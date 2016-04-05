Додано: Вів 20 гру, 2022 02:38

Hotab написав: .........

Ви досі не зрозуміли, що кожен день затримки ворога мав значення??

Що зроблене "хоч щось" краще аніж "нічого, але є дороги на півдні"??

(Я там забув вам сказати... А до чого ви приплели дороги з західної частини України в Київ?? Ясно, що в системі пріорітетів, якщо їх і будувати , то саме тут.. Але не на півдні) .........Ви досі не зрозуміли, що кожен день затримки ворога мав значення??Що зроблене "хоч щось" краще аніж "нічого, але є дороги на півдні"??(Я там забув вам сказати... А до чого ви приплели дороги з західної частини України в Київ?? Ясно, що в системі пріорітетів, якщо їх і будувати , то саме тут.. Але не на півдні)

Что нужно было сделать, по Вашему мнению? Только, пожалуйста, конкретно, а не "повысить, укрепить...".

И не надо рассказывать, что мы могли сделать 1000 ракет. Как видим РФ, где производство освоено уже относительно давно (серийное!), не может производить их быстро.

ЛАД написав: И "начинает подбешивать" Ваше "давайте сдаваться в первый день". Я хоть раз где-нибудь о таком говорил? И "начинает подбешивать" Ваше "давайте сдаваться в первый день". Я хоть раз где-нибудь о таком говорил?

Тоді до чого ваше "мы объективно слабее??"

При підготовці до війни це може бути лише фактором вибору тактики при підготовці. Але не фактором "готуватись чи ні загалом". Ви тут пробуєте підвести "все одно об'єктивно слабші, то нема чого і готуватись". Тоді до чого ваше "мы объективно слабее??"При підготовці до війни це може бути лише фактором вибору тактики при підготовці. Але не фактором "готуватись чи ні загалом". Ви тут пробуєте підвести "все одно об'єктивно слабші, то нема чого і готуватись".

ЛАД написав: Но этот "боксер третьего десятка" выдержит против Усика 1-2, может, 3 раунда и... получит нокаут. Но этот "боксер третьего десятка" выдержит против Усика 1-2, может, 3 раунда и... получит нокаут.

Тільки боксеру 3-го дивізіону проти Усика нема шансу діждатись допомоги іншого сильного боксера. Він не приїде з курорту на таксі. А у нас якраз стояло питання вистояти, і тобі нам надали допомогу. Мт могли не встояти. Або встояти ще далеко від Києва і уникнути трагедії Бучі і Ягідного (Черн.обл). Тоді до чого ваше оце (нема шансів проти усика?) Тільки боксеру 3-го дивізіону проти Усика нема шансу діждатись допомоги іншого сильного боксера. Він не приїде з курорту на таксі. А у нас якраз стояло питання вистояти, і тобі нам надали допомогу. Мт могли не встояти. Або встояти ще далеко від Києва і уникнути трагедії Бучі і Ягідного (Черн.обл). Тоді до чого ваше оце (нема шансів проти усика?)

ЛАД написав: А что, если бы её не было? А что, если бы её не было?

До чого оце ваше кеп-очевидне?? Якраз наша стійність і дала можливість її отримати. І будь-яка підготовка - це про підвищення стійкості. До чого оце ваше кеп-очевидне?? Якраз наша стійність і дала можливість її отримати. І будь-яка підготовка - це про підвищення стійкості.

ЛАД написав: Но я задавал вопрос - почему на юге, где опасность была совершенно очевидной, не были созданы укрепления за 5 лет при Порошенко? Но я задавал вопрос - почему на юге, где опасность была совершенно очевидной, не были созданы укрепления за 5 лет при Порошенко?

Тому що тоді вона не була настільки очевидна, як в 2021 році. Тому що тоді вона не була настільки очевидна, як в 2021 році.

ЛАД написав: Может быть всё же были объективные причины? Может быть всё же были объективные причины?

Дороги? Дороги?

ЛАД написав: Может, не было бы. А может было бы ещё прошлой весной или летом. Может, не было бы. А может было бы ещё прошлой весной или летом.

Ми були б не готові так само, а супротивник неготовий в більшій мірі, аніж в 2022 році. Ми були б не готові так само, а супротивник неготовий в більшій мірі, аніж в 2022 році.

ЛАД написав: У Петра "такий виклик" был, начиная, как минимум, с августа 2014. У Петра "такий виклик" был, начиная, как минимум, с августа 2014.

І близько не такий. В 2014 ерефія змогла зайти (і заходила) на Донбас до 10 бтрг. І це тоді відповідало їх можливостям. І близько не такий. В 2014 ерефія змогла зайти (і заходила) на Донбас до 10 бтрг. І це тоді відповідало їх можливостям.

ЛАД написав: А из той статьи следует, что передислокация РЛС и пунктов управления была произведена не 24-го и не 23-го, а за несколько дней до этого. А из той статьи следует, что передислокация РЛС и пунктов управления была произведена не 24-го и не 23-го, а за несколько дней до этого.

