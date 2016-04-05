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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3051305230533054
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:46

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Исходя из чего я делаю вывод, что экономическая удавка - намного более реальный путь к победе, чем военный.

Рустамзаде с весны объясняет, почему несколько разноплановых факторов должны применяться параллельно и очень дозировано. И пока я не вижу, в чем он ошибается.

В желании видеть будущее, так, "как оно было".
Хотя однозначно процессы идут нелинейно.
И возможности у РФ превосходят наши.
Переформатирование РФ внутреннего рынка по аналогу СССР.(чего от них не ожидали).
В таком случае, если не санкции, то ВТО их добъёт, развитие отношений с Китаем - это их удавка.
Индия - там политика неприсоединения.
Азия - здесь конечно открытая для РФ ниша.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:49

  vitaliian написав:ЛАД нахваливали вы совок и диктатуру или нет форумчане знают и помнят. Прекращаю диалоги с вами, пустая трата времени.

Это правильно. Когда не получается дать конкретные цитаты, лучше тихонько замять тему.
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Может просто попросили не пи**деть лишнего? Китайские инвесторы нервничают. Китай бы если хотел закончил войну за 1 день остановив с РФ торговлю. А торговля там только растёт. Поэтому в доброту и справедливость Китая не верю.

Это не доброта и справедливость. Китай не хочет открывать ящик Пандоры. В его интересах не создавать прецедент и не выпускать джина из бутылки. Не буду расписывать, но если ЯО что-то будет решать, то завтра оно будет у всех, что уравняет Китай с любым соседом.
Также ему выгодно взаимное медленное истощение Запада и России.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 00:01

  Kudrjavuy написав:Азия - здесь конечно открытая для РФ ниша

Средняя Азия активно ищет транспортные решения, не задействующие территорию России. Узбекистан впервые отправил поезд с медью в Европу по новому маршруту в обход России, сообщила в понедельник государственная компания «Железные дороги Узбекистана».
Поезд доставит 46 вагонов и 91 единицу 20-футовых контейнеров с медным концентратом с Алмалыкского горно-металлургического комбината в Болгарию. Один не самый большой эшелон - не показатель. Но вполне важный маркер.

Недавний саммит Туркмении, Азербайджана и Турции также рассматривал возможности переброски туркменского газа напрямую через Каспий в систему ТАНАП. Как только вопрос будет решен, к соглашению неизбежно присоединятся Казахстан и Узбекистан.

Россия теряет Среднюю Азию, и этот процесс остановить уже практически невозможно. Такие вещи очень сложно запустить, но остановить набравший ход отказ от связей с Россией еще сложнее.

В этой связи крайне странно смотрится лозунг о «повороте на Восток». Странность в том, что Кремль не в состоянии удерживать уже имеющиеся позиции на Востоке, но тщится получить новые.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/6641

Китай и Индию в один ряд тоже не ставьте. Между ними серьезные противоречия и территориальные споры. Балансировать с теми, кто между собой враждует мало кому удается. Обычно весы склоняются на какую то одну сторону.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 00:33

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:The New York Times: Путинская война (перевод)
Very long read
https://echofm.online/statya-dnya/the-n ... kaya-vojna

Спасибо!
Длинно, но интересно.
Кстати, оказывается, что мы всё же готовились к вторжению, параллельно рассказывая на высшем уровне, что вторжения не будет.


готовились-громко сказано (особенно на севере и юге)


так готовились, что оказалось для мобилизованных банально экипировки нет. выдали тряпчяную форму и вся экипировка.

"Украинские подразделения были также серьёзно истощены. В ВСУ соотношение раненых к погибшим после первого этапа войны составляло приблизительно 5 к 1. Но 40% раненых получили пожизненные увечья."

если бы наши мобилизованные были в брониках и шлемах с надлежащими аптечками походными - насколько бы эти данные были бы другими?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 00:44

Вот к чему нужно вернуть росию

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 01:02

  mephala написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Спасибо!
Длинно, но интересно.
Кстати, оказывается, что мы всё же готовились к вторжению, параллельно рассказывая на высшем уровне, что вторжения не будет.


готовились-громко сказано (особенно на севере и юге)


так готовились, что оказалось для мобилизованных банально экипировки нет. выдали тряпчяную форму и вся экипировка.

"Украинские подразделения были также серьёзно истощены. В ВСУ соотношение раненых к погибшим после первого этапа войны составляло приблизительно 5 к 1. Но 40% раненых получили пожизненные увечья."

если бы наши мобилизованные были в брониках и шлемах с надлежащими аптечками походными - насколько бы эти данные были бы другими?

