Вас не катувати, вас депортувати треба. В улюблену рашку.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 03:22
Додано: Вів 20 гру, 2022 04:08
Hotab
Ещё чуть добавлю.
Сегодня уже давали ссылку
Если я правильно понимаю, это именно вооружение и б/к. Т.е. без финансовой и гуманитарной помощи. Это получается за 10 мес. войны по 4 млрд. в месяц. И это только чисто военная помощь.
Если взять средний курс за прошлый год 27, то получается около 110 млрд грн. Тут упоминают дополнительные расходы на дороги 80 млрд грн за год. Меньше, чем помощь на оружие за месяц. И что-то тратится из наших запасов, не знаю, на какую сумму, но тоже, думаю, немало. Плюс Вы прекрасно помните, что нам очень многое просто не давали. Правда, и сейчас не всё дают, но всё-таки не сравнить с прошлым годом.
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