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Додано: Вів 20 гру, 2022 11:25
Пропаганда запуталась Германия, говорят наши люди
Додано: Вів 20 гру, 2022 11:29
До чого тут доброта і справедливість?
Застосування РФ ЯЗ означатиме відкриття нової ери. Це означатиме що наприклад Китай може напасти на будь-кого і якщо цей хтось буде опиратись, то Китай просто застосує ЯЗ. А це означає що захист від Китаю тільки один - самому мати ЯЗ. А це означатиме що такі країни як Тайвань, Японія, Південна Корея почнуть в екстреному порядку розробляти ЯЗ і без сумнівів вони це зроблять. В результаті усі недруги Китаю(як мінімум 3) будуть мати ЯЗ. Все.
А тепер питання до вас: Китай хоче чи ні щоб РФ застосувала ЯЗ?
Додано: Вів 20 гру, 2022 11:32
а сейчас что Китаю мешает? Неужели путен. Какой он влиятельный и всесильный.
мой ответ был выше. Если бы Китай захотел закончить эту войну, он бы прекратил экспорт/импорт с рф, а не наращивал его. Деталей какие формы войны его устраивают я не знаю, у Китая закрытая внешняя политика - говорят одно, а делают другое.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 11:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 20 гру, 2022 11:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ви ще про Індію забули, яка має серйозні прикордонні конфлікти з Китаєм. І вже має ЯЗ.
Додано: Вів 20 гру, 2022 11:47
Якесь не зрозуміле питання.
А що мішало Путіну напасти на нас в 2001 році? Чи в 2008? Чи в 2014 - ідеальна була ситуація?
А що мішає США окупувати Мексику?
Я не побачив відповіді.
*"Деталей" не знає ніхто, ми можемо тільки це обговорювати, висловлювати свої думки.
Додано: Вів 20 гру, 2022 12:06
Додано: Вів 20 гру, 2022 12:08
Додано: Вів 20 гру, 2022 12:20
Я, вообще-то, знал об этом гораздо раньше. Не знаю точно Ваш возраст, но, возможно, даже раньше. чем Вы родились.
И что, это противоречит тому, что подавляющее большинство этого не знает? И при чём тут логика?
А какая разница, на чём и где делали?
У нас сейчас тоже практически нет современных станков собственного изготовления (практически - это на всякий случай, вдруг где-то один найдётся и Вы будете кричать, что я соврал).
Индустриализация была не "так называемая", а вполне реальная. Вы сами пишете, что на этих заводах выпускали качественную продукцию. Строили их не американцы, а советские люди (в т.ч. украинцы) под руководством и проектам американских инженеров. И что? Это зазорно, учиться и перенимать технологии у передовых стран?
Буду очень рад, если после войны американские инженеры будут строить здесь современные заводы. А не супермаркеты и рестораны.
А то, что вывозили из "побежденной Германии" было не мародёрством, а репарациями. Такими же, какие мы хотим получить от России по результатам этой войны.
А Вы не слышали, что советская зона оккупации занимала только 1/4 часть Германии, причём восточную часть, а большая часть промышленности и науки и тогда была на западе. Так что, что могли, то и вывозили.
Может быть, Вы не будете указывать харьковчанам, кого выбирать в мэры? Если выборы депутатов ВР Вас хоть как-то затрагивают, то уж мэр это чисто харьковская проблема.
Во-первых, Сталин и Дзержинский всё-таки разные люди.
Во-вторых, повторюсь, в марке ФЭД Дзержинский явно не просматривается и подавляющее большинство об этом и не знает. И знало бы ещё меньше, если бы не такие "разоблачители" как Вы.
P.s. А вообще Вам не надоела эта тема? Она имеет хоть какое-то отношение к теме ветки - война?
Не знаю точно Ваш возраст, насколько понимаю, где-то в пределах 60. БОльшую часть жизни Вы прожили после Союза, прожили достаточно успешно, во всяком случае, так, как сами выбрали и хотели. Так что Вам неймётся? Или Вы хотите меня "перевоспитать"? Не стоит.
Или просто провоцируете?
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