Для об'єктивності: загугліть як і скільки Порошенко оголошував, що Україна, український народ, ЗСУ готові дати гідну відсіч ворогу (з урахуванням, що не виключає повномасштабного вторгнення).

Тобто Зе достатньо було, так би мовити, не зруйнувати те, що вже було.
А Ви кажете, що простішого не вистачило - екіпіровки для мобілізованих.

Зеля не набагато гірший за папередників. Також робив по мінімуму... Це в нас є нормою.
Йому тільки не звезло, що повномасштабний напад прийшовся на його час.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 01:37

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:................
я же вполне ясно написал: в первые пару суток мы бы имели некоторый запас времени на манёвр своими войсками. Учитывая, насколько лавинообразно развивалось наступление в первые дни - пару дней, это очень существенно.

Я понял.
Мой вопрос - почему это не помогло Франции в 1940 и СССР в 1941?
Сразу скажу - с Францией - укрепления просто обошли. А что с Союзом? Почему отсутствие дорог не помешало и не задержало. И не дало "запаса времени" ни в первые дни, ни заметно позже. Помогли только "необъятные просторы".
почему "не задержало"? Задержало в обоих случаях. Понятно, что маневр через Бельгию занял относительно немного времени, но вот снабжение всего восточного фронта через две нитки железных дорог - это самое настоящее "узкое место". И мы должны были проделать аналогичный финт.

Какой?
Тогда просто было всего 2 нитки. Что надо было сделать сейчас? Разрушить ж/д?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 02:38

  Hotab написав:.........
Ви досі не зрозуміли, що кожен день затримки ворога мав значення??
Що зроблене "хоч щось" краще аніж "нічого, але є дороги на півдні"??
(Я там забув вам сказати... А до чого ви приплели дороги з західної частини України в Київ?? Ясно, що в системі пріорітетів, якщо їх і будувати , то саме тут.. Але не на півдні)

Для войны - нужны на западе. Но и на востоке и юге тоже. Как сейчас доставляет вооружение и б/к? Не по этим дорогам?
Что нужно было сделать, по Вашему мнению? Только, пожалуйста, конкретно, а не "повысить, укрепить...".
И не надо рассказывать, что мы могли сделать 1000 ракет. Как видим РФ, где производство освоено уже относительно давно (серийное!), не может производить их быстро.
А то эти разговоры о ракетах сильно напоминают незабвенного Хлестакова: "И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!". Причём, часто говорят люди, которые в жизни не освоили производство гвоздя и вообще близко не подходившие к заводу.

  ЛАД написав:И "начинает подбешивать" Ваше "давайте сдаваться в первый день". Я хоть раз где-нибудь о таком говорил?

Тоді до чого ваше "мы объективно слабее??"
При підготовці до війни це може бути лише фактором вибору тактики при підготовці. Але не фактором "готуватись чи ні загалом". Ви тут пробуєте підвести "все одно об'єктивно слабші, то нема чого і готуватись".

Не надо мне приписывать то, чего я ни разу не говорил.
Подготовка к войне заключается не только в рытье окопов, но и, например, в активном поиске союзников. Мы с Вами не знаем, что делалось в этом направлении, но допускаю, что многое.

  ЛАД написав:Но этот "боксер третьего десятка" выдержит против Усика 1-2, может, 3 раунда и... получит нокаут.

Тільки боксеру 3-го дивізіону проти Усика нема шансу діждатись допомоги іншого сильного боксера. Він не приїде з курорту на таксі. А у нас якраз стояло питання вистояти, і тобі нам надали допомогу. Мт могли не встояти. Або встояти ще далеко від Києва і уникнути трагедії Бучі і Ягідного (Черн.обл). Тоді до чого ваше оце (нема шансів проти усика?)

До того, що у нас не було ніякої впевненості, що ми отримаємо суттєву допомогу. І вчасно.
Якщо у Вас така впевненість була, то я радий за Вас. В мене була тільки надія, але не впевненість.

  ЛАД написав:А что, если бы её не было?

До чого оце ваше кеп-очевидне?? Якраз наша стійність і дала можливість її отримати. І будь-яка підготовка - це про підвищення стійкості.

Это, простите, возражение ради возражения. Да, "наша стійкість дала можливість", но в основном желание и нужды наших союзников. Наша стойкость позволила им убедиться, что помощь не будет напрасной как в Афганистане, но и только. Если бы они не были заинтересованы в нашем сопротивлении, то ограничились бы резолюциями ООН, призывами и пр. благими пожеланиями.

