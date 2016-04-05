ЛАД написав:Последний раз - я не считаю нынешнюю власть святой и непогрешимой. Но что делала предыдущая власть в этом отношении? "Что они закупили из касок, броников и аптечек для первой медицинской помощи на поле боя?" Найдите 2 отличия (кроме слов)?
ну как минимум изменили и вооружили весь тот контингент что стоит в зоне АТО. или вы считаете что обеспечение в 2014 и 2019 было тем же в зоне АТО? зеля уже пришел на все обустроенное в зоне АТО.
Важное слово "как минимум". Об этом уже неоднократно писал detroytred. А остальная армия во всём этом не нуждается, только в зоне АТО? А если ротация, бойцы будут передавать смене свои "каски, броники и аптечки"?
ну ротации были и до зели в зоне АТО. так что если вы решили придираться к словам то порох и для ротации закупал. а че зеля не продолжил закупать броники, каски и медпрепараты уже для других нужд вы так и не ответили.
fler написав:Кожного дня на вулицях Мико бачу військових, які йдуть з молодими жінками. Вони щасливі і мені радісно це бачити.Хто зна, що буде завтра, але нехай ті поцілунки надихають їх нищити ворога. ПС. Мабуть, Хотаб мене не так зрозумів
Так отож! Саме в цьому і річ!!!
От і сталось Подробиць не буду писати(ще й сам всього не знаю повністю)... але є поранені... і...
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 20 гру, 2022 17:48, всього редагувалось 2 разів.
Не дай бог нарид, что не выехал самостоятельно начнёт решать все вопросы с "чёрной коррупцией"? При чём это уже не в сытом Киеве, под свет иллюминаций и камер, а реально, на местах? - Чем же тогда будет кормиться скот? И сразу всплывают https://news.finance.ua/ua/news/-/50729 ... 2022-rotsi А деньги где-то искать нужно? И сразу https://censor.net/ru/news/3388094/ukra ... oghk_itkin При чём, как ни странно, но ведь именно Украина есть третий в мире собственник месторождений, носитель технологий добычи, переработки и получения титановой губки. Фирташа за попытку подмять рынок Индии - Взяли США. - теперь звучит: отнять поделить продать? И кто - же за этим стоит?(при чём, как внутри так и из-вне)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 20 гру, 2022 17:57, всього редагувалось 1 раз.
рф почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС рф, – моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Упродовж сьогоднішнього дня фіксують перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ із білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни, на Південь - ближче до кордону з Україною. https://t.me/lachentyt/24281