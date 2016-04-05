|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 19 гру, 2022 21:48
vitaliian написав: Kudrjavuy написав:
в Украине не могли силой заставить делать: - утилизировать и перерабатывать отходы - с последующей генерацией
если кормить организм горохом и бобами, он тоже будет производить газообразное топливо. Шла бабуля через лес, выпускала H2S оглянулась - никого, выпустила H2o
При означенных ценах на электроэнергию, и нашей ситуацией с генерацией и источником энергоносителей - перспективу не сложно просчитать.
Странно, что вновь закладывают коррупционную составляющую, вместо регламентации перспективного направления в генерации.
Там слишком малый % возврата на погашения кредитов - от 20 лет было, сколько будет сейчас даже сказать сложно.
Причина в нереальной стоимости вложений.
Т.Е. высокоприбыльный бизнес не построишь, но "Государственных проблем" решает много.
Очень большие капитальные вложения.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 10430
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 746 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 21:50
Kudrjavuy сейчас в это никто вкладывать деньги не будет. Не на часі
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15744
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2078 раз.
- Подякували: 2946 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 21:53
ЛАД написав:
Ещё раз - объективно мы слабее. Поэтому я
Поэтому плять давайте сдаваться в первый день!!! Чего уж там!! Прикинули, что все не нашу пользу и сдались, да?? Так же Путлер хотел??
Начинаете подбешивать.
1. Существует такой уровень готовности противника, при котором нападающая сторона оценивает свои потери слишком высокими и отказывается от вторжения. У нас был шанс его достигнуть. Но мы показали , что мы не готовимся и действительно не готовились.
2. Качественная подготовка (дале в последние месяцы) способна задержать и дать возможность подготовить ту же столицу. Или условный Херсон. Что это плять за бред "ну мы же объективно слабее!!"
Почему боксер третьего десятка ДОЬРОВОЛЬНО выходит на ринг против чемпиона ил фаворита? Он верит! И это порой даёт результат. Нет такого, что более сильный - это 100% гарантия успеха. Что в общем и доказано Украиной.
ЛАД написав:
Если бы было нужно, можно было подождать хорошей (сухой) погоды, можно пройти по тем дорогам, которые не так защищены
Це ще місяці підготовки. І можливості перекривати і ті дороги. Або просто це підвищення ціни (в тому числі по часу) для вторгнення.
Ви впевнені, що якби Ванга (умовна) сказала путлєру, що це буде не 10 днів, а роки, в жертви на сотні тисяч, то він би поліз?
Так про те і мова: потрібно було піднімати ціну. І може не було б цього.
Але не піднімали.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 19 гру, 2022 21:57, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8406
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 552 раз.
- Подякували: 1910 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 19 гру, 2022 21:53
ЛАД написав:
Объективно росс. армия сильнее нашей - больше артиллерии, снарядов, танков, больше и более современные самолёты, ракеты.
ЛАД написав:
К сожалению, победу таким путём ждать слишком долго. Военный путь значительно реальнее
Лад объясните мне, если наша армия объективно слабее армии РФ, о каком "реальном военном пути" шла речь? У меня опять с логикой плохо? или признаете, наконец что ляпнули глупость, чтобы просто поспорить.
ЛАД написав:
Возможно, то, что в 13 лет Вы показывали учителям, которые не ставили Вам липовые тройки и вместо учёбы торговали в Польше
вы тоже не блистаете интеллектом если что, нахваливая диктатуру и совок, так что чья б корова мычала. Забыли как предлагали переговоры с пуйлом? Могу напомнить.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 19 гру, 2022 23:03, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15744
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2078 раз.
- Подякували: 2946 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 21:53
vitaliian написав: Дюрі-бачі написав: fler написав:
Весь цивілізований світ зацікавлений у тому, щоб Україна перемогла
Весь цивілізований світ зацікавлений в тому, щоб Україна не програла. Саме тому вони завжди діють у відповідь на дії РФ.
Правильно. Поэтому дают оружие такого типа и в таком количестве с которым выиграть данную войну было невозможно. Только чтобы не проиграли. Кого не встречаю с передка все говорят об одном, надо/дайте оружие...
