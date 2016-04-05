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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3056305730583059>
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:24

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав:.........
Тогда просто было всего 2 нитки. Что надо было сделать сейчас? Разрушить ж/д?
создать инженерные препятствия на основных автодорогах. Их от силы два десятка.

Если не сложно, уточните, пожалуйста, что такое инженерные препятствия на автодорогах.
Минирование? Или что-то ещё?

грубо говоря, даже если это всего лишь мост через Уды, его подрыв не только замедляет продвижение, но и создаёт скопление войск, по которому очень удобно наносить удары с тех же "байрактаров" (если помните, максимальный эффект от них был именно от ударов по колоннам войск в походном положении).
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:41

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:в марке ФЭД Дзержинский явно не просматривается и подавляющее большинство об этом и не знает. И знало бы ещё меньше, если бы не такие "разоблачители" как Вы.
"Эффект Барбары Стрейзанд" в полный рост :-))))))))))

Эффект Будівельника
На вплив Фаріон.
Или просто: жертва Геббельсовщины.
Такого и на форуме сверх достаточно.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 14:51

  ЛАД написав:Должна. И новая, и всякая предыдущая.
Но, надеюсь, Вы не предполагаете, что броники на хранении ржавеют через 3 года, шлемы приходят в негодность через 2, а банки с тушёнкой вздуваются через год?


ну так если должна каждая власть заниматься закупками чем занималась текущая?
что они закупили из касок, броников и аптечек для первой медицинской помощи на поле боя? от я хорошо помню что остановили закупку броников. а что купили?
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:12

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
красная армия пыталась остановить наступление, но кроме как умирать или сдаваться в котлах по 200-600 тысяч в плен у них ничего не получалось

К основным «котлам» 1941 года, если брать самые крупные, относятся Минск, Смоленск, Умань (200 тысяч), Киев (от 500 до 650 тысяч), Вязьма, Ржев, Брянск, Азовское море (где в окружение попало порядка ста тысяч человек), Рославль.

4,5 млн пленных способных отвечь с фронта 50тысяч на охрану этого стада (армией назвать язык не поворачивается), но продвижению вперед фактически не сильно мешает

В Вашей ненависти к СССР Вы скоро начнёте прославлять гитлеровскую армию и жалеть, что она не победила.
Тем не менее это "стадо" победило "прекрасную" гитлеровскую армию. И война закончилась не в Москве, а в Берлине. И Ваш отец или дед, возможно сражались в составе этой армии (не хочу оскорблять их и предполагать, что они были коллаборантами или полицаями).
Так, может, не стоит разбрасываться такими словами - "стадо"?


если откинуть всю пропогандискую мишуру, то красная армия тогда и армия "авабадителей! рф сегодня имеют всего одно различие и много-много общих черт
различие в рамере выплат по контракту (также конмпесации по утере кормильца)
военнослужащие второй мировой тоже имели денежно-вещевое довольствие, но оно было смешным: рядовому солдату призывнику 8р50коп в месяц , а старшине (со стажем службы 3 года)-150рублей,
с 30 сентября 1942 (когда додрапали до Волги), руководство страны кроме приказа 227 решило подкинуть деньжат солдатам , значительную прибавку получили воевавшие в штурмовых батальонах (типа ЧВК сегодня)-новые оклады для офицерского состава штурмовых батальонов:

-комбат (батяня)-1900 рублей
-замполит батальона -1300 руб
-зам по строевой -1300 руб
-нач.штаба батальона-1200 руб
-нач.снаб -1100 руб
-командир роты-1000 руб
-ком.взвода-800руб
-ком.взвода розведки-800 руб

стаж службы в штурмовом батальоне засчитывался (при начислении пенсии) месяц за 6 месяцев

с 1 окт. 1942г на 40% подняли оклады летчикам в ближней бомбардировочной авиации ( а с 1 марта 1943г на 30% летчикам дальней БА)
Летчику истребителю за каждый сбитый самолет 1000 рублей
Летчикам штурмовикам были выплаты :
-за 5 штурмовых вылетов 1500 руб, за 15-2000 руб, за 25 штурмовок-3000рублей

