ЛАД написав:......... Тогда просто было всего 2 нитки. Что надо было сделать сейчас? Разрушить ж/д?
создать инженерные препятствия на основных автодорогах. Их от силы два десятка.
Если не сложно, уточните, пожалуйста, что такое инженерные препятствия на автодорогах. Минирование? Или что-то ещё?
грубо говоря, даже если это всего лишь мост через Уды, его подрыв не только замедляет продвижение, но и создаёт скопление войск, по которому очень удобно наносить удары с тех же "байрактаров" (если помните, максимальный эффект от них был именно от ударов по колоннам войск в походном положении).
ЛАД написав:Должна. И новая, и всякая предыдущая. Но, надеюсь, Вы не предполагаете, что броники на хранении ржавеют через 3 года, шлемы приходят в негодность через 2, а банки с тушёнкой вздуваются через год?
ну так если должна каждая власть заниматься закупками чем занималась текущая? что они закупили из касок, броников и аптечек для первой медицинской помощи на поле боя? от я хорошо помню что остановили закупку броников. а что купили?
prodigy написав:......... красная армия пыталась остановить наступление, но кроме как умирать или сдаваться в котлах по 200-600 тысяч в плен у них ничего не получалось
К основным «котлам» 1941 года, если брать самые крупные, относятся Минск, Смоленск, Умань (200 тысяч), Киев (от 500 до 650 тысяч), Вязьма, Ржев, Брянск, Азовское море (где в окружение попало порядка ста тысяч человек), Рославль.
4,5 млн пленных способных отвечь с фронта 50тысяч на охрану этого стада (армией назвать язык не поворачивается), но продвижению вперед фактически не сильно мешает
В Вашей ненависти к СССР Вы скоро начнёте прославлять гитлеровскую армию и жалеть, что она не победила. Тем не менее это "стадо" победило "прекрасную" гитлеровскую армию. И война закончилась не в Москве, а в Берлине. И Ваш отец или дед, возможно сражались в составе этой армии (не хочу оскорблять их и предполагать, что они были коллаборантами или полицаями). Так, может, не стоит разбрасываться такими словами - "стадо"?
если откинуть всю пропогандискую мишуру, то красная армия тогда и армия "авабадителей! рф сегодня имеют всего одно различие и много-много общих черт различие в рамере выплат по контракту (также конмпесации по утере кормильца) военнослужащие второй мировой тоже имели денежно-вещевое довольствие, но оно было смешным: рядовому солдату призывнику 8р50коп в месяц , а старшине (со стажем службы 3 года)-150рублей, с 30 сентября 1942 (когда додрапали до Волги), руководство страны кроме приказа 227 решило подкинуть деньжат солдатам , значительную прибавку получили воевавшие в штурмовых батальонах (типа ЧВК сегодня)-новые оклады для офицерского состава штурмовых батальонов:
-комбат (батяня)-1900 рублей -замполит батальона -1300 руб -зам по строевой -1300 руб -нач.штаба батальона-1200 руб -нач.снаб -1100 руб -командир роты-1000 руб -ком.взвода-800руб -ком.взвода розведки-800 руб
стаж службы в штурмовом батальоне засчитывался (при начислении пенсии) месяц за 6 месяцев
с 1 окт. 1942г на 40% подняли оклады летчикам в ближней бомбардировочной авиации ( а с 1 марта 1943г на 30% летчикам дальней БА) Летчику истребителю за каждый сбитый самолет 1000 рублей Летчикам штурмовикам были выплаты : -за 5 штурмовых вылетов 1500 руб, за 15-2000 руб, за 25 штурмовок-3000рублей
За каждую успешную бомбардировку промышленных объектов противника выплачивалось по 500 лублей, при действии по столице каждому члену экипажа выплачивалось по 2000 рублей
военнослужащие побывавшие в окружениин (тем более в плену) после выхода из окружения или побега из плена были лишены денежных выплат на время пребывания в лагерях НКВД(а прибывали они там по разному -кто пару месяцев , а кто до конца войны). Начальник штаба тыла КА генерал-майор Миловский в письме начальнику Финансового Управления КА ходотайствует о выплатах (на махорку/спички и зубного порошка и банных принадлежностей) содержащихся в лагерях НКВД -рядовому составу -5руб (в месяц), младшему нач.составу -10руб ,среднему и высшему-50рублей
интересный пункт про слушателей военных академий -до 1 мая 1942г им выплачивалось ежемесячно 850руб,приказ НКО СССР No 117-это отменил. Народ просто бедствовал (при том , что многие были фронтовиками и имели фронтовые заслуги (и выплаты), но в академии -это упразднялось. Накапливались долги : за продовольствие, военный налог и за общежитие. А вы думали общага бесплатная?
