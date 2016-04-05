Додано: Вів 20 гру, 2022 15:46

prodigy написав: ...........

если откинуть всю пропогандискую мишуру, то красная армия

.......... ...........если откинуть всю пропогандискую мишуру, то красная армия..........

любой

Ещё раз.К чему эти Ваши простыни?Вы хотите доказать, что гитлеровская оккупация была лучше?Диспуты с Вами уже надоели, но к вашему сведению наши танки в Праге в 1968 встречали плакатами: ", сыновья - захватчики!"Об этом Вы не слышали?А изнасилования во время войны, к сожалению, весьма обыденная вещь. Во времявойны.Если Ваш "дед пропал без вести в 1943" так эотя бы не позорьте его память обвинениями в том, что он воевал в армии "захватчиков и насильников".И, кстати, американские военные части и сегодня есть в Европе. Они тоже "оккупанты"?Вам не надоела эта тема? Она имеет хоть какое-то отношение к теме ветки - война Украины с РФ?Не знаю точно Ваш возраст, насколько понимаю, где-то в пределах 60. БОльшую часть жизни Вы прожили после Союза, прожили достаточно успешно, во всяком случае, так, как сами выбрали и хотели. Так что Вам неймётся?