За каждую успешную бомбардировку промышленных объектов противника выплачивалось по 500 лублей, при действии по столице каждому члену экипажа выплачивалось по 2000 рублей


военнослужащие побывавшие в окружениин (тем более в плену) после выхода из окружения или побега из плена были лишены денежных выплат на время пребывания в лагерях НКВД(а прибывали они там по разному -кто пару месяцев , а кто до конца войны).
Начальник штаба тыла КА генерал-майор Миловский в письме начальнику Финансового Управления КА ходотайствует о выплатах (на махорку/спички и зубного порошка и банных принадлежностей) содержащихся в лагерях НКВД -рядовому составу -5руб (в месяц), младшему нач.составу -10руб ,среднему и высшему-50рублей

интересный пункт про слушателей военных академий -до 1 мая 1942г им выплачивалось ежемесячно 850руб,приказ НКО СССР No 117-это отменил.
Народ просто бедствовал (при том , что многие были фронтовиками и имели фронтовые заслуги (и выплаты), но в академии -это упразднялось. Накапливались долги : за продовольствие, военный налог и за общежитие. А вы думали общага бесплатная?

И Ваш отец или дед, возможно сражались


мой отец 1940г, дед "пропал без вести 1943г"

если вы считаете Красную Армию освободителем Европы, то почему они держали несколько миллионую армию в освобожденных странах (ГДР, Польша, Венгрия) в течении 45 лет?
почему не дали возможность народам жить своей жизнью, или вы придерживаетесь того мнения, что после упразднения Варшавского Договора, эти страны были оккупирпованы войсками НАТО и в настоящий момент Польша и др. находятся в оккупации?

после 2014г у меня изменилось мнение об "армии асвабодителей", а после книги Леонида Рабичева стало от нейтрального-негативным



может помните советский фильм "БЕРЕГ" по роману Юрия Бондырева (которые сняли режиссы Алов и Наумов известные по "Бег", "Тегеран 43")

- советские солдаты пытаются изнасиловать немку Эмму Герберт (акт. Наталья Белохвостикова), а молодой офицер ее спосает от насильников (арт. Борис Щербаков)
для меня в 1985г был шок -увидеть нашу славную армию в таком непреглядном виде (фильм получил Гос.премию СССР), если это было не правда, то положили бы на полку

снимите пелену с глаз (научитесь различать история и то, что спустя 30 лет во времена Брежнева была написана история войны полит.отделом при ЦК КПСС)
надеюсь вы уже ознакомились с мифами о Невском, Суворове, Кутузове , о бородинской битве , а 28 панфиловцах , Гастело и прочей лабуде
https://www.youtube.com/watch?v=eVcDrpN_nFQ
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 20 гру, 2022 15:35, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:16

  Kudrjavuy написав:
Нардепка Янченко написала заявление о выходе из партии "Слуга народа" из-за поступка главы партии Шуляк Источник: https://censor.net/ru/n3388026


это как отказаться дышать азотом

из фракции она не вышла? нет
выход из "партии" реально ни на что не влияет (на деньги в первую очередь)
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:25

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:........
создать инженерные препятствия на основных автодорогах. Их от силы два десятка.

Если не сложно, уточните, пожалуйста, что такое инженерные препятствия на автодорогах.
Минирование? Или что-то ещё?

грубо говоря, даже если это всего лишь мост через Уды, его подрыв не только замедляет продвижение, но и создаёт скопление войск, по которому очень удобно наносить удары с тех же "байрактаров" (если помните, максимальный эффект от них был именно от ударов по колоннам войск в походном положении).

