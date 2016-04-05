Додано: Вів 20 гру, 2022 12:20

prodigy написав: ЛАД написав: prodigy написав: ..............

типовий приклад совка харків'ян (керівництва міста і населення -яке спроможне вибрати мером померлу людину (Кернеса)-мабуть вона вважають що ФЄД -це бренд якості (а якщо прибрати назву пов'язану з Дзержинським -то підприємство щось втрачає (кліентів , чи якість продукції?)

так само Маріуполь-завод Ілліча, Чорноморськ -якого значна кількість одеситів і місцевих називає Іллічівськом ..............типовий приклад совка харків'ян (керівництва міста і населення -яке спроможне вибрати мером померлу людину (Кернеса)-мабуть вона вважають що ФЄД -це бренд якості (а якщо прибрати назву пов'язану з Дзержинським -то підприємство щось втрачає (кліентів , чи якість продукції?)так само Маріуполь-завод Ілліча, Чорноморськ -якого значна кількість одеситів і місцевих називає Іллічівськом

Манипулируете.

ФЭД - известная торговая марка. Причём уверен, что 90% людей даже в Украине. не говоря уже о других странах, слыхом не слышали о связи этой марки с Дзержинским.

Кернеса выбирали, когда он был жив. Был серьёзно болен - да, но жив.

Когда он был ранен и лечился в Израиле его тоже надо было срочно переизбирать? Состояние было тяжёлое. Хотя тогда, по-моему, на политветке тоже некоторые писали, что всё чепуха и он просто сбежал в Израиль. Манипулируете.ФЭД - известная торговая марка. Причём уверен, что 90% людей даже в Украине. не говоря уже о других странах, слыхом не слышали о связи этой марки с Дзержинским.Кернеса выбирали, когда он был жив. Был серьёзно болен - да, но жив.Когда он был ранен и лечился в Израиле его тоже надо было срочно переизбирать? Состояние было тяжёлое. Хотя тогда, по-моему, на политветке тоже некоторые писали, что всё чепуха и он просто сбежал в Израиль.



С логикой у Вас плохо ваша фраза также относиться а Вам

я узнал, что фотоаппараты ФЭД относятся к железному феликсу лет 15 назад (из документального фильма о Макаренко) для 90% населения (возможно и для Вас я открыл Америку) ваша фраза также относиться а Вамя узнал, что фотоаппараты ФЭД относятся к железному феликсу лет 15 назад (из документального фильма о Макаренко) для 90% населения (возможно и для Вас я открыл Америку)

то, что в СССР иногда производили качественную продукция -это либо на заводах построенных американцами/немцами и др во времена так называемой индустриализации

...l8IkPfpsMhM...

перечисление компаний с 8й минуты



либо на немецких станках и конвеерах вывезенных из побежденной Германии в 1945/46 (Берия лично отвечал за это мародерство)

под руководством и проектам

кстати, американцы вывозили ученых и вместе с ними воровали передовые технологии времени, а русские вывозили б/у станки-почувствуйте разницу

выбирать кернеса (как и Трухова и еще сотню мэров-ригов/коммуняк/опзж)

в 2020году было на порядок хуже, чем выбирать януковича в 2010



акже именем Сталина назывались и ряд других заводов:

Ленинградский металлический завод (имени И. В. Сталина)

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так почему в независимой Украине за 30 лет харьковчане дорожат именем феликса (совок и ничего другого) по поводу торговой марки ФЭД (в ссср было много заводов имени сталина, во времена хрущева переименовали)так почему в независимой Украине за 30 лет харьковчане дорожат именем феликса (совок и ничего другого)

Я, вообще-то, знал об этом гораздо раньше. Не знаю точно Ваш возраст, но, возможно, даже раньше. чем Вы родились.И что, это противоречит тому, что подавляющее большинство этого не знает? И при чём тут логика?А какая разница, на чём и где делали?У нас сейчас тоже практически нет современных станков собственного изготовления (практически - это на всякий случай, вдруг где-то один найдётся и Вы будете кричать, что я соврал).Индустриализация была не "так называемая", а вполне реальная. Вы сами пишете, что на этих заводах выпускали качественную продукцию. Строили их не американцы, а советские люди (в т.ч. украинцы)американских инженеров. И что? Это зазорно, учиться и перенимать технологии у передовых стран?Буду очень рад, если после войны американские инженеры будут строить здесь современные заводы. А не супермаркеты и рестораны.А то, что вывозили из "побежденной Германии" было не мародёрством, а репарациями. Такими же, какие мы хотим получить от России по результатам этой войны.А Вы не слышали, что советская зона оккупации занимала только 1/4 часть Германии, причём восточную часть, а большая часть промышленности и науки и тогда была на западе. Так что, что могли, то и вывозили.Может быть, Вы не будете указывать харьковчанам, кого выбирать в мэры? Если выборы депутатов ВР Вас хоть как-то затрагивают, то уж мэр это чисто харьковская проблема.Во-первых, Сталин и Дзержинский всё-таки разные люди.Во-вторых, повторюсь, в марке ФЭД Дзержинский явно не просматривается и подавляющее большинство об этом и не знает. И знало бы ещё меньше, если бы не такие "разоблачители" как Вы.P.s. А вообще Вам не надоела эта тема? Она имеет хоть какое-то отношение к теме ветки - война?Не знаю точно Ваш возраст, насколько понимаю, где-то в пределах 60. БОльшую часть жизни Вы прожили после Союза, прожили достаточно успешно, во всяком случае, так, как сами выбрали и хотели. Так что Вам неймётся? Или Вы хотите меня "перевоспитать"? Не стоит.Или просто провоцируете?