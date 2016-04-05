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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3053305430553056
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:25

Пропаганда запуталась Германия, говорят наши люди

https://t.me/Politkrem/16092
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:29

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:Хорошо только, что Китай начертил красную линию - неприменение ЯО

После четких заявлений Китая по этому вопросу ядерная риторика русских политиков и пропагандистов сошла на нет как по команде.

Может просто попросили не пи**деть лишнего? Китайские инвесторы нервничают. Китай бы если хотел закончил войну за 1 день остановив с РФ торговлю. А торговля там только растёт. Поэтому в доброту и справедливость Китая не верю.

До чого тут доброта і справедливість?
Застосування РФ ЯЗ означатиме відкриття нової ери. Це означатиме що наприклад Китай може напасти на будь-кого і якщо цей хтось буде опиратись, то Китай просто застосує ЯЗ. А це означає що захист від Китаю тільки один - самому мати ЯЗ. А це означатиме що такі країни як Тайвань, Японія, Південна Корея почнуть в екстреному порядку розробляти ЯЗ і без сумнівів вони це зроблять. В результаті усі недруги Китаю(як мінімум 3) будуть мати ЯЗ. Все.
А тепер питання до вас: Китай хоче чи ні щоб РФ застосувала ЯЗ?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:32

  andrijk777 написав:Застосування РФ ЯЗ означатиме відкриття нової ери. Це означатиме що наприклад Китай може напасти на будь-кого і якщо цей хтось буде опиратись, то Китай просто застосує ЯЗ
а сейчас что Китаю мешает? Неужели путен. Какой он влиятельный и всесильный.
  andrijk777 написав:Китай хоче чи ні щоб РФ застосувала ЯЗ?
мой ответ был выше. Если бы Китай захотел закончить эту войну, он бы прекратил экспорт/импорт с рф, а не наращивал его. Деталей какие формы войны его устраивают я не знаю, у Китая закрытая внешняя политика - говорят одно, а делают другое.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 11:35, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А це означатиме що такі країни як Тайвань, Японія, Південна Корея почнуть в екстреному порядку розробляти ЯЗ і без сумнівів вони це зроблять. В результаті усі недруги Китаю(як мінімум 3) будуть мати ЯЗ. Все.
А тепер питання до вас: Китай хоче чи ні щоб РФ застосувала ЯЗ?

Ви ще про Індію забули, яка має серйозні прикордонні конфлікти з Китаєм. І вже має ЯЗ.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 11:47

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Застосування РФ ЯЗ означатиме відкриття нової ери. Це означатиме що наприклад Китай може напасти на будь-кого і якщо цей хтось буде опиратись, то Китай просто застосує ЯЗ
а сейчас что Китаю мешает? Неужели путен. Какой он влиятельный и всесильный.

Якесь не зрозуміле питання.
А що мішало Путіну напасти на нас в 2001 році? Чи в 2008? Чи в 2014 - ідеальна була ситуація?
А що мішає США окупувати Мексику?
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Китай хоче чи ні щоб РФ застосувала ЯЗ?
мой ответ был выше. Если бы Китай захотел закончить эту войну, он бы прекратил экспорт/импорт с рф, а не наращивал его. Деталей какие формы войны его устраивают я не знаю, у Китая закрытая внешняя политика - говорят одно, а делают другое.

Я не побачив відповіді.
*"Деталей" не знає ніхто, ми можемо тільки це обговорювати, висловлювати свої думки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:06

Україна повернула підлітка, який жив у прийомній "сім'ї" в росії.

Сам 16-річний Сергій родом з містечка поблизу Маріуполя. росіяни 8 місяців тому вивезли його в Донецьк, а потім відразу в рф.

Хлопець незадовго до війни втратив батьків, але має сестру. З новою "родиною" Сергійко не розмовляв.

Сам же вирішив шукати допомогу в інтернеті — надіслав в одному з чат-ботів повідомлення, що хоче повернутися в Україну й отримав позитивну відповідь.

«Щасливий, що нарешті вдома», — коментує Уповноважений ВР з прав людини.
https://t.me/voynareal/45771
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:08

  andrijk777 написав:А що мішає США окупувати Мексику
ничего, кроме нежелания это делать.

поэтому не вплетайте путена во все международные процессы. Он даже локально (среди своих соседей) никто.
  andrijk777 написав:Я не побачив відповіді
значит я вам тоже не помогу.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:20

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:..............
типовий приклад совка харків'ян (керівництва міста і населення -яке спроможне вибрати мером померлу людину (Кернеса)-мабуть вона вважають що ФЄД -це бренд якості (а якщо прибрати назву пов'язану з Дзержинським -то підприємство щось втрачає (кліентів , чи якість продукції?)
так само Маріуполь-завод Ілліча, Чорноморськ -якого значна кількість одеситів і місцевих називає Іллічівськом

Манипулируете.
ФЭД - известная торговая марка. Причём уверен, что 90% людей даже в Украине. не говоря уже о других странах, слыхом не слышали о связи этой марки с Дзержинским.
Кернеса выбирали, когда он был жив. Был серьёзно болен - да, но жив.
Когда он был ранен и лечился в Израиле его тоже надо было срочно переизбирать? Состояние было тяжёлое. Хотя тогда, по-моему, на политветке тоже некоторые писали, что всё чепуха и он просто сбежал в Израиль.