  ЛАД написав:Но я задавал вопрос - почему на юге, где опасность была совершенно очевидной, не были созданы укрепления за 5 лет при Порошенко?

Тому що тоді вона не була настільки очевидна, як в 2021 році.

Довольно сомнительное утверждение, исходя из нашей пропаганды все эти годы. Почему-то Чонгар был заминирован и, как я понимаю, давно.

  ЛАД написав:Может быть всё же были объективные причины?

Дороги?

Развитие экономики. В т.ч. и дороги.
Для укрепления обороны надо укрепить экономику страны. Уже 100 раз писал, Вы считаете нормальным для такой крупной страны как Украина массовый выезд населения на заработки за границу?

  ЛАД написав:Может, не было бы. А может было бы ещё прошлой весной или летом.

Ми були б не готові так само, а супротивник неготовий в більшій мірі, аніж в 2022 році.

Не готов спорить ни по первому пункту, ни по второму. Не знаю ни состояние ВСУ весной прошлого года, ни росс. армии. Боюсь, что Вы тоже.

  ЛАД написав:У Петра "такий виклик" был, начиная, как минимум, с августа 2014.

І близько не такий. В 2014 ерефія змогла зайти (і заходила) на Донбас до 10 бтрг. І це тоді відповідало їх можливостям.

А какие у нас можливості были в 2014? Такие же, как в 2022?
И не уверен, что возможности РФ в 2014 ограничивались 10 бтрг.

  ЛАД написав:А из той статьи следует, что передислокация РЛС и пунктов управления была произведена не 24-го и не 23-го, а за несколько дней до этого.

Передислокація РЛС і ПУ в умовах зростання загрози (навіть без відомої дати вторгнення) - це нормальна практика. Так само як постійне переміщення ОТРК. Так каже тактика їх застосування. І це не про "дата була відома". Вони робили б так щодня і на протязі місяця, поки ступінь загрози не знизилась би.

Интересно у Вас получается. Что не сделано - "виноваты", что сделано - "нормальна практика". Так всё "нормальна практика". Мероприятия по подготовке к войне давно известны.

  ЛАД написав:И у меня нет выпадов ""а Петро 5 років...".

Є. Бо ви не спроможні зрозуміти, що ризики у Петра і Зе були дуже різні. І відсутність реакції на них з боку Зе були злочинними. Крім того, можливості (економіки, поточного стану ЗСУ) у Зе були вже набагато більші.
Тобто! Маючи більше можливостей, аніж у Петра, і маючи на порядок більші ризики, Зе не зміг їх врахувати і попередити.

С какой радости у Зе в 2021 было "більше можливостей, аніж у Петра" в 2018-19? (В 2019 делалось то, что было запланировано Петром в 2018)?
Что изменилось? У нас сильно укрепилась экономика, восстановилась промышленность, появились лишние финансы?
Насчёт рисков повторяться не буду.

  ЛАД написав:Петра" такое желание было. Есть ещё и объективные условия и возможности.

Про це я згадав вище.

Простите, не увидел как изменились объективные условия и возможности Украины.

Повторяю, не знаю в который раз.
Я не молюсь на Зе (так же, как и на По). Но и не надо приписывать ему лишние грехи.
Ну и Вы сами сказали об условиях военного времени.
Вы военный. И мне не стоит Вам рассказывать, что сеять недоверие к Верховному Главнокомандующему, очень мягко говоря, не стоит. А если прямо, то это просто недопустимо. А здесь некоторые этим довольно часто занимаются. И я касаюсь этой темы только поэтому.

А после войны... История рассудит, что было ошибочно, а что правильно. И что можно было сделать лучше. Но это будет потом и уже ни на что не повлияет. Так же, как не влияет на сегодняшние события обсуждение предвоенного поведения действующих лиц.
Сегодня претензии есть?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 02:55

  mephala написав:............
так готовились, что оказалось для мобилизованных банально экипировки нет. выдали тряпчяную форму и вся экипировка.

"Украинские подразделения были также серьёзно истощены. В ВСУ соотношение раненых к погибшим после первого этапа войны составляло приблизительно 5 к 1. Но 40% раненых получили пожизненные увечья."

если бы наши мобилизованные были в брониках и шлемах с надлежащими аптечками походными - насколько бы эти данные были бы другими?

Это всё не должно было быть давным-давно вне всякой связи с подготовкой к войне?
На армейских складах не должны находиться комплекты форм, шлемов, аптечек и ещё много чего? В т.ч. консервы, сухпайки и пр. Причём, это должно быть всегда и в глубоко мирное время.
ЛАД
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