Ну, т.е. минирование и подрыв. Других вариантов нет.
Но напомню, что длина границы Украины с РФ 1 974 км (только сухопутной! Ещё 321 км морская, но уж не будем учитывать). С Беларусью - 758,3 км (тоже сухопутная + 325,9 км по рекам + около 120 км по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС). Не будем даже учитывать морские границы и по рекам и даже чернобыльскую. Но даже нормальной сухопутной границы выходит 2732 км. Тут уже явно не два десятка дорог. А чем дорога через Харьков или Сумы хуже, чем через Чернигов?
Да, ближе. Киев-Юнаковка (сумской обл.) - ~ 374 км, Киев-Харьков - ~ 480 км. Через Чернигов, конечно, намного ближе - Киев-Сеньковка (Черниговской обл.) - ~ 228 км.
Но кто-то точно знал, что главный удар будет на Киев и пойдёт с севера через Чернигов? Сильно сомневаюсь. Даже сегодня, когда боевые действия уже ведутся и хоть как-то ясна обстановка, Залужный говорит о нескольких возможных вариантах. Уж тем более до 24.02 было меньше ясности и никто не мог гарантировать, где будет главное направление. Вполне могло быть Харьков или Запорожье-Днепр. Да мало ли.
Я уж молчу, что Чонгар был заминирован. Но не подорван. Вот тут, действительно, серьёзный вопрос. И отвечать на него придётся.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:28

  vitaliian написав:
Путин уговорил Лукашенко на участие в совместных военных учениях на территории Республики Беларусь, которые должны пройти весной следующего года,  даты ещё обсуждаются. Сами учения опять будут ширмой для подготовки наступления с территории Республики Беларусь на Украину. Путин огласил предварительную цифру восемьдесят тысяч российских военных для участия в «учениях» и просит белорусского коллегу предоставить тридцать тысяч военнослужащих со своей стороны.


уговорил-это воевать, на учения Лука был согласен еще до визита :mrgreen:

итогов этого визита никто не знает - сказал Юнус


c натяжкой можно согласиться с тем, что Шойгу согласовывал дату(ы) учения(й),
а за каким хреном приехала остальная делегация в Минск:помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Козак,Борис Грызлов,
вице-премьер Алексей Оверчук
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:31

  mephala написав:
  ЛАД написав:Должна. И новая, и всякая предыдущая.
Но, надеюсь, Вы не предполагаете, что броники на хранении ржавеют через 3 года, шлемы приходят в негодность через 2, а банки с тушёнкой вздуваются через год?


ну так если должна каждая власть заниматься закупками чем занималась текущая?
что они закупили из касок, броников и аптечек для первой медицинской помощи на поле боя? от я хорошо помню что остановили закупку броников. а что купили?

Последний раз - я не считаю нынешнюю власть святой и непогрешимой.
Но что делала предыдущая власть в этом отношении? "Что они закупили из касок, броников и аптечек для первой медицинской помощи на поле боя?"
Найдите 2 отличия (кроме слов)?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но кто-то точно знал, что главный удар будет на Киев и пойдёт с севера через Чернигов? Сильно сомневаюсь.


планы вторжения были показаны руководству страны еще до НГ (знал 100% , но не верил, я тоже) а Невзоров еще в ноябре-декабре сказал, что Аннушка уже пролила масло (ничего уже нельзя отменить), также сказал, что война будет позорной и роисия в ней не победит

НАТО переможе Росію за три дні в прямому конфлікті – конгресмен США

При прямому зіткненні Росія зазнає поразки від НАТО за три дні. Про це заявив член Палати представників США від Республіканської партії Адам Кінзінгер.

Американський конгресмен вступив у суперечку з одним з користувачів Твіттер, який задавався питанням, чому Північноатлантичний альянс досі не знищив РФ, якщо "російська армія настільки жалюгідна".

"Сподіваюся це жарт. НАТО проти Росії нагадуватиме реальну триденну операцію", – написав Кінзінгер у відповідь.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:42

Німеччина не купуватиме російську нафту у 2023 році - Bloomberg

Німеччина відкинула заяву про те, що планує купувати російську нафту на початку наступного року, заявивши, що замість цього вона буде імпортувати сиру нафту з Казахстану.

Як повідомляє Bloomberg, найбільша економіка Європи раніше заявляла, що планує припинити імпорт російської нафти до кінця цього року після вторгнення Кремля в Україну, але це було поставлено під сумнів, коли головний виконавчий директор російського оператора нафтопроводу заявив, що він отримав запити на постачання російської нафти в першому кварталі 2023 року.

Німецькі нафтопереробні заводи Leuna і Schwedt історично сильно залежали від імпорту російської нафти по трубопроводу. Тепер потоки по трубопроводу "Дружба" — найбільшому в Європі нафтопроводу-будуть надходити з Казахстану, хоча ця угода ще не укладена.
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