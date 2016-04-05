Hotab написав:Є. Бо ви не спроможні зрозуміти, що ризики у Петра і Зе були дуже різні. І відсутність реакції на них з боку Зе були злочинними. Крім того, можливості (економіки, поточного стану ЗСУ) у Зе були вже набагато більші. Тобто! Маючи більше можливостей, аніж у Петра, і маючи на порядок більші ризики, Зе не зміг їх врахувати і попередити.
Це питання є, але воно не на часі. Президент, як і мудрий українській народ все прогавив. Після 24-ого лютого він вів себе як треба. Історія та виборці після війни дадуть оцінку.
ЛАД нахваливали вы совок и диктатуру или нет форумчане знают и помнят. Прекращаю диалоги с вами, пустая трата времени. Вы спорите ради спора и никогда не признаете свою неправоту. Этому явлению есть название, но оно вам не понравится. Спасибо за общение.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 гру, 2022 23:28, всього редагувалось 5 разів.
Vlad442 написав:Хорошо только, что Китай начертил красную линию - неприменение ЯО
а можно ссылку подтвеждающий данный факт?
После четких заявлений Китая по этому вопросу ядерная риторика русских политиков и пропагандистов сошла на нет как по команде.
Может просто попросили не пи**деть лишнего? Китайские инвесторы нервничают. Китай бы если хотел закончил войну за 1 день остановив с РФ торговлю. А торговля там только растёт. Поэтому в доброту и справедливость Китая не верю.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 19 гру, 2022 23:32, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Но вспомните 1941. Тогда линия Мажино не помешала немцам. А на восточном фронте, где не было дорог (думаю, Вы не станете называть хайвэями то, что у нас тогда было), не помешало немцам наступать высокими темпами на огромном фронте.
я же вполне ясно написал: в первые пару суток мы бы имели некоторый запас времени на манёвр своими войсками. Учитывая, насколько лавинообразно развивалось наступление в первые дни - пару дней, это очень существенно.
Я понял. Мой вопрос - почему это не помогло Франции в 1940 и СССР в 1941? Сразу скажу - с Францией - укрепления просто обошли. А что с Союзом? Почему отсутствие дорог не помешало и не задержало. И не дало "запаса времени" ни в первые дни, ни заметно позже. Помогли только "необъятные просторы".
почему "не задержало"? Задержало в обоих случаях. Понятно, что маневр через Бельгию занял относительно немного времени, но вот снабжение всего восточного фронта через две нитки железных дорог - это самое настоящее "узкое место". И мы должны были проделать аналогичный финт.
ЛАД написав:Ещё раз - объективно мы слабее. Поэтому я
Поэтому плять давайте сдаваться в первый день!!! Чего уж там!! Прикинули, что все не нашу пользу и сдались, да?? Так же Путлер хотел??
Начинаете подбешивать. 1. Существует такой уровень готовности противника, при котором нападающая сторона оценивает свои потери слишком высокими и отказывается от вторжения. У нас был шанс его достигнуть. Но мы показали , что мы не готовимся и действительно не готовились. 2. Качественная подготовка (дале в последние месяцы) способна задержать и дать возможность подготовить ту же столицу. Или условный Херсон. Что это плять за бред "ну мы же объективно слабее!!" Почему боксер третьего десятка ДОЬРОВОЛЬНО выходит на ринг против чемпиона ил фаворита? Он верит! И это порой даёт результат. Нет такого, что более сильный - это 100% гарантия успеха. Что в общем и доказано Украиной.
ЛАД написав:Если бы было нужно, можно было подождать хорошей (сухой) погоды, можно пройти по тем дорогам, которые не так защищены
Це ще місяці підготовки. І можливості перекривати і ті дороги. Або просто це підвищення ціни (в тому числі по часу) для вторгнення. Ви впевнені, що якби Ванга (умовна) сказала путлєру, що це буде не 10 днів, а роки, в жертви на сотні тисяч, то він би поліз? Так про те і мова: потрібно було піднімати ціну. І може не було б цього. Але не піднімали.
по-русски намного содержательнее и убедительнее выходит. Вот в самом деле, как другой человек пишет. Не мучте себя и нас.