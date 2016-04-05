Hotab написав:...поцілунки будемо приймати після перемоги!!
А шо зараз не на часі? Ну, ок.
Ехххххх, щось в словах Хотаба таки є - бо от ви б мені надарували поцілунків... а я - "бац!", і вже не їду сьогодні на вогневу!(так, тут таке буває - змінюються вхідні задачі по 5 раз на годину!) І що тоді - відсилати поцілунки новою поштою?
Але, я скажу Хотабові - що таки краще і на перед отримувати теплі слова/поцілунки, щоб підбадьореним їхати виконувати свою роботу, яка в свою чергу призводить до зменшення кількості ворожої сили!
prodigy написав:.............. типовий приклад совка харків'ян (керівництва міста і населення -яке спроможне вибрати мером померлу людину (Кернеса)-мабуть вона вважають що ФЄД -це бренд якості (а якщо прибрати назву пов'язану з Дзержинським -то підприємство щось втрачає (кліентів , чи якість продукції?) так само Маріуполь-завод Ілліча, Чорноморськ -якого значна кількість одеситів і місцевих називає Іллічівськом
Манипулируете. ФЭД - известная торговая марка. Причём уверен, что 90% людей даже в Украине. не говоря уже о других странах, слыхом не слышали о связи этой марки с Дзержинским. Кернеса выбирали, когда он был жив. Был серьёзно болен - да, но жив. Когда он был ранен и лечился в Израиле его тоже надо было срочно переизбирать? Состояние было тяжёлое. Хотя тогда, по-моему, на политветке тоже некоторые писали, что всё чепуха и он просто сбежал в Израиль.
С логикой у Вас плохо
ваша фраза также относиться а Вам я узнал, что фотоаппараты ФЭД относятся к железному феликсу лет 15 назад (из документального фильма о Макаренко) для 90% населения (возможно и для Вас я открыл Америку) то, что в СССР иногда производили качественную продукция -это либо на заводах построенных американцами/немцами и др во времена так называемой индустриализации
перечисление компаний с 8й минуты
либо на немецких станках и конвеерах вывезенных из побежденной Германии в 1945/46 (Берия лично отвечал за это мародерство) кстати, американцы вывозили ученых и вместе с ними воровали передовые технологии времени, а русские вывозили б/у станки-почувствуйте разницу
выбирать кернеса (как и Трухова и еще сотню мэров-ригов/коммуняк/опзж) в 2020году было на порядок хуже, чем выбирать януковича в 2010
по поводу торговой марки ФЭД (в ссср было много заводов имени сталина, во времена хрущева переименовали)
акже именем Сталина назывались и ряд других заводов: Ленинградский металлический завод (имени И. В. Сталина) Челябинский тракторный завод (имени И. В. Сталина) Шадринский автоагрегатный завод (имени Сталина) Новокраматорский машиностроительный завод (имени Сталина) Пермский моторный завод (Завод № 19 имени И. В. Сталина) Иркутский авиационный завод (Завод № 125 имени Сталина) Ишимбайский машиностроительный завод (Государственный союзный машиностроительный завод имени И. В. Сталина) Донецкий металлургический завод (Металлургический Сталинский завод имени И. В. Сталина) Уральский автомобильный завод имени Сталина (УралЗИС)
так почему в независимой Украине за 30 лет харьковчане дорожат именем феликса (совок и ничего другого) в Одесской области город Ильичевск переименовали в Черноморск 4 февраля 2016г, а порт еще 2 года носил имя ленина : гос.преприятие Ильичевский морской торговый порт (тоже находились аргументы-мол в классификации морских порт Guide to Port Entry числится Ильичевск (мол судовладельцы/или фрахтователи не поймут куда направлять суда)-это все совковые отмазки, точно как у вас -что вы
слыхом не слышали о связи этой марки с Дзержинским
Hotab написав:...поцілунки будемо приймати після перемоги!!
А шо зараз не на часі? Ну, ок.
Але, я скажу Хотабові - що таки краще і на перед отримувати теплі слова/поцілунки, щоб підбадьореним їхати виконувати свою роботу, яка в свою чергу призводить до зменшення кількості ворожої сили!
Кожного дня на вулицях Мико бачу військових, які йдуть з молодими жінками. Вони щасливі і мені радісно це бачити. Хто зна, що буде завтра, але нехай ті поцілунки надихають їх нищити ворога. ПС. Мабуть, Хотаб мене не так зрозумів
ЛАД написав:Когда-то уже писал о протяженности нашей границы с РФ и Беларусью. Где надо было рыть - под Харьковом? Сумами? Черниговом? Житомиром? Запорожьем? Днепром? Херсоном?
_массовый_ вход нападающей армии может быть только по дорогам. А на дорогах всегда есть мосты, ключевые перекрёстки и т.п "узкие места". Если говорить об участке от Луганской области до Житомирской, где много рек, оврагов, лесов - вполне реально было за копейки вполне серьёзно замедлить продвижение захватчика. И в первые пару суток мы имели бы неплохой запас времени на манёвр имеющими у нас силами, на занятие позиций обороны и т.п.
Знаете, мои знания современной тактики и стратегии сухопутных войск близки к 0. Так же, как и Ваши, и остальных форумчан. Может, и так, как Вы пишете. Но вспомните 1941. Тогда линия Мажино не помешала немцам. А на восточном фронте, где не было дорог (думаю, Вы не станете называть хайвэями то, что у нас тогда было), не помешало немцам наступать высокими темпами на огромном фронте. При том, что советская армия не была уж такой совсем слабой и малочисленной. Почему-то "запас времени" появился только через несколько месяцев аж под Москвой.
Тогда линия Мажино не помешала немцам. А на восточном фронте, где не было дорог (думаю, Вы не станете называть хайвэями то, что у нас тогда было), не помешало немцам наступать высокими темпами на огромном фронте.
-линию Мажино немцы обошли наступая со строны Бельгии -летом 1941 немцы наступали по грунтовым дорогам, которые к октябрю/ноябрю стали непроходными (блицкриг не состоялся) и немцы сдулись ...красная армия пыталась остановить наступление, но кроме как умирать или сдаваться в котлах по 200-600 тысяч в плен у них ничего не получалось
К основным «котлам» 1941 года, если брать самые крупные, относятся Минск, Смоленск, Умань (200 тысяч), Киев (от 500 до 650 тысяч), Вязьма, Ржев, Брянск, Азовское море (где в окружение попало порядка ста тысяч человек), Рославль.
4,5 млн пленных способных отвечь с фронта 50тысяч на охрану этого стада (армией назвать язык не поворачивается), но продвижению вперед фактически не сильно мешает
detroytred написав:Зеля не набагато гірший за папередників. Також робив по мінімуму... Це в нас є нормою. Йому тільки не звезло, що повномасштабний напад прийшовся на його час.
команді зелених вдалось (завдяки 2 рокам з рекордним врожаями) мати дефіцит бюджету не більше 215млрд(2020) і 198(2021) млрд гривен (тобто менше 4% ввп), вони почали вважати себе професіоналами в керівництві країною (навіть дурні думки про 2й термін )
як на мене -вибирати цих бовдурів (Слуг Народу ) після 5 років війни було ще більшим злочином , чим вибори зека Януковича (мій персональний гріх до кінця життя).