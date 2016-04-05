Додано: Вів 20 гру, 2022 04:08

Благодаря дипломатическим усилиям и роли США Украина получила от членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью 40 млрд долларов. Штаты, со своей стороны, выделили 19,3 млрд долларов из всей суммы.

в месяц

Ещё чуть добавлю.Сегодня уже давали ссылкуЕсли я правильно понимаю, это именно вооружение и б/к. Т.е. без финансовой и гуманитарной помощи. Это получается за 10 мес. войны по 4 млрд.. И это только чисто военная помощь.Если взять средний курс за прошлый год 27, то получается около 110 млрд грн. Тут упоминают дополнительные расходы на дороги 80 млрд грн за год. Меньше, чем помощь на оружие за месяц. И что-то тратится из наших запасов, не знаю, на какую сумму, но тоже, думаю, немало. Плюс Вы прекрасно помните, что нам очень многое просто не давали. Правда, и сейчас не всё дают, но всё-таки не сравнить с прошлым годом.