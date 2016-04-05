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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3051305230533054
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:46

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Исходя из чего я делаю вывод, что экономическая удавка - намного более реальный путь к победе, чем военный.

Рустамзаде с весны объясняет, почему несколько разноплановых факторов должны применяться параллельно и очень дозировано. И пока я не вижу, в чем он ошибается.

В желании видеть будущее, так, "как оно было".
Хотя однозначно процессы идут нелинейно.
И возможности у РФ превосходят наши.
Переформатирование РФ внутреннего рынка по аналогу СССР.(чего от них не ожидали).
В таком случае, если не санкции, то ВТО их добъёт, развитие отношений с Китаем - это их удавка.
Индия - там политика неприсоединения.
Азия - здесь конечно открытая для РФ ниша.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:49

  vitaliian написав:ЛАД нахваливали вы совок и диктатуру или нет форумчане знают и помнят. Прекращаю диалоги с вами, пустая трата времени.

Это правильно. Когда не получается дать конкретные цитаты, лучше тихонько замять тему.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Может просто попросили не пи**деть лишнего? Китайские инвесторы нервничают. Китай бы если хотел закончил войну за 1 день остановив с РФ торговлю. А торговля там только растёт. Поэтому в доброту и справедливость Китая не верю.

Это не доброта и справедливость. Китай не хочет открывать ящик Пандоры. В его интересах не создавать прецедент и не выпускать джина из бутылки. Не буду расписывать, но если ЯО что-то будет решать, то завтра оно будет у всех, что уравняет Китай с любым соседом.
Также ему выгодно взаимное медленное истощение Запада и России.
Vlad442
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