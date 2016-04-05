Hotab написав:

ЛАД написав: Ещё раз - объективно мы слабее. Поэтому я Ещё раз - объективно мы слабее. Поэтому я

ЛАД написав: Если бы было нужно, можно было подождать хорошей (сухой) погоды, можно пройти по тем дорогам, которые не так защищены Если бы было нужно, можно было подождать хорошей (сухой) погоды, можно пройти по тем дорогам, которые не так защищены

Поэтому плять давайте сдаваться в первый день!!! Чего уж там!! Прикинули, что все не нашу пользу и сдались, да?? Так же Путлер хотел??Начинаете подбешивать.1. Существует такой уровень готовности противника, при котором нападающая сторона оценивает свои потери слишком высокими и отказывается от вторжения. У нас был шанс его достигнуть. Но мы показали , что мы не готовимся и действительно не готовились.2. Качественная подготовка (дале в последние месяцы) способна задержать и дать возможность подготовить ту же столицу. Или условный Херсон. Что это плять за бред "ну мы же объективно слабее!!"Почему боксер третьего десятка ДОЬРОВОЛЬНО выходит на ринг против чемпиона ил фаворита? Он верит! И это порой даёт результат. Нет такого, что более сильный - это 100% гарантия успеха. Что в общем и доказано Украиной.Це ще місяці підготовки. І можливості перекривати і ті дороги. Або просто це підвищення ціни (в тому числі по часу) для вторгнення.Ви впевнені, що якби Ванга (умовна) сказала путлєру, що це буде не 10 днів, а роки, в жертви на сотні тисяч, то він би поліз?Так про те і мова: потрібно було піднімати ціну. І може не було б цього.Але не піднімали.