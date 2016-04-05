Vlad442 написав:Хорошо только, что Китай начертил красную линию - неприменение ЯО
После четких заявлений Китая по этому вопросу ядерная риторика русских политиков и пропагандистов сошла на нет как по команде.
Может просто попросили не пи**деть лишнего? Китайские инвесторы нервничают. Китай бы если хотел закончил войну за 1 день остановив с РФ торговлю. А торговля там только растёт. Поэтому в доброту и справедливость Китая не верю.
До чого тут доброта і справедливість? Застосування РФ ЯЗ означатиме відкриття нової ери. Це означатиме що наприклад Китай може напасти на будь-кого і якщо цей хтось буде опиратись, то Китай просто застосує ЯЗ. А це означає що захист від Китаю тільки один - самому мати ЯЗ. А це означатиме що такі країни як Тайвань, Японія, Південна Корея почнуть в екстреному порядку розробляти ЯЗ і без сумнівів вони це зроблять. В результаті усі недруги Китаю(як мінімум 3) будуть мати ЯЗ. Все. А тепер питання до вас: Китай хоче чи ні щоб РФ застосувала ЯЗ?
andrijk777 написав:Застосування РФ ЯЗ означатиме відкриття нової ери. Це означатиме що наприклад Китай може напасти на будь-кого і якщо цей хтось буде опиратись, то Китай просто застосує ЯЗ
а сейчас что Китаю мешает? Неужели путен. Какой он влиятельный и всесильный.
andrijk777 написав:Китай хоче чи ні щоб РФ застосувала ЯЗ?
мой ответ был выше. Если бы Китай захотел закончить эту войну, он бы прекратил экспорт/импорт с рф, а не наращивал его. Деталей какие формы войны его устраивают я не знаю, у Китая закрытая внешняя политика - говорят одно, а делают другое.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 11:35, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:А це означатиме що такі країни як Тайвань, Японія, Південна Корея почнуть в екстреному порядку розробляти ЯЗ і без сумнівів вони це зроблять. В результаті усі недруги Китаю(як мінімум 3) будуть мати ЯЗ. Все. А тепер питання до вас: Китай хоче чи ні щоб РФ застосувала ЯЗ?
Ви ще про Індію забули, яка має серйозні прикордонні конфлікти з Китаєм. І вже має ЯЗ.
andrijk777 написав:Застосування РФ ЯЗ означатиме відкриття нової ери. Це означатиме що наприклад Китай може напасти на будь-кого і якщо цей хтось буде опиратись, то Китай просто застосує ЯЗ
а сейчас что Китаю мешает? Неужели путен. Какой он влиятельный и всесильный.
Якесь не зрозуміле питання. А що мішало Путіну напасти на нас в 2001 році? Чи в 2008? Чи в 2014 - ідеальна була ситуація? А що мішає США окупувати Мексику?
vitaliian написав:
andrijk777 написав:Китай хоче чи ні щоб РФ застосувала ЯЗ?
мой ответ был выше. Если бы Китай захотел закончить эту войну, он бы прекратил экспорт/импорт с рф, а не наращивал его. Деталей какие формы войны его устраивают я не знаю, у Китая закрытая внешняя политика - говорят одно, а делают другое.
Я не побачив відповіді. *"Деталей" не знає ніхто, ми можемо тільки це обговорювати, висловлювати свої думки.
prodigy написав:.............. типовий приклад совка харків'ян (керівництва міста і населення -яке спроможне вибрати мером померлу людину (Кернеса)-мабуть вона вважають що ФЄД -це бренд якості (а якщо прибрати назву пов'язану з Дзержинським -то підприємство щось втрачає (кліентів , чи якість продукції?) так само Маріуполь-завод Ілліча, Чорноморськ -якого значна кількість одеситів і місцевих називає Іллічівськом
Манипулируете. ФЭД - известная торговая марка. Причём уверен, что 90% людей даже в Украине. не говоря уже о других странах, слыхом не слышали о связи этой марки с Дзержинским. Кернеса выбирали, когда он был жив. Был серьёзно болен - да, но жив. Когда он был ранен и лечился в Израиле его тоже надо было срочно переизбирать? Состояние было тяжёлое. Хотя тогда, по-моему, на политветке тоже некоторые писали, что всё чепуха и он просто сбежал в Израиль.
