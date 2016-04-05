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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3051305230533054
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:46

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Исходя из чего я делаю вывод, что экономическая удавка - намного более реальный путь к победе, чем военный.

Рустамзаде с весны объясняет, почему несколько разноплановых факторов должны применяться параллельно и очень дозировано. И пока я не вижу, в чем он ошибается.

В желании видеть будущее, так, "как оно было".
Хотя однозначно процессы идут нелинейно.
И возможности у РФ превосходят наши.
Переформатирование РФ внутреннего рынка по аналогу СССР.(чего от них не ожидали).
В таком случае, если не санкции, то ВТО их добъёт, развитие отношений с Китаем - это их удавка.
Индия - там политика неприсоединения.
Азия - здесь конечно открытая для РФ ниша.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:49

  vitaliian написав:ЛАД нахваливали вы совок и диктатуру или нет форумчане знают и помнят. Прекращаю диалоги с вами, пустая трата времени.

Это правильно. Когда не получается дать конкретные цитаты, лучше тихонько замять тему.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Может просто попросили не пи**деть лишнего? Китайские инвесторы нервничают. Китай бы если хотел закончил войну за 1 день остановив с РФ торговлю. А торговля там только растёт. Поэтому в доброту и справедливость Китая не верю.

Это не доброта и справедливость. Китай не хочет открывать ящик Пандоры. В его интересах не создавать прецедент и не выпускать джина из бутылки. Не буду расписывать, но если ЯО что-то будет решать, то завтра оно будет у всех, что уравняет Китай с любым соседом.
Также ему выгодно взаимное медленное истощение Запада и России.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 00:01

  Kudrjavuy написав:Азия - здесь конечно открытая для РФ ниша

Средняя Азия активно ищет транспортные решения, не задействующие территорию России. Узбекистан впервые отправил поезд с медью в Европу по новому маршруту в обход России, сообщила в понедельник государственная компания «Железные дороги Узбекистана».
Поезд доставит 46 вагонов и 91 единицу 20-футовых контейнеров с медным концентратом с Алмалыкского горно-металлургического комбината в Болгарию. Один не самый большой эшелон - не показатель. Но вполне важный маркер.

Недавний саммит Туркмении, Азербайджана и Турции также рассматривал возможности переброски туркменского газа напрямую через Каспий в систему ТАНАП. Как только вопрос будет решен, к соглашению неизбежно присоединятся Казахстан и Узбекистан.

Россия теряет Среднюю Азию, и этот процесс остановить уже практически невозможно. Такие вещи очень сложно запустить, но остановить набравший ход отказ от связей с Россией еще сложнее.

В этой связи крайне странно смотрится лозунг о «повороте на Восток». Странность в том, что Кремль не в состоянии удерживать уже имеющиеся позиции на Востоке, но тщится получить новые.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/6641

Китай и Индию в один ряд тоже не ставьте. Между ними серьезные противоречия и территориальные споры. Балансировать с теми, кто между собой враждует мало кому удается. Обычно весы склоняются на какую то одну сторону.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 00:33

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:The New York Times: Путинская война (перевод)
Very long read
https://echofm.online/statya-dnya/the-n ... kaya-vojna

Спасибо!
Длинно, но интересно.
Кстати, оказывается, что мы всё же готовились к вторжению, параллельно рассказывая на высшем уровне, что вторжения не будет.


готовились-громко сказано (особенно на севере и юге)


так готовились, что оказалось для мобилизованных банально экипировки нет. выдали тряпчяную форму и вся экипировка.

"Украинские подразделения были также серьёзно истощены. В ВСУ соотношение раненых к погибшим после первого этапа войны составляло приблизительно 5 к 1. Но 40% раненых получили пожизненные увечья."

если бы наши мобилизованные были в брониках и шлемах с надлежащими аптечками походными - насколько бы эти данные были бы другими?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 00:44

Вот к чему нужно вернуть росию

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 01:02

  mephala написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Спасибо!
Длинно, но интересно.
Кстати, оказывается, что мы всё же готовились к вторжению, параллельно рассказывая на высшем уровне, что вторжения не будет.


готовились-громко сказано (особенно на севере и юге)


так готовились, что оказалось для мобилизованных банально экипировки нет. выдали тряпчяную форму и вся экипировка.

"Украинские подразделения были также серьёзно истощены. В ВСУ соотношение раненых к погибшим после первого этапа войны составляло приблизительно 5 к 1. Но 40% раненых получили пожизненные увечья."

если бы наши мобилизованные были в брониках и шлемах с надлежащими аптечками походными - насколько бы эти данные были бы другими?

Для об'єктивності: загугліть як і скільки Порошенко оголошував, що Україна, український народ, ЗСУ готові дати гідну відсіч ворогу (з урахуванням, що не виключає повномасштабного вторгнення).

Тобто Зе достатньо було, так би мовити, не зруйнувати те, що вже було.
А Ви кажете, що простішого не вистачило - екіпіровки для мобілізованих.

Зеля не набагато гірший за папередників. Також робив по мінімуму... Це в нас є нормою.
Йому тільки не звезло, що повномасштабний напад прийшовся на його час.
detroytred
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