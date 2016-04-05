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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3056305730583059
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:43

"Ранкове вивантаження": офіцер ЗСУ показав кладовище "Вагнера" (фото, відео)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:44

"Деньги не пахнут" - Веспасиан

  prodigy написав:
  Kudrjavuy написав:
Нардепка Янченко написала заявление о выходе из партии "Слуга народа" из-за поступка главы партии Шуляк Источник: https://censor.net/ru/n3388026


это как отказаться дышать азотом

из фракции она не вышла? нет
выход из "партии" реально ни на что не влияет (на деньги в первую очередь)

Это "публичное дистанцирование" от "Партии "Слуга народа"".
- Стоит переводить?
- Это уже не "Коля-котлета", кормилец из "Велюра".
Просто, у кого-то, подходит время "отбивать бабки".
И нарид, на этом "Празднике жизни" - лишний.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:46

  prodigy написав:...........
если откинуть всю пропогандискую мишуру, то красная армия
..........

Ещё раз.
К чему эти Ваши простыни?
Вы хотите доказать, что гитлеровская оккупация была лучше?
Диспуты с Вами уже надоели, но к вашему сведению наши танки в Праге в 1968 встречали плакатами: "Отцы - освободители, сыновья - захватчики!"
Об этом Вы не слышали?
А изнасилования во время войны, к сожалению, весьма обыденная вещь. Во время любой войны.
Если Ваш "дед пропал без вести в 1943" так эотя бы не позорьте его память обвинениями в том, что он воевал в армии "захватчиков и насильников".
И, кстати, американские военные части и сегодня есть в Европе. Они тоже "оккупанты"?

Вам не надоела эта тема? Она имеет хоть какое-то отношение к теме ветки - война Украины с РФ?
Не знаю точно Ваш возраст, насколько понимаю, где-то в пределах 60. БОльшую часть жизни Вы прожили после Союза, прожили достаточно успешно, во всяком случае, так, как сами выбрали и хотели. Так что Вам неймётся?
Или Вы хотите меня "перевоспитать"? Не стоит.
Или просто провоцируете?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 20 гру, 2022 15:51, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:46

  prodigy написав:"Ранкове вивантаження": офіцер ЗСУ показав кладовище "Вагнера" (фото, відео)

А где фото видео?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:49

  ЛАД написав:Последний раз - я не считаю нынешнюю власть святой и непогрешимой.
Но что делала предыдущая власть в этом отношении? "Что они закупили из касок, броников и аптечек для первой медицинской помощи на поле боя?"
Найдите 2 отличия (кроме слов)?


ну как минимум изменили и вооружили весь тот контингент что стоит в зоне АТО.
или вы считаете что обеспечение в 2014 и 2019 было тем же в зоне АТО?
зеля уже пришел на все обустроенное в зоне АТО.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:50

Транзит газа в Европу перекрыт после взрыва на газопроводе в Чувашии.

Остается единственный канал поставок газа в Европу - Турецкий поток.

Предварительно ремонт газопровода может занять три-пять дней, но как будет на самом деле - тут загадывать уже нет никакого смысла. Если проблема техническая - то все будет быстро. Если у нее есть и особые обстоятельства - то «бесконечность не предел»©

Народ подскажите мы ведь тоже харчуемся с этого транзита?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:52

  vitaliian написав:Народ подскажите мы ведь тоже харчуемся с этого транзита?


по документам у нас реверс )))
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:52

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Но кто-то точно знал, что главный удар будет на Киев и пойдёт с севера через Чернигов? Сильно сомневаюсь.


планы вторжения были показаны руководству страны еще до НГ (знал 100% , но не верил, я тоже) а Невзоров еще в ноябре-декабре сказал, что Аннушка уже пролила масло (ничего уже нельзя отменить), также сказал, что война будет позорной и роисия в ней не победит

Ну, ладно ЛАД, читать не умеет, но...
viewtopic.php?p=5519279#p5519279

Странно, но вновь ряд постов "стёрлись..."
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 15:57

  mephala написав:
  ЛАД написав:Последний раз - я не считаю нынешнюю власть святой и непогрешимой.
Но что делала предыдущая власть в этом отношении? "Что они закупили из касок, броников и аптечек для первой медицинской помощи на поле боя?"
Найдите 2 отличия (кроме слов)?


ну как минимум изменили и вооружили весь тот контингент что стоит в зоне АТО.
или вы считаете что обеспечение в 2014 и 2019 было тем же в зоне АТО?
зеля уже пришел на все обустроенное в зоне АТО.

Важное слово "как минимум". :)
Об этом уже неоднократно писал detroytred.
А остальная армия во всём этом не нуждается, только в зоне АТО? А если ротация, бойцы будут передавать смене свои "каски, броники и аптечки"?
ЛАД
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  #<1 ... 3056305730583059
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