juristkostya написав:
Рустамзаде с весны объясняет, почему несколько разноплановых факторов должны применяться параллельно и очень дозировано. И пока я не вижу, в чем он ошибается.
В желании видеть будущее, так, "как оно было".
Хотя однозначно процессы идут нелинейно.
И возможности у РФ превосходят наши.
Переформатирование РФ внутреннего рынка по аналогу СССР.(чего от них не ожидали).
В таком случае, если не санкции, то ВТО их добъёт, развитие отношений с Китаем - это их удавка.
Индия - там политика неприсоединения.
Азия - здесь конечно открытая для РФ ниша.