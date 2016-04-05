Додано: Вів 20 гру, 2022 15:12

ЛАД написав: prodigy написав: .........

красная армия пыталась остановить наступление, но кроме как умирать или сдаваться в котлах по 200-600 тысяч в плен у них ничего не получалось



К основным «котлам» 1941 года, если брать самые крупные, относятся Минск, Смоленск, Умань (200 тысяч), Киев (от 500 до 650 тысяч), Вязьма, Ржев, Брянск, Азовское море (где в окружение попало порядка ста тысяч человек), Рославль.

4,5 млн пленных способных отвечь с фронта 50тысяч на охрану этого стада (армией назвать язык не поворачивается), но продвижению вперед фактически не сильно мешает .........красная армия пыталась остановить наступление, но кроме как умирать или сдаваться в котлах по 200-600 тысяч в плен у них ничего не получалось4,5 млн пленных способных отвечь с фронта 50тысяч на охрану этого стада (армией назвать язык не поворачивается), но продвижению вперед фактически не сильно мешает

В Вашей ненависти к СССР Вы скоро начнёте прославлять гитлеровскую армию и жалеть, что она не победила.

Тем не менее это "стадо" победило "прекрасную" гитлеровскую армию. И война закончилась не в Москве, а в Берлине. И Ваш отец или дед, возможно сражались в составе этой армии (не хочу оскорблять их и предполагать, что они были коллаборантами или полицаями).

Так, может, не стоит разбрасываться такими словами - "стадо"? В Вашей ненависти к СССР Вы скоро начнёте прославлять гитлеровскую армию и жалеть, что она не победила.Тем не менее это "стадо" победило "прекрасную" гитлеровскую армию. И война закончилась не в Москве, а в Берлине. И Ваш отец или дед, возможно сражались в составе этой армии (не хочу оскорблять их и предполагать, что они были коллаборантами или полицаями).Так, может, не стоит разбрасываться такими словами - "стадо"?

За каждую успешную бомбардировку промышленных объектов противника выплачивалось по 500 лублей, при действии по столице каждому члену экипажа выплачивалось по 2000 рублей

И Ваш отец или дед, возможно сражались

если откинуть всю пропогандискую мишуру, то красная армия тогда и армия "авабадителей! рф сегодня имеют всего одно различие и много-много общих чертразличие в рамере выплат по контракту (также конмпесации по утере кормильца)военнослужащие второй мировой тоже имели денежно-вещевое довольствие, но оно было смешным: рядовому солдату призывнику 8р50коп в месяц , а старшине (со стажем службы 3 года)-150рублей,(когда додрапали до Волги), руководство страны кроме приказа 227 решило подкинуть деньжат солдатам , значительную прибавку получили воевавшие в штурмовых батальонах (типа ЧВК сегодня)--комбат (батяня)-1900 рублей-замполит батальона -1300 руб-зам по строевой -1300 руб-нач.штаба батальона-1200 руб-нач.снаб -1100 руб-командир роты-1000 руб-ком.взвода-800руб-ком.взвода розведки-800 рубстаж службы в штурмовом батальоне засчитывался (при начислении пенсии)с 1 окт. 1942г на 40% подняли оклады летчикам в ближней бомбардировочной авиации ( а с 1 марта 1943г на 30% летчикам дальней БА)Летчику истребителю за каждый сбитый самолет 1000 рублейЛетчикам штурмовикам были выплаты :-за 5 штурмовых вылетов 1500 руб, за 15-2000 руб, за 25 штурмовок-3000рублейвоеннослужащие побывавшие в окружениин (тем более в плену) после выхода из окружения или побега из плена были лишены денежных выплат на время пребывания в лагерях НКВД(а прибывали они там по разному -кто пару месяцев , а кто до конца войны).Начальник штаба тыла КА генерал-майор Миловский в письме начальнику Финансового Управления КА ходотайствует о выплатах (на махорку/спички и зубного порошка и банных принадлежностей) содержащихся в лагерях НКВД -рядовому составу -5руб (в месяц), младшему нач.составу -10руб ,среднему и высшему-50рублейинтересный пункт про слушателей военных академий -до 1 мая 1942г им выплачивалось ежемесячно 850руб,приказ НКО СССР No 117-это отменил.Народ просто бедствовал (при том , что многие были фронтовиками и имели фронтовые заслуги (и выплаты), но в академии -это упразднялось. Накапливались долги : за продовольствие, военный налог и за общежитие. А вы думали общага бесплатная?мой отец 1940г, дед "пропал без вести 1943г"если вы считаете Красную Армию освободителем Европы, то почему они держали несколько миллионую армию в освобожденных странах (ГДР, Польша, Венгрия) в течении 45 лет?почему не дали возможность народам жить своей жизнью, или вы придерживаетесь того мнения, что после упразднения Варшавского Договора, эти страны были оккупирпованы войсками НАТО и в настоящий момент Польша и др. находятся в оккупации?после 2014г у меня изменилось мнение об "армии асвабодителей", а после книги Леонида Рабичева стало от нейтрального-негативнымможет помните советский фильм "БЕРЕГ" по роману Юрия Бондырева (которые сняли режиссы Алов и Наумов известные по "Бег", "Тегеран 43")- советские солдаты пытаются изнасиловать немку Эмму Герберт (акт. Наталья Белохвостикова), а молодой офицер ее спосает от насильников (арт. Борис Щербаков)для меня в 1985г был шок -увидеть нашу славную армию в таком непреглядном виде (фильм получил Гос.премию СССР), если это было не правда, то положили бы на полкуснимите пелену с глаз (научитесь различать история и то, что спустя 30 лет во времена Брежнева была написана история войны полит.отделом при ЦК КПСС)надеюсь вы уже ознакомились с мифами о Невском, Суворове, Кутузове , о бородинской битве , а 28 панфиловцах , Гастело и прочей лабуде