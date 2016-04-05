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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 гру, 2022 22:26
Hotab написав: ЛАД написав:
Ещё раз - объективно мы слабее. Поэтому я
Поэтому плять давайте сдаваться в первый день!!! Чего уж там!! Прикинули, что все не нашу пользу и сдались, да?? Так же Путлер хотел??
Начинаете подбешивать.
1. Существует такой уровень готовности противника, при котором нападающая сторона оценивает свои потери слишком высокими и отказывается от вторжения. У нас был шанс его достигнуть. Но мы показали , что мы не готовимся и действительно не готовились.
2. Качественная подготовка (дале в последние месяцы) способна задержать и дать возможность подготовить ту же столицу. Или условный Херсон. Что это плять за бред "ну мы же объективно слабее!!"
Почему боксер третьего десятка ДОЬРОВОЛЬНО выходит на ринг против чемпиона ил фаворита? Он верит! И это порой даёт результат. Нет такого, что более сильный - это 100% гарантия успеха. Что в общем и доказано Украиной.
ЛАД написав:
Если бы было нужно, можно было подождать хорошей (сухой) погоды, можно пройти по тем дорогам, которые не так защищены
Це ще місяці підготовки. І можливості перекривати і ті дороги. Або просто це підвищення ціни (в тому числі по часу) для вторгнення.
Ви впевнені, що якби Ванга (умовна) сказала путлєру, що це буде не 10 днів, а роки, в жертви на сотні тисяч, то він би поліз?
Так про те і мова: потрібно було піднімати ціну. І може не було б цього.
Але не піднімали.
Згоден. Але враховуючи "бункер" у якому живе Путін, до нього не дойшло б. Він був впевнен, що українська армія розбіжиться та залишаться одиниці. Не він один. Західні лідери були такої ж думки, тому й слали Джавеліни для партизан замість Хаймарсів для армії. Я також був дуже здивований перебігом подій у березі.
Щодо піготовки до вторгнення, то нагадаю, що то народ у 19 проголосовав проти "Армія, мова, віра". Президент тільки втілював волю своїх виборців.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 22:36
Hotab написав: ЛАД написав:
Ещё раз - объективно мы слабее. Поэтому я
Поэтому плять давайте сдаваться в первый день!!! Чего уж там!! Прикинули, что все не нашу пользу и сдались, да?? Так же Путлер хотел??
Начинаете подбешивать.
1. Существует такой уровень готовности противника, при котором нападающая сторона оценивает свои потери слишком высокими и отказывается от вторжения. У нас был шанс его достигнуть.
Не уверен.
Выкопать окопы мы могли. И то не по всей границе.
А где взять вооружения?
И "начинает подбешивать" Ваше "давайте сдаваться в первый день". Я хоть раз где-нибудь о таком говорил?
2. Качественная подготовка (дале в последние месяцы) способна задержать и дать возможность подготовить ту же столицу. Или условный Херсон. Что это плять за бред "ну мы же объективно слабее!!"
Почему боксер третьего десятка ДОЬРОВОЛЬНО выходит на ринг против чемпиона ил фаворита? Он верит! И это порой даёт результат. Нет такого, что более сильный - это 100% гарантия успеха. Что в общем и доказано Украиной.
Доказано.
И я об этом написал.
Но этот "боксер третьего десятка" выдержит против Усика 1-2, может, 3 раунда и... получит нокаут.
Что было бы, если бы мы не получили поддержку от Запада? Мы говорим, что её недостаточно. Да, недостаточно для победы. Но тем не менее, она весьма значительна, причём, всякая - и военная, и финансовая, и гуманитарная. А что, если бы её не было?
Но я задавал вопрос - почему на юге, где опасность была совершенно очевидной, не были созданы укрепления за 5 лет при Порошенко? Может быть всё же были объективные причины
?
