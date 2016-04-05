Додано: Пон 19 гру, 2022 23:03

ЛАД написав: Выкопать окопы мы могли. И то не по всей границе.

А где взять вооружения? Выкопать окопы мы могли. И то не по всей границе.А где взять вооружения?

ЛАД написав: И "начинает подбешивать" Ваше "давайте сдаваться в первый день". Я хоть раз где-нибудь о таком говорил? И "начинает подбешивать" Ваше "давайте сдаваться в первый день". Я хоть раз где-нибудь о таком говорил?

ЛАД написав: Но этот "боксер третьего десятка" выдержит против Усика 1-2, может, 3 раунда и... получит нокаут. Но этот "боксер третьего десятка" выдержит против Усика 1-2, может, 3 раунда и... получит нокаут.

ЛАД написав: А что, если бы её не было? А что, если бы её не было?

ЛАД написав: Но я задавал вопрос - почему на юге, где опасность была совершенно очевидной, не были созданы укрепления за 5 лет при Порошенко? Но я задавал вопрос - почему на юге, где опасность была совершенно очевидной, не были созданы укрепления за 5 лет при Порошенко?

ЛАД написав: Может быть всё же были объективные причины? Может быть всё же были объективные причины?

ЛАД написав: Может, не было бы. А может было бы ещё прошлой весной или летом. Может, не было бы. А может было бы ещё прошлой весной или летом.

ЛАД написав: У Петра "такий виклик" был, начиная, как минимум, с августа 2014. У Петра "такий виклик" был, начиная, как минимум, с августа 2014.

ЛАД написав: А из той статьи следует, что передислокация РЛС и пунктов управления была произведена не 24-го и не 23-го, а за несколько дней до этого. А из той статьи следует, что передислокация РЛС и пунктов управления была произведена не 24-го и не 23-го, а за несколько дней до этого.

ЛАД написав: И у меня нет выпадов ""а Петро 5 років...". И у меня нет выпадов ""а Петро 5 років...".

ЛАД написав: Петра" такое желание было. Есть ещё и объективные условия и возможности. Петра" такое желание было. Есть ещё и объективные условия и возможности.

Ви досі не зрозуміли, що кожен день затримки ворога мав значення??Що зроблене "хоч щось" краще аніж "нічого, але є дороги на півдні"??(Я там забув вам сказати... А до чого ви приплели дороги з західної частини України в Київ?? Ясно, що в системі пріорітетів, якщо їх і будувати , то саме тут.. Але не на півдні)Тоді до чого ваше "мы объективно слабее??"При підготовці до війни це може бути лише фактором вибору тактики при підготовці. Але не фактором "готуватись чи ні загалом". Ви тут пробуєте підвести "все одно об'єктивно слабші, то нема чого і готуватись".Тільки боксеру 3-го дивізіону проти Усика нема шансу діждатись допомоги іншого сильного боксера. Він не приїде з курорту на таксі. А у нас якраз стояло питання вистояти, і тобі нам надали допомогу. Мт могли не встояти. Або встояти ще далеко від Києва і уникнути трагедії Бучі і Ягідного (Черн.обл). Тоді до чого ваше оце (нема шансів проти усика?)До чого оце ваше кеп-очевидне?? Якраз наша стійність і дала можливість її отримати. І будь-яка підготовка - це про підвищення стійкості.Тому що тоді вона не була настільки очевидна, як в 2021 році.Дороги?Ми були б не готові так само, а супротивник неготовий в більшій мірі, аніж в 2022 році.І близько не такий. В 2014 ерефія змогла зайти (і заходила) на Донбас до 10 бтрг. І це тоді відповідало їх можливостям.Передислокація РЛС і ПУ в умовах зростання загрози (навіть без відомої дати вторгнення) - це нормальна практика. Так само як постійне переміщення ОТРК. Так каже тактика їх застосування. І це не про "дата була відома". Вони робили б так щодня і на протязі місяця, поки ступінь загрози не знизилась би.Є. Бо ви не спроможні зрозуміти, що ризики у Петра і Зе були дуже різні. І відсутність реакції на них з боку Зе були злочинними. Крім того, можливості (економіки, поточного стану ЗСУ) у Зе були вже набагато більші.Тобто! Маючи більше можливостей, аніж у Петра, і маючи на порядок більші ризики, Зе не зміг їх врахувати і попередити.Про це я згадав вище.