руках Божиж!
І в твоїх. Не біси лайкодрочерством. Пиши в профільних темах. Ти ж правда робиш свою роботу заради держави, заради сім'ї і свого права жити вільно?? Чи таки заради погладжування по голівці на форумі? Роби свою роботу!!! Подяку, поцілунки будемо приймати після перемоги!!
Hotab написав:Ви там кажете про зміну локації якихось позицій і це начебто подвиг?? Це найменше, що могли зробити. Це справді, в годину ночі (коли вже і я знав про вторгнення) дали команду переїхати на запасну позицію (1-2 км) . Цим врятували багато сил. Це не про підготовку на потязі року.
Родич знайомих загинув 24-ого вранці у казармі. Чому ж йому ніхто не казав? Техніка (танки) виходила з місць зберігання весь день 24-ого, а не 23-ого.