vitaliian написав:Исходя из чего я делаю вывод, что экономическая удавка - намного более реальный путь к победе, чем военный.
Рустамзаде с весны объясняет, почему несколько разноплановых факторов должны применяться параллельно и очень дозировано. И пока я не вижу, в чем он ошибается.
В желании видеть будущее, так, "как оно было". Хотя однозначно процессы идут нелинейно. И возможности у РФ превосходят наши. Переформатирование РФ внутреннего рынка по аналогу СССР.(чего от них не ожидали). В таком случае, если не санкции, то ВТО их добъёт, развитие отношений с Китаем - это их удавка. Индия - там политика неприсоединения. Азия - здесь конечно открытая для РФ ниша.
vitaliian написав:Может просто попросили не пи**деть лишнего? Китайские инвесторы нервничают. Китай бы если хотел закончил войну за 1 день остановив с РФ торговлю. А торговля там только растёт. Поэтому в доброту и справедливость Китая не верю.
Это не доброта и справедливость. Китай не хочет открывать ящик Пандоры. В его интересах не создавать прецедент и не выпускать джина из бутылки. Не буду расписывать, но если ЯО что-то будет решать, то завтра оно будет у всех, что уравняет Китай с любым соседом. Также ему выгодно взаимное медленное истощение Запада и России.
Kudrjavuy написав:Азия - здесь конечно открытая для РФ ниша
Средняя Азия активно ищет транспортные решения, не задействующие территорию России. Узбекистан впервые отправил поезд с медью в Европу по новому маршруту в обход России, сообщила в понедельник государственная компания «Железные дороги Узбекистана». Поезд доставит 46 вагонов и 91 единицу 20-футовых контейнеров с медным концентратом с Алмалыкского горно-металлургического комбината в Болгарию. Один не самый большой эшелон - не показатель. Но вполне важный маркер.
Недавний саммит Туркмении, Азербайджана и Турции также рассматривал возможности переброски туркменского газа напрямую через Каспий в систему ТАНАП. Как только вопрос будет решен, к соглашению неизбежно присоединятся Казахстан и Узбекистан.
Россия теряет Среднюю Азию, и этот процесс остановить уже практически невозможно. Такие вещи очень сложно запустить, но остановить набравший ход отказ от связей с Россией еще сложнее.
В этой связи крайне странно смотрится лозунг о «повороте на Восток». Странность в том, что Кремль не в состоянии удерживать уже имеющиеся позиции на Востоке, но тщится получить новые. https://t.me/anatoly_nesmiyan/6641
Китай и Индию в один ряд тоже не ставьте. Между ними серьезные противоречия и территориальные споры. Балансировать с теми, кто между собой враждует мало кому удается. Обычно весы склоняются на какую то одну сторону.