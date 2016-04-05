vitaliian написав:Это дипломатическая работа нашего МИДа. Имхо Зеленский должен лично ездить и убеждать, не футбольных фанатов, а лпр.
Абсолютно незгоден. Основна пропаганда повинна йти саме на простий народ. З моєї точки зору найбільша загроза в тому, що восени 2023 народ повалить на майдани вимагати знижок. Нажаль в "цивілізованому" світі якщо ти скажеш слово "нігер" то тебе захейтять значно більше ніж якщо скажеш СВО, "8 років" чи "не все так однозначно".
Станом на 15 листопада за кордоном залишалося 7,6 млн українських громадян, які полишили Україну через вторгнення РФ, свідчать дані ООН. З них у Європі перебуває близько 4,5 млн українців. Ще 3 млн осіб можуть знаходитися у Росії та Білорусі (у тому числі через примусове вивезення).
Якщо ми говоримо про конкретні умови вторгнення, то воно було по твердим дорогам. І будь-які спроби обійти закінчувались трофеями для ЗСУ. Крім того,якщо ми розглянемо інші варіанти, то все одно в першу чергу перекривають найбільш ймовірні варіанти проникнення, а по можливості і інші. Але не закрити навіть найбільш легкі і ймовірні... Це означає не роботи геть нічого. Ви там кажете про зміну локації якихось позицій і це начебто подвиг?? Це найменше, що могли зробити. Це справді, в годину ночі (коли вже і я знав про вторгнення) дали команду переїхати на запасну позицію (1-2 км) . Цим врятували багато сил. Це не про підготовку на протязі року. Це про "зроби, що можеш в останній момент". І так, я вже втомився читати ваші випади "а Петро 5 років..". Ви ж наче самі змогли провести кордон між періодом "до і після", коли 100к орків стали на державному кордоні. У Петра не було такого виклику.
Успіх написав:Дякую! Все в руках Божиж!
І в твоїх. Не біси лайкодрочерством. Пиши в профільних темах. Ти ж правда робиш свою роботу заради держави, заради сім'ї і свого права жити вільно?? Чи таки заради погладжування по голівці на форумі? Роби свою роботу!!! Подяку, поцілунки будемо приймати після перемоги!!
Hotab написав:Ви там кажете про зміну локації якихось позицій і це начебто подвиг?? Це найменше, що могли зробити. Це справді, в годину ночі (коли вже і я знав про вторгнення) дали команду переїхати на запасну позицію (1-2 км) . Цим врятували багато сил. Це не про підготовку на потязі року.
Родич знайомих загинув 24-ого вранці у казармі. Чому ж йому ніхто не казав? Техніка (танки) виходила з місць зберігання весь день 24-ого, а не 23-ого.
Vlad442 написав:Родич знайомих загинув 24-ого вранці у казармі. Чому ж йому ніхто не казав?
Питання не по окладу.
Вчора нашу пару Мі-24 під Соледаром було атаковано нашою Стріла 10м. Ракета пішла на теплову ловушку АСО-2М. Чим врятувала пілотів і машини. Швидке розслідування показало, що їм прийшла смс!! (плять , смс!!) ,що пара буде йти біля Бахмута. Вони нікого тут не чекали, і лупили як ворожі машини. Тут саксес сторі. Але так далеко не завжди.
Що ви очікували 24-го вранці? Що всі команди пройдуть?