С логикой у Вас плохо
ваша фраза также относиться а Вам я узнал, что фотоаппараты ФЭД относятся к железному феликсу лет 15 назад (из документального фильма о Макаренко) для 90% населения (возможно и для Вас я открыл Америку)
Я, вообще-то, знал об этом гораздо раньше. Не знаю точно Ваш возраст, но, возможно, даже раньше. чем Вы родились. И что, это противоречит тому, что подавляющее большинство этого не знает? И при чём тут логика?
то, что в СССР иногда производили качественную продукция -это либо на заводах построенных американцами/немцами и др во времена так называемой индустриализации ...l8IkPfpsMhM... перечисление компаний с 8й минуты
либо на немецких станках и конвеерах вывезенных из побежденной Германии в 1945/46 (Берия лично отвечал за это мародерство)
А какая разница, на чём и где делали? У нас сейчас тоже практически нет современных станков собственного изготовления (практически - это на всякий случай, вдруг где-то один найдётся и Вы будете кричать, что я соврал). Индустриализация была не "так называемая", а вполне реальная. Вы сами пишете, что на этих заводах выпускали качественную продукцию. Строили их не американцы, а советские люди (в т.ч. украинцы) под руководством и проектам американских инженеров. И что? Это зазорно, учиться и перенимать технологии у передовых стран? Буду очень рад, если после войны американские инженеры будут строить здесь современные заводы. А не супермаркеты и рестораны. А то, что вывозили из "побежденной Германии" было не мародёрством, а репарациями. Такими же, какие мы хотим получить от России по результатам этой войны.
кстати, американцы вывозили ученых и вместе с ними воровали передовые технологии времени, а русские вывозили б/у станки-почувствуйте разницу
А Вы не слышали, что советская зона оккупации занимала только 1/4 часть Германии, причём восточную часть, а большая часть промышленности и науки и тогда была на западе. Так что, что могли, то и вывозили.
выбирать кернеса (как и Трухова и еще сотню мэров-ригов/коммуняк/опзж) в 2020году было на порядок хуже, чем выбирать януковича в 2010
Может быть, Вы не будете указывать харьковчанам, кого выбирать в мэры? Если выборы депутатов ВР Вас хоть как-то затрагивают, то уж мэр это чисто харьковская проблема.
по поводу торговой марки ФЭД (в ссср было много заводов имени сталина, во времена хрущева переименовали)
акже именем Сталина назывались и ряд других заводов: Ленинградский металлический завод (имени И. В. Сталина) ..........
так почему в независимой Украине за 30 лет харьковчане дорожат именем феликса (совок и ничего другого)
Во-первых, Сталин и Дзержинский всё-таки разные люди. Во-вторых, повторюсь, в марке ФЭД Дзержинский явно не просматривается и подавляющее большинство об этом и не знает. И знало бы ещё меньше, если бы не такие "разоблачители" как Вы.
P.s. А вообще Вам не надоела эта тема? Она имеет хоть какое-то отношение к теме ветки - война? Не знаю точно Ваш возраст, насколько понимаю, где-то в пределах 60. БОльшую часть жизни Вы прожили после Союза, прожили достаточно успешно, во всяком случае, так, как сами выбрали и хотели. Так что Вам неймётся? Или Вы хотите меня "перевоспитать"? Не стоит. Или просто провоцируете?
prodigy написав:......... красная армия пыталась остановить наступление, но кроме как умирать или сдаваться в котлах по 200-600 тысяч в плен у них ничего не получалось
К основным «котлам» 1941 года, если брать самые крупные, относятся Минск, Смоленск, Умань (200 тысяч), Киев (от 500 до 650 тысяч), Вязьма, Ржев, Брянск, Азовское море (где в окружение попало порядка ста тысяч человек), Рославль.
4,5 млн пленных способных отвечь с фронта 50тысяч на охрану этого стада (армией назвать язык не поворачивается), но продвижению вперед фактически не сильно мешает
В Вашей ненависти к СССР Вы скоро начнёте прославлять гитлеровскую армию и жалеть, что она не победила. Тем не менее это "стадо" победило "прекрасную" гитлеровскую армию. И война закончилась не в Москве, а в Берлине. И Ваш отец или дед, возможно сражались в составе этой армии (не хочу оскорблять их и предполагать, что они были коллаборантами или полицаями). Так, может, не стоит разбрасываться такими словами - "стадо"?