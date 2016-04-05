Додано: Вів 20 гру, 2022 09:54

ЛАД написав: prodigy написав: ..............

типовий приклад совка харків'ян (керівництва міста і населення -яке спроможне вибрати мером померлу людину (Кернеса)-мабуть вона вважають що ФЄД -це бренд якості (а якщо прибрати назву пов'язану з Дзержинським -то підприємство щось втрачає (кліентів , чи якість продукції?)

так само Маріуполь-завод Ілліча, Чорноморськ -якого значна кількість одеситів і місцевих називає Іллічівськом ..............типовий приклад совка харків'ян (керівництва міста і населення -яке спроможне вибрати мером померлу людину (Кернеса)-мабуть вона вважають що ФЄД -це бренд якості (а якщо прибрати назву пов'язану з Дзержинським -то підприємство щось втрачає (кліентів , чи якість продукції?)так само Маріуполь-завод Ілліча, Чорноморськ -якого значна кількість одеситів і місцевих називає Іллічівськом

Манипулируете.

ФЭД - известная торговая марка. Причём уверен, что 90% людей даже в Украине. не говоря уже о других странах, слыхом не слышали о связи этой марки с Дзержинским.

Кернеса выбирали, когда он был жив. Был серьёзно болен - да, но жив.

Когда он был ранен и лечился в Израиле его тоже надо было срочно переизбирать? Состояние было тяжёлое. Хотя тогда, по-моему, на политветке тоже некоторые писали, что всё чепуха и он просто сбежал в Израиль. Манипулируете.ФЭД - известная торговая марка. Причём уверен, что 90% людей даже в Украине. не говоря уже о других странах, слыхом не слышали о связи этой марки с Дзержинским.Кернеса выбирали, когда он был жив. Был серьёзно болен - да, но жив.Когда он был ранен и лечился в Израиле его тоже надо было срочно переизбирать? Состояние было тяжёлое. Хотя тогда, по-моему, на политветке тоже некоторые писали, что всё чепуха и он просто сбежал в Израиль.

С логикой у Вас плохо

акже именем Сталина назывались и ряд других заводов:

Ленинградский металлический завод (имени И. В. Сталина)

Челябинский тракторный завод (имени И. В. Сталина)

Шадринский автоагрегатный завод (имени Сталина)

Новокраматорский машиностроительный завод (имени Сталина)

Пермский моторный завод (Завод № 19 имени И. В. Сталина)

Иркутский авиационный завод (Завод № 125 имени Сталина)

Ишимбайский машиностроительный завод (Государственный союзный машиностроительный завод имени И. В. Сталина)

Донецкий металлургический завод (Металлургический Сталинский завод имени И. В. Сталина)

Уральский автомобильный завод имени Сталина (УралЗИС)

слыхом не слышали о связи этой марки с Дзержинским

ваша фраза также относиться а Вамя узнал, что фотоаппараты ФЭД относятся к железному феликсу лет 15 назад (из документального фильма о Макаренко) для 90% населения (возможно и для Вас я открыл Америку)то, что в СССР иногда производили качественную продукция -это либо на заводах построенных американцами/немцами и др во времена так называемой индустриализацииперечисление компаний с 8й минутылибо на немецких станках и конвеерах вывезенных из побежденной Германии в 1945/46 (Берия лично отвечал за это мародерство)кстати, американцы вывозили ученых и вместе с ними воровали передовые технологии времени, а русские вывозили б/у станки-почувствуйте разницувыбирать кернеса (как и Трухова и еще сотню мэров-ригов/коммуняк/опзж)в 2020году было на порядок хуже, чем выбирать януковича в 2010по поводу торговой марки ФЭД (в ссср было много заводов имени сталина, во времена хрущева переименовали)так почему в независимой Украине за 30 лет харьковчане дорожат именем феликса (совок и ничего другого)в Одесской области город Ильичевск переименовали в Черноморск 4 февраля 2016г, а порт еще 2 года носил имя ленина : гос.преприятие Ильичевский морской торговый порт (тоже находились аргументы-мол в классификации морских порт Guide to Port Entry числится Ильичевск (мол судовладельцы/или фрахтователи не поймут куда направлять суда)-это все совковые отмазки, точно как у вас -что вы