Отсюда два вывода, либо Запад хочет добить РФ экономически, опыт с СССР есть. Либо ждут пока падишах умрёт, а новый не захочет править в условиях конфронтации и санкций.
Поэтому все эти бравады что военный путь значительно реальнее - ребячество. Военный путь это жертвы наших граждан. Нужно искать любой способ перевести войну в экономическую плоскость. Хотя бы чтобы сохранить жизни наших солдат.
Идёт война
на экономическое истощение
. Не будет войны, не будет и истощения.
Кроме того, остановить "военный путь" зависит не от нас. А РФ войска сама не отведёт. Пока не проиграет.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 23657
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5058 раз.
- Подякували: 4693 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:02
Zebra написав:
Жена работает в школе, 1/5 детей с мамашами заграницами, для них отдельно ведут онлайн-уроки.
Только потеплеет, количество мигрантов снова возрастет, потому что зимовать в Европе стоит больших денег, вот и сидят тут ждут, пока зима закончится.
Сегодня, имел беседу с многодетной матерью-возвращенкой, двое старших которой служат.
- по сути, В сёлах - за комнату платили от 20 000 грн/месяц. Спрашиваю, почему не поехали дальше?
- молча кивают, ведь старшие здесь...
Артёмовск(Бахмут) полон детьми возвращенцев,...
И наоборот, кто далеко выехал, за пределы Украины, ну, разве что к стоматологу в Киев(домой) и то туда-назад могут себе позволить.
Нормальные же "там" освоились, благодаря вниманию коренных жителей и что интересно, влились полнокровно в их жизнь.(Работа, учёба детям, отношение окружающих, культура общения, уровень жизни, реальность полезности их обществу, курсы языка, ...)
- И что интересно, учёба у малых детей
на двух языках в их школах.(Рідній мові, та тамошньої, англійська у пріоритеті)
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 10430
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 746 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:14
vitaliian написав: ЛАД написав:
Объективно росс. армия сильнее нашей - больше артиллерии, снарядов, танков, больше и более современные самолёты, ракеты.
ЛАД написав:
К сожалению, победу таким путём ждать слишком долго. Военный путь значительно реальнее
Лад объясните мне, если наша армия объективно слабее армии РФ, о каком "реальном военном пути" шла речь? У меня опять с логикой плохо? или признаете, наконец что ляпнули глупость, чтобы просто поспорить.
В історії воєн в 30% випадків слабша армія перемагала сильнішу. В рф більше техніки, зброї, людей, грошей, вони сильніші, але Залужний, ЗСУ, нехай буде і Зеленський, знають як зробити, щоб і ми потрапили в ці 30%.
Нам не треба брати москву, в нас більш скромні і реальні плани по деокупації територій, які не зустрічали квітами окупантів.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13305
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:22
lapay написав:
В історії воєн в 30% випадків слабша армія перемагала сильнішу. В рф більше техніки, зброї, людей, грошей, вони сильніші, але Залужний, ЗСУ, нехай буде і Зеленський, знають як зробити, щоб і ми потрапили в ці 30%.
Нам не треба брати москву, в нас більш скромні і реальні плани по деокупації територій, які не зустрічали квітами окупантів
подсказка Яо. В истории есть примеры когда страна применившая Яо проиграла? Или пуйло вам с ладом поклялся на Библии что не применит? Я не говорю что мы проиграем, но военный путь для нас далеко не оптимальный. У нас объективно меньше человеческого ресурса и нет Яо. Даже ракет долетающих до Москвы нет. А по Киеву были прилеты прошлой ночью.
В лобовых столкновениях мы сильнее, в ракетных они.
Кудрявый дал ссылку на очень интересную анатилику потрудитесь ознакомитьсяviewtopic.php?p=5519143#p5519143
Там есть вариант когда мы побеждаем военным путем, при условии что нам дадут длинный перечень оружия в нужном количестве. Это условие сейчас выполняется?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 19 гру, 2022 22:33, всього редагувалось 8 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15744
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2078 раз.
- Подякували: 2946 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 гру, 2022 22:25
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3384
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|109356
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|475490
|
|
|1
|4436
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|