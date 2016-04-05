ЛАД написав:Последний раз - я не считаю нынешнюю власть святой и непогрешимой. Но что делала предыдущая власть в этом отношении? "Что они закупили из касок, броников и аптечек для первой медицинской помощи на поле боя?" Найдите 2 отличия (кроме слов)?
ну как минимум изменили и вооружили весь тот контингент что стоит в зоне АТО. или вы считаете что обеспечение в 2014 и 2019 было тем же в зоне АТО? зеля уже пришел на все обустроенное в зоне АТО.
Важное слово "как минимум". Об этом уже неоднократно писал detroytred. А остальная армия во всём этом не нуждается, только в зоне АТО? А если ротация, бойцы будут передавать смене свои "каски, броники и аптечки"?
ну ротации были и до зели в зоне АТО. так что если вы решили придираться к словам то порох и для ротации закупал. а че зеля не продолжил закупать броники, каски и медпрепараты уже для других нужд вы так и не ответили.
Не дай бог нарид, что не выехал самостоятельно начнёт решать все вопросы с "чёрной коррупцией"? При чём это уже не в сытом Киеве, под свет иллюминаций и камер, а реально, на местах? - Чем же тогда будет кормиться скот? И сразу всплывают https://news.finance.ua/ua/news/-/50729 ... 2022-rotsi А деньги где-то искать нужно? И сразу https://censor.net/ru/news/3388094/ukra ... oghk_itkin При чём, как ни странно, но ведь именно Украина есть третий в мире собственник месторождений, носитель технологий добычи, переработки и получения титановой губки. Фирташа за попытку подмять рынок Индии - Взяли США. - теперь звучит: отнять поделить продать? И кто - же за этим стоит?(при чём, как внутри так и из-вне)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 20 гру, 2022 17:57, всього редагувалось 1 раз.
рф почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС рф, – моніторингова група "Беларускі Гаюн". https://t.me/lachentyt/24281 Упродовж сьогоднішнього дня фіксують перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ із білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни, на Південь - ближче до кордону з Україною. https://t.me/lachentyt/24281
Российский контингент на территории Беларуси по стоянию на сегодня.
Подразделения 2 мсд 1 ТА Западного ВО состоящие на 90% из частично мобилизованных более 11 тыс до 12 тыс личного состава.
Танков 140... Ну, практически полная комплектация.
ББМ – 84. Ствольная артиллерия - 85. РСЗО – менее 30 ЗРК – менее 30
То есть мы можем говорить о том, что та биомасса РОВ которая сейчас сконцентрирована в Беларуси не то, что не соответствует полноценной ударной группировке, но и штатно критично недоукомплектованная. Разумеется, это не говорит, что через месяц они не достигнут 100% комплектации.
Но это будет через месяц, 2, 3 или никогда. Но не сегодня и не завтра. Поэтому панику на местах отставить. ВСУ🇺🇦всё видят и всё знают. И если я вам сейчас рассказываю об этом, то поверьте, в Генштабе в 10 раз лучше меня знают о ситуации и готовы к куда большим сценариям, чем я могу представить. .
⚡️300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць, про які говорив головнокомандувач Залужний, потрібні для конкретної операції - для повної деокупації українських земель потрібно більше техніки та озброєння – міністр оборони Резніков https://t.me/voynareal/45816
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Рух дерев'яного по пизді продовжився і сьогодні зупинився в позі 69, готівковий продають +- по 75. Все +- так і очікувалося. Санкції знищили імпорт і податки з торгівлі + експорт ІТ послуг, доходи від експорту зброї. Почали відчуватися зарплати в 200 тис. надрукованих рублів чмобіків та учасників "спецоперации" + витрати на оборонку. Нафтове ембарго Європи знищило нафтові наддоходи. Наступна переломна дата: 6 лютого - заборона імпорту Європою нафтопродуктів.
рф почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС рф, – моніторингова група "Беларускі Гаюн". https://t.me/lachentyt/24281 Упродовж сьогоднішнього дня фіксують перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ із білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни, на Південь - ближче до кордону з Україною. https://t.me/lachentyt/24281
⚡️300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць, про які говорив головнокомандувач Залужний, потрібні для конкретної операції - для повної деокупації українських земель потрібно більше техніки та озброєння – міністр оборони Резніков https://t.me/voynareal/45816
Похолодало. Прелетные танки собираются в ключи и отправляются на юг. Их путь долог и труден, многие не вернутся назад с мест зимовок. Не чокаясь...
В тырнете пишут, что целый разведбатальон 127 разведывательной бригады в/ч 67606 (Крым), который находится сейчас на территории Украины, отказывается воевать из-за, внимание(!), больших потерь (со слов родственников отказников).
Не потому, что у них вдруг мозги откуда-то взялись и они поняли, что убивать мирное население чужой страны на территории всё той же чужой страны - это преступление, а потому, что в штаны от страха наваляли. https://t.me/black_slipper/10613