С логикой у Вас плохо
:mrgreen: ваша фраза также относиться а Вам
я узнал, что фотоаппараты ФЭД относятся к железному феликсу лет 15 назад (из документального фильма о Макаренко) для 90% населения (возможно и для Вас я открыл Америку)

Я, вообще-то, знал об этом гораздо раньше. Не знаю точно Ваш возраст, но, возможно, даже раньше. чем Вы родились.
И что, это противоречит тому, что подавляющее большинство этого не знает? И при чём тут логика?

то, что в СССР иногда производили качественную продукция -это либо на заводах построенных американцами/немцами и др во времена так называемой индустриализации
...l8IkPfpsMhM...
перечисление компаний с 8й минуты

либо на немецких станках и конвеерах вывезенных из побежденной Германии в 1945/46 (Берия лично отвечал за это мародерство)

А какая разница, на чём и где делали?
У нас сейчас тоже практически нет современных станков собственного изготовления (практически - это на всякий случай, вдруг где-то один найдётся и Вы будете кричать, что я соврал).
Индустриализация была не "так называемая", а вполне реальная. Вы сами пишете, что на этих заводах выпускали качественную продукцию. Строили их не американцы, а советские люди (в т.ч. украинцы) под руководством и проектам американских инженеров. И что? Это зазорно, учиться и перенимать технологии у передовых стран?
Буду очень рад, если после войны американские инженеры будут строить здесь современные заводы. А не супермаркеты и рестораны.
А то, что вывозили из "побежденной Германии" было не мародёрством, а репарациями. Такими же, какие мы хотим получить от России по результатам этой войны.

кстати, американцы вывозили ученых и вместе с ними воровали передовые технологии времени, а русские вывозили б/у станки-почувствуйте разницу

А Вы не слышали, что советская зона оккупации занимала только 1/4 часть Германии, причём восточную часть, а большая часть промышленности и науки и тогда была на западе. Так что, что могли, то и вывозили.

выбирать кернеса (как и Трухова и еще сотню мэров-ригов/коммуняк/опзж)
в 2020году было на порядок хуже, чем выбирать януковича в 2010

Может быть, Вы не будете указывать харьковчанам, кого выбирать в мэры? Если выборы депутатов ВР Вас хоть как-то затрагивают, то уж мэр это чисто харьковская проблема.

по поводу торговой марки ФЭД (в ссср было много заводов имени сталина, во времена хрущева переименовали)
акже именем Сталина назывались и ряд других заводов:
Ленинградский металлический завод (имени И. В. Сталина)
..........

так почему в независимой Украине за 30 лет харьковчане дорожат именем феликса (совок и ничего другого)

Во-первых, Сталин и Дзержинский всё-таки разные люди.
Во-вторых, повторюсь, в марке ФЭД Дзержинский явно не просматривается и подавляющее большинство об этом и не знает. И знало бы ещё меньше, если бы не такие "разоблачители" как Вы.

P.s. А вообще Вам не надоела эта тема? Она имеет хоть какое-то отношение к теме ветки - война?
Не знаю точно Ваш возраст, насколько понимаю, где-то в пределах 60. БОльшую часть жизни Вы прожили после Союза, прожили достаточно успешно, во всяком случае, так, как сами выбрали и хотели. Так что Вам неймётся? Или Вы хотите меня "перевоспитать"? Не стоит.
Или просто провоцируете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 12:31

  prodigy написав:.........
красная армия пыталась остановить наступление, но кроме как умирать или сдаваться в котлах по 200-600 тысяч в плен у них ничего не получалось

К основным «котлам» 1941 года, если брать самые крупные, относятся Минск, Смоленск, Умань (200 тысяч), Киев (от 500 до 650 тысяч), Вязьма, Ржев, Брянск, Азовское море (где в окружение попало порядка ста тысяч человек), Рославль.

4,5 млн пленных способных отвечь с фронта 50тысяч на охрану этого стада (армией назвать язык не поворачивается), но продвижению вперед фактически не сильно мешает

В Вашей ненависти к СССР Вы скоро начнёте прославлять гитлеровскую армию и жалеть, что она не победила.
Тем не менее это "стадо" победило "прекрасную" гитлеровскую армию. И война закончилась не в Москве, а в Берлине. И Ваш отец или дед, возможно сражались в составе этой армии (не хочу оскорблять их и предполагать, что они были коллаборантами или полицаями).
Так, может, не стоит разбрасываться такими словами - "стадо"?
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