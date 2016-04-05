из фракции она не вышла? нет выход из "партии" реально ни на что не влияет (на деньги в первую очередь)
Это "публичное дистанцирование" от "Партии "Слуга народа"". - Стоит переводить? - Это уже не "Коля-котлета", кормилец из "Велюра". Просто, у кого-то, подходит время "отбивать бабки". И нарид, на этом "Празднике жизни" - лишний.
prodigy написав:........... если откинуть всю пропогандискую мишуру, то красная армия ..........
Ещё раз. К чему эти Ваши простыни? Вы хотите доказать, что гитлеровская оккупация была лучше? Диспуты с Вами уже надоели, но к вашему сведению наши танки в Праге в 1968 встречали плакатами: "Отцы - освободители, сыновья - захватчики!" Об этом Вы не слышали? А изнасилования во время войны, к сожалению, весьма обыденная вещь. Во время любой войны. Если Ваш "дед пропал без вести в 1943" так хотя бы не позорьте его память обвинениями в том, что он воевал в армии "захватчиков и насильников". От Ваших постов он, наверное, в гробу переворачивается. И, кстати, американские военные части и сегодня есть в Европе. Они тоже "оккупанты"?
Вам не надоела эта тема? Она имеет хоть какое-то отношение к теме ветки - война Украины с РФ? Не знаю точно Ваш возраст, насколько понимаю, где-то в пределах 60. БОльшую часть жизни Вы прожили после Союза, прожили достаточно успешно, во всяком случае, так, как сами выбрали и хотели. Так что Вам неймётся? Или Вы хотите меня "перевоспитать"? Не стоит. Или просто провоцируете?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 20 гру, 2022 16:17, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Последний раз - я не считаю нынешнюю власть святой и непогрешимой. Но что делала предыдущая власть в этом отношении? "Что они закупили из касок, броников и аптечек для первой медицинской помощи на поле боя?" Найдите 2 отличия (кроме слов)?
ну как минимум изменили и вооружили весь тот контингент что стоит в зоне АТО. или вы считаете что обеспечение в 2014 и 2019 было тем же в зоне АТО? зеля уже пришел на все обустроенное в зоне АТО.
ЛАД написав:Но кто-то точно знал, что главный удар будет на Киев и пойдёт с севера через Чернигов? Сильно сомневаюсь.
планы вторжения были показаны руководству страны еще до НГ (знал 100% , но не верил, я тоже) а Невзоров еще в ноябре-декабре сказал, что Аннушка уже пролила масло (ничего уже нельзя отменить), также сказал, что война будет позорной и роисия в ней не победит
ЛАД написав:Последний раз - я не считаю нынешнюю власть святой и непогрешимой. Но что делала предыдущая власть в этом отношении? "Что они закупили из касок, броников и аптечек для первой медицинской помощи на поле боя?" Найдите 2 отличия (кроме слов)?
ну как минимум изменили и вооружили весь тот контингент что стоит в зоне АТО. или вы считаете что обеспечение в 2014 и 2019 было тем же в зоне АТО? зеля уже пришел на все обустроенное в зоне АТО.
Важное слово "как минимум". Об этом уже неоднократно писал detroytred. А остальная армия во всём этом не нуждается, только в зоне АТО? А если ротация, бойцы будут передавать смене свои "каски, броники и аптечки"?