ЛАД написав:
Если бы было нужно, можно было подождать хорошей (сухой) погоды, можно пройти по тем дорогам, которые не так защищены
Це ще місяці підготовки. І можливості перекривати і ті дороги. Або просто це підвищення ціни (в тому числі по часу) для вторгнення.
Ви впевнені, що якби Ванга (умовна) сказала путлєру, що це буде не 10 днів, а роки, в жертви на сотні тисяч, то він би поліз?
Так про те і мова: потрібно було піднімати ціну. І може не було б цього.
Але не піднімали.
Я не Ванга. Гадать, что "было бы, если бы" не могу и не хочу.
Может, не было бы. А может было бы ещё прошлой весной или летом.
Ви ж наче самі змогли провести кордон між періодом "до і після", коли 100к орків стали на державному кордоні. У Петра не було такого виклику.
Стояли и прошлой весной. Потом начали отводить.
Возможно (если начинать гадать), вторжение началось бы тогда, если бы мы начали выдвигать армию к границам и осуществлять прочие подготовительные мероприятия.
У Петра "такий виклик" был, начиная, как минимум, с августа 2014. И здесь мне регулярно об этом напоминают.
А из той статьи следует, что передислокация РЛС и пунктов управления была произведена не 24-го и не 23-го, а за несколько дней до этого. Самолёты, действительно, передислоцировали по факту. Но, думаю, что это тоже было предусмотрено заранее. Иначе, как Вы сами пишете: "Що ви очікували 24-го вранці? Що всі команди пройдуть?", в неразберихе начала войны не вывели бы из-под удара ни авиацию, ни ещё много чего.
И у меня нет выпадов
""а Петро 5 років...". В отличие от постоянных выпадов здесь в сторону Зеленского. Я говорю об этом только для того, чтобы показать, что не всё зависит от желания - здесь, вроде, никто не сомневается, что "у Петра" такое желание было. Есть ещё и объективные условия и возможности.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 19 гру, 2022 22:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 22:37
vitaliian написав: lapay написав:
В історії воєн в 30% випадків слабша армія перемагала сильнішу. В рф більше техніки, зброї, людей, грошей, вони сильніші, але Залужний, ЗСУ, нехай буде і Зеленський, знають як зробити, щоб і ми потрапили в ці 30%.
Нам не треба брати москву, в нас більш скромні і реальні плани по деокупації територій, які не зустрічали квітами окупантів
подсказка Яо. В истории есть примеры когда страна применившая Яо проиграла? Или пуйло вам с ладом поклялся на Библии что не применит? Я не говорю что мы проиграем, но военный путь для нас далеко не оптимальный. У нас объективно меньше человеческого ресурса и нет Яо. Даже ракет долетающих до Москвы нет. А по Киеву были прилеты прошлой ночью.
Тут як бокс. Не завжди фаворит виграє. Навіть коли майже виграв, один влучний удар може змінити усе. Я бачу два фактори чому Україна переможе (не програти то для нас вже перемога).
1 Допомога цивилизованного світу, ресурсів та впливу в якого більше ніж у Рашки.
2 Едность суспільства. В Рашці не так багато хто підтримує війну. Зараз вони мовчать, але це бомба яка може вибухнути несподівано. Гітлера свого часу намагалися підірвати заради домовитись. Коли армія та народ не вийдуть захистити лідера, то думка що він тільки смертна людина може прийти на розум багатьом.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Пон 19 гру, 2022 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 22:38
vitaliian написав:
подсказка Яо. В истории есть примеры когда страна применившая Яо проиграла? Или пуйло вам с ладом поклялся на Библии что не применит? Я не говорю что мы проиграем, но военный путь для нас далеко не оптимальный. У нас объективно меньше человеческого ресурса и нет Яо. Даже ракет долетающих до Москвы нет. А по Киеву были прилеты прошлой ночью.
Ядерна загроза значно зменшилась, в ході війни, не тому, що фюрер боїться відповіді НАТО, а тому що основні торгівельні партнери, Індія і Китай, категорично проти, а економічна блокада, після ядерної атаки проти неядерної країни, швидко призведе до військово-економічної поразки.