Передислокація РЛС і ПУ в умовах зростання загрози (навіть без відомої дати вторгнення) - це нормальна практика. Так само як постійне переміщення ОТРК. Так каже тактика їх застосування. І це не про "дата була відома". Вони робили б так щодня і на протязі місяця, поки ступінь загрози не знизилась би. Передислокація РЛС і ПУ в умовах зростання загрози (навіть без відомої дати вторгнення) - це нормальна практика. Так само як постійне переміщення ОТРК. Так каже тактика їх застосування. І це не про "дата була відома". Вони робили б так щодня і на протязі місяця, поки ступінь загрози не знизилась би.

ЛАД написав: И у меня нет выпадов ""а Петро 5 років...". И у меня нет выпадов ""а Петро 5 років...".

Є. Бо ви не спроможні зрозуміти, що ризики у Петра і Зе були дуже різні. І відсутність реакції на них з боку Зе були злочинними. Крім того, можливості (економіки, поточного стану ЗСУ) у Зе були вже набагато більші.

Тобто! Маючи більше можливостей, аніж у Петра, і маючи на порядок більші ризики, Зе не зміг їх врахувати і попередити. Є. Бо ви не спроможні зрозуміти, що ризики у Петра і Зе були дуже різні. І відсутність реакції на них з боку Зе були злочинними. Крім того, можливості (економіки, поточного стану ЗСУ) у Зе були вже набагато більші.Тобто! Маючи більше можливостей, аніж у Петра, і маючи на порядок більші ризики, Зе не зміг їх врахувати і попередити.

ЛАД написав: Петра" такое желание было. Есть ещё и объективные условия и возможности. Петра" такое желание было. Есть ещё и объективные условия и возможности.

Про це я згадав вище. Про це я згадав вище.

Для войны - нужны на западе. Но и на востоке и юге тоже. Как сейчас доставляет вооружение и б/к? Не по этим дорогам?А то эти разговоры о ракетах сильно напоминают незабвенного Хлестакова: "И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!". Причём, часто говорят люди, которые в жизни не освоили производство гвоздя и вообще близко не подходившие к заводу.Не надо мне приписывать то, чего я ни разу не говорил.Подготовка к войне заключается не только в рытье окопов, но и, например, в активном поиске союзников. Мы с Вами не знаем, что делалось в этом направлении, но допускаю, что многое.До того, що у нас не було ніякої впевненості, що ми отримаємо суттєву допомогу. І вчасно.Якщо у Вас така впевненість була, то я радий за Вас. В мене була тільки надія, але не впевненість.Это, простите, возражение ради возражения. Да, "наша стійкість дала можливість", но в основном желание и нужды наших союзников. Наша стойкость позволила им убедиться, что помощь не будет напрасной как в Афганистане, но и только. Если бы они не были заинтересованы в нашем сопротивлении, то ограничились бы резолюциями ООН, призывами и пр. благими пожеланиями.Довольно сомнительное утверждение, исходя из нашей пропаганды все эти годы. Почему-то Чонгар был заминирован и, как я понимаю, давно.Развитие экономики. В т.ч. и дороги.Для укрепления обороны надо укрепить экономику страны. Уже 100 раз писал, Вы считаете нормальным для такой крупной страны как Украина массовый выезд населения на заработки за границу?Не готов спорить ни по первому пункту, ни по второму. Не знаю ни состояние ВСУ весной прошлого года, ни росс. армии. Боюсь, что Вы тоже.А какие у нас можливості были в 2014? Такие же, как в 2022?И не уверен, что возможности РФ в 2014 ограничивались 10 бтрг.Интересно у Вас получается. Что не сделано - "виноваты", что сделано - "нормальна практика". Так всё "нормальна практика". Мероприятия по подготовке к войне давно известны.С какой радости у Зе в 2021 было "більше можливостей, аніж у Петра" в 2018-19? (В 2019 делалось то, что было запланировано Петром в 2018)?Что изменилось? У нас сильно укрепилась экономика, восстановилась промышленность, появились лишние финансы?Насчёт рисков повторяться не буду.Простите, не увидел как изменились объективные условия и возможности Украины.Повторяю, не знаю в который раз.Я не молюсь на Зе (так же, как и на По). Но и не надо приписывать ему лишние грехи.Ну и Вы сами сказали об условиях военного времени.Вы военный. И мне не стоит Вам рассказывать, что сеять недоверие к Верховному Главнокомандующему, очень мягко говоря, не стоит. А если прямо, то это просто недопустимо. А здесь некоторые этим довольно часто занимаются. И я касаюсь этой темы только поэтому.А после войны... История рассудит, что было ошибочно, а что правильно. И что можно было сделать лучше. Но это будет потом и уже ни на что не повлияет. Так же, как не влияет на сегодняшние события обсуждение предвоенного поведения действующих лиц.Сегодня претензии есть?