И Ваш отец или дед, возможно сражались
мой отец 1940г, дед "пропал без вести 1943г"
если вы считаете Красную Армию освободителем Европы, то почему они держали несколько миллионую армию в освобожденных странах (ГДР, Польша, Венгрия) в течении 45 лет? почему не дали возможность народам жить своей жизнью, или вы придерживаетесь того мнения, что после упразднения Варшавского Договора, эти страны были оккупирпованы войсками НАТО и в настоящий момент Польша и др. находятся в оккупации?
после 2014г у меня изменилось мнение об "армии асвабодителей", а после книги Леонида Рабичева стало от нейтрального-негативным
может помните советский фильм "БЕРЕГ" по роману Юрия Бондырева (которые сняли режиссы Алов и Наумов известные по "Бег", "Тегеран 43")
- советские солдаты пытаются изнасиловать немку Эмму Герберт (акт. Наталья Белохвостикова), а молодой офицер ее спосает от насильников (арт. Борис Щербаков) для меня в 1985г был шок -увидеть нашу славную армию в таком непреглядном виде (фильм получил Гос.премию СССР), если это было не правда, то положили бы на полку
снимите пелену с глаз (научитесь различать история и то, что спустя 30 лет во времена Брежнева была написана история войны полит.отделом при ЦК КПСС) надеюсь вы уже ознакомились с мифами о Невском, Суворове, Кутузове , о бородинской битве , а 28 панфиловцах , Гастело и прочей лабуде https://www.youtube.com/watch?v=eVcDrpN_nFQ
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 20 гру, 2022 15:35, всього редагувалось 3 разів.
juristkostya написав:........ создать инженерные препятствия на основных автодорогах. Их от силы два десятка.
Если не сложно, уточните, пожалуйста, что такое инженерные препятствия на автодорогах. Минирование? Или что-то ещё?
грубо говоря, даже если это всего лишь мост через Уды, его подрыв не только замедляет продвижение, но и создаёт скопление войск, по которому очень удобно наносить удары с тех же "байрактаров" (если помните, максимальный эффект от них был именно от ударов по колоннам войск в походном положении).
Ну, т.е. минирование и подрыв. Других вариантов нет. Но напомню, что длина границы Украины с РФ 1 974 км (только сухопутной! Ещё 321 км морская, но уж не будем учитывать). С Беларусью - 758,3 км (тоже сухопутная + 325,9 км по рекам + около 120 км по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС). Не будем даже учитывать морские границы и по рекам и даже чернобыльскую. Но даже нормальной сухопутной границы выходит 2732 км. Тут уже явно не два десятка дорог. А чем дорога через Харьков или Сумы хуже, чем через Чернигов? Да, ближе. Киев-Юнаковка (сумской обл.) - ~ 374 км, Киев-Харьков - ~ 480 км. Через Чернигов, конечно, намного ближе - Киев-Сеньковка (Черниговской обл.) - ~ 228 км. Но кто-то точно знал, что главный удар будет на Киев и пойдёт с севера через Чернигов? Сильно сомневаюсь. Даже сегодня, когда боевые действия уже ведутся и хоть как-то ясна обстановка, Залужный говорит о нескольких возможных вариантах. Уж тем более до 24.02 было меньше ясности и никто не мог гарантировать, где будет главное направление. Вполне могло быть Харьков или Запорожье-Днепр. Да мало ли. Я уж молчу, что Чонгар был заминирован. Но не подорван. Вот тут, действительно, серьёзный вопрос. И отвечать на него придётся.
