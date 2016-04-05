RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3052305330543055
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 03:22

  juristkostya написав:по-русски намного содержательнее и убедительнее выходит. Вот в самом деле, как другой человек пишет. Не мучте себя и нас.

Вас не катувати, вас депортувати треба. В улюблену рашку.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1211
З нами з: 19.02.14
Подякував: 400 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 04:08

Hotab
Ещё чуть добавлю.
Сегодня уже давали ссылку https://www.rbc.ua/ukr/news/chomu-ukrayina-dosi-otrimala-dopomogi-vid-1671468285.html
Благодаря дипломатическим усилиям и роли США Украина получила от членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью 40 млрд долларов. Штаты, со своей стороны, выделили 19,3 млрд долларов из всей суммы.

Если я правильно понимаю, это именно вооружение и б/к. Т.е. без финансовой и гуманитарной помощи. Это получается за 10 мес. войны по 4 млрд. в месяц. И это только чисто военная помощь.
Если взять средний курс за прошлый год 27, то получается около 110 млрд грн. Тут упоминают дополнительные расходы на дороги 80 млрд грн за год. Меньше, чем помощь на оружие за месяц. И что-то тратится из наших запасов, не знаю, на какую сумму, но тоже, думаю, немало. Плюс Вы прекрасно помните, что нам очень многое просто не давали. Правда, и сейчас не всё дают, но всё-таки не сравнить с прошлым годом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23661
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3052305330543055
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109363
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 475515
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4439
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1194)
20.12.2022 03:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.