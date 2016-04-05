Додано: Пон 19 гру, 2022 21:16

Успіх написав: Дякую!

Все в руках Божиж! Дякую!Все в руках Божиж!

Буде без цитат, бо слова ЛАД залишились позаду.Якщо ми говоримо про конкретні умови вторгнення, то воно було по твердим дорогам. І будь-які спроби обійти закінчувались трофеями для ЗСУ.Крім того,якщо ми розглянемо інші варіанти, то все одно в першу чергу перекривають найбільш ймовірні варіанти проникнення, а по можливості і інші. Але не закрити навіть найбільш легкі і ймовірні... Це означає не роботи геть нічого.Ви там кажете про зміну локації якихось позицій і це начебто подвиг?? Це найменше, що могли зробити. Це справді, в годину ночі (коли вже і я знав про вторгнення) дали команду переїхати на запасну позицію (1-2 км) . Цим врятували багато сил. Це не про підготовку на протязі року.Це про "зроби, що можеш в останній момент".І так, я вже втомився читати ваші випади "а Петро 5 років..".Ви ж наче самі змогли провести кордон між періодом "до і після", коли 100к орків стали на державному кордоні. У Петра не було такого виклику.І в твоїх. Не біси лайкодрочерством. Пиши в профільних темах. Ти ж правда робиш свою роботу заради держави, заради сім'ї і свого права жити вільно?? Чи таки заради погладжування по голівці на форумі? Роби свою роботу!!! Подяку, поцілунки будемо приймати після перемоги!!