Фюрер біснуватий, але ще не настільки, як і американці у В'єтнамі, де теж хотіли виграти війну ядерними ударами. До речі, американці зробили висновки після В'єтнаму, і більше не робили килимових бомбардувань, а совок-раша так і залишились кацапами(м'ясниками).
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Додано: Пон 19 гру, 2022 22:51
Vlad442 написав: Hotab написав:
..........
ЛАД написав:
Если бы было нужно, можно было подождать хорошей (сухой) погоды, можно пройти по тем дорогам, которые не так защищены
Це ще місяці підготовки. І можливості перекривати і ті дороги. Або просто це підвищення ціни (в тому числі по часу) для вторгнення.
Ви впевнені, що якби Ванга (умовна) сказала путлєру, що це буде не 10 днів, а роки, в жертви на сотні тисяч, то він би поліз?
Так про те і мова: потрібно було піднімати ціну. І може не було б цього.
Але не піднімали.
Згоден. Але враховуючи "бункер" у якому живе Путін, до нього не дойшло б. Він був впевнен, що українська армія розбіжиться та залишаться одиниці. Не він один. Західні лідери були такої ж думки, тому й слали Джавеліни для партизан замість Хаймарсів для армії. Я також був дуже здивований перебігом подій у березі.
.........
Если Вы "враховуєте "бункер" у якому живе Путін" и говорите о том, что Запад придерживался такого же мнения, то о чём говорить? Зачем рассматривать нереальные варианты?
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Додано: Пон 19 гру, 2022 22:53
Vlad442 написав:
Тут як бокс. Не завжди фаворит виграє. Навіть коли майже виграв, один влучний удар може змінити усе. Я бачу два фактори чому Україна переможе (не програти то для нас вже перемога).
1 Допомога цивилизованного світу, ресурсів та впливу в якого більше ніж у Рашки.
2 Едность суспільства. В Рашці не так багато хто підтримує війну
я про это и говорю для нас есть более действенные способы поставить русню на место, чем военные. В первую очередь экономическая блокада рф, конфискация их зарубежных активов, запрет экспорта в рф любых технологий и механизмов. Их нужно вернуть в состояние совка 90х - гиперинфляции, безработицы и пустых полок. Я был в 90х в Москве видел живые коридоры из людей, которые с рук что то продавали, потому что жрать было нечего. Это можно было сделать тогда, значит можно и сейчас.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 23:03
ЛАД написав:
Выкопать окопы мы могли. И то не по всей границе.
А где взять вооружения?
Ви досі не зрозуміли, що кожен день затримки ворога мав значення??
Що зроблене "хоч щось" краще аніж "нічого, але є дороги на півдні"??
(Я там забув вам сказати... А до чого ви приплели дороги з західної частини України в Київ?? Ясно, що в системі пріорітетів, якщо їх і будувати , то саме тут.. Але не на півдні)
ЛАД написав:
И "начинает подбешивать" Ваше "давайте сдаваться в первый день". Я хоть раз где-нибудь о таком говорил?
Тоді до чого ваше "мы объективно слабее??"
При підготовці до війни це може бути лише фактором вибору тактики при підготовці. Але не фактором "готуватись чи ні загалом". Ви тут пробуєте підвести "все одно об'єктивно слабші, то нема чого і готуватись".
ЛАД написав:
Но этот "боксер третьего десятка" выдержит против Усика 1-2, может, 3 раунда и... получит нокаут.
Тільки боксеру 3-го дивізіону проти Усика нема шансу діждатись допомоги іншого сильного боксера. Він не приїде з курорту на таксі. А у нас якраз стояло питання вистояти, і тобі нам надали допомогу. Мт могли не встояти. Або встояти ще далеко від Києва і уникнути трагедії Бучі і Ягідного (Черн.обл). Тоді до чого ваше оце (нема шансів проти усика?)