Путин уговорил Лукашенко на участие в совместных военных учениях на территории Республики Беларусь, которые должны пройти весной следующего года, даты ещё обсуждаются. Сами учения опять будут ширмой для подготовки наступления с территории Республики Беларусь на Украину. Путин огласил предварительную цифру восемьдесят тысяч российских военных для участия в «учениях» и просит белорусского коллегу предоставить тридцать тысяч военнослужащих со своей стороны.
уговорил-это воевать, на учения Лука был согласен еще до визита
итогов этого визита никто не знает - сказал Юнус
c натяжкой можно согласиться с тем, что Шойгу согласовывал дату(ы) учения(й), а за каким хреном приехала остальная делегация в Минск:помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Козак,Борис Грызлов, вице-премьер Алексей Оверчук
ЛАД написав:Должна. И новая, и всякая предыдущая. Но, надеюсь, Вы не предполагаете, что броники на хранении ржавеют через 3 года, шлемы приходят в негодность через 2, а банки с тушёнкой вздуваются через год?
ну так если должна каждая власть заниматься закупками чем занималась текущая? что они закупили из касок, броников и аптечек для первой медицинской помощи на поле боя? от я хорошо помню что остановили закупку броников. а что купили?
Последний раз - я не считаю нынешнюю власть святой и непогрешимой. Но что делала предыдущая власть в этом отношении? "Что они закупили из касок, броников и аптечек для первой медицинской помощи на поле боя?" Найдите 2 отличия (кроме слов)?
ЛАД написав:Но кто-то точно знал, что главный удар будет на Киев и пойдёт с севера через Чернигов? Сильно сомневаюсь.
планы вторжения были показаны руководству страны еще до НГ (знал 100% , но не верил, я тоже) а Невзоров еще в ноябре-декабре сказал, что Аннушка уже пролила масло (ничего уже нельзя отменить), также сказал, что война будет позорной и роисия в ней не победит
НАТО переможе Росію за три дні в прямому конфлікті – конгресмен США
При прямому зіткненні Росія зазнає поразки від НАТО за три дні. Про це заявив член Палати представників США від Республіканської партії Адам Кінзінгер.
Американський конгресмен вступив у суперечку з одним з користувачів Твіттер, який задавався питанням, чому Північноатлантичний альянс досі не знищив РФ, якщо "російська армія настільки жалюгідна".
"Сподіваюся це жарт. НАТО проти Росії нагадуватиме реальну триденну операцію", – написав Кінзінгер у відповідь.
Німеччина не купуватиме російську нафту у 2023 році - Bloomberg
Німеччина відкинула заяву про те, що планує купувати російську нафту на початку наступного року, заявивши, що замість цього вона буде імпортувати сиру нафту з Казахстану.
Як повідомляє Bloomberg, найбільша економіка Європи раніше заявляла, що планує припинити імпорт російської нафти до кінця цього року після вторгнення Кремля в Україну, але це було поставлено під сумнів, коли головний виконавчий директор російського оператора нафтопроводу заявив, що він отримав запити на постачання російської нафти в першому кварталі 2023 року.
Німецькі нафтопереробні заводи Leuna і Schwedt історично сильно залежали від імпорту російської нафти по трубопроводу. Тепер потоки по трубопроводу "Дружба" — найбільшому в Європі нафтопроводу-будуть надходити з Казахстану, хоча ця угода ще не укладена.