ЛАД написав:
А что, если бы её не было?
До чого оце ваше кеп-очевидне?? Якраз наша стійність і дала можливість її отримати. І будь-яка підготовка - це про підвищення стійкості.
ЛАД написав:
Но я задавал вопрос - почему на юге, где опасность была совершенно очевидной, не были созданы укрепления за 5 лет при Порошенко?
Тому що тоді вона не була настільки очевидна, як в 2021 році.
ЛАД написав:
Может быть всё же были объективные причины?
Дороги?
ЛАД написав:
Может, не было бы. А может было бы ещё прошлой весной или летом.
Ми були б не готові так само, а супротивник неготовий в більшій мірі, аніж в 2022 році.
ЛАД написав:
У Петра "такий виклик" был, начиная, как минимум, с августа 2014.
І близько не такий. В 2014 ерефія змогла зайти (і заходила) на Донбас до 10 бтрг. І це тоді відповідало їх можливостям.
ЛАД написав:
А из той статьи следует, что передислокация РЛС и пунктов управления была произведена не 24-го и не 23-го, а за несколько дней до этого.
Передислокація РЛС і ПУ в умовах зростання загрози (навіть без відомої дати вторгнення) - це нормальна практика. Так само як постійне переміщення ОТРК. Так каже тактика їх застосування. І це не про "дата була відома". Вони робили б так щодня і на протязі місяця, поки ступінь загрози не знизилась би.
ЛАД написав:
И у меня нет выпадов ""а Петро 5 років...".
Є. Бо ви не спроможні зрозуміти, що ризики у Петра і Зе були дуже різні. І відсутність реакції на них з боку Зе були злочинними. Крім того, можливості (економіки, поточного стану ЗСУ) у Зе були вже набагато більші.
Тобто! Маючи більше можливостей, аніж у Петра, і маючи на порядок більші ризики, Зе не зміг їх врахувати і попередити.
ЛАД написав:
Петра" такое желание было. Есть ещё и объективные условия и возможности.
Про це я згадав вище.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 23:06
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Додано: Пон 19 гру, 2022 23:09
vitaliian написав: ЛАД написав:
Объективно росс. армия сильнее нашей - больше артиллерии, снарядов, танков, больше и более современные самолёты, ракеты.
ЛАД написав:
К сожалению, победу таким путём ждать слишком долго. Военный путь значительно реальнее
Лад объясните мне, если наша армия объективно слабее армии РФ, о каком "реальном военном пути" шла речь? У меня опять с логикой плохо? или признаете, наконец что ляпнули глупость, чтобы просто поспорить.
........
Опять плохо.
Наша армия вооружена была
заметно хуже. Но сегодня нам дают вооружения очень многие страны. Это, как минимум уравнивает шансы. Если будут давать больше, то наши шансы будут расти.
P.s. Ваше редактирование поста было явно лишним. До уровня "сам дурак" опускаться не буду. Если Вы не понимаете, что диктатуру я нигде не "нахваливал" и "совок" тоже (только отмечал, что не всё там надо рисовать чёрной краской, были и достоинства/преимущества), то это глубоко Ваши личные проблемы.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 23:13
vitaliian написав:
я про это и говорю для нас есть более действенные способы поставить русню на место, чем военные. В первую очередь экономическая блокада рф, конфискация их зарубежных активов, запрет экспорта в рф любых технологий и механизмов. Их нужно вернуть в состояние совка 90х - гиперинфляции, безработицы и пустых полок. Я был в 90х в Москве видел живые коридоры из людей, которые с рук что то продавали, потому что жрать было нечего. Это можно было сделать тогда, значит можно и сейчас.
Это способы не для нас, а для них. Никто не собирается выигрывать нашу войну за нас. К тому же эффективность этих способов ограничена. Есть технологичный Китай, есть Индия, Аргентина, Бразилия и много других. Их "нейтралитет" это помощь России. Хорошо только, что Китай начертил красную линию - неприменение ЯО.
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