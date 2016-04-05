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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3058305930603061>
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но напомню, что длина границы Украины с РФ 1 974 км
да, но "узких мест" (в первую очередь, это мосты) совсем немного.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 16:25

  vitaliian написав:
  prodigy написав:"Ранкове вивантаження": офіцер ЗСУ показав кладовище "Вагнера" (фото, відео)

А где фото видео?


https://www.unian.ua/war/rankove-vivantazhennya-oficer-zsu-pokazav-kladovishche-vagnera-foto-video-12084663.html
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 16:30

  ЛАД написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:Последний раз - я не считаю нынешнюю власть святой и непогрешимой.
Но что делала предыдущая власть в этом отношении? "Что они закупили из касок, броников и аптечек для первой медицинской помощи на поле боя?"
Найдите 2 отличия (кроме слов)?


ну как минимум изменили и вооружили весь тот контингент что стоит в зоне АТО.
или вы считаете что обеспечение в 2014 и 2019 было тем же в зоне АТО?
зеля уже пришел на все обустроенное в зоне АТО.

Важное слово "как минимум". :)
Об этом уже неоднократно писал detroytred.
А остальная армия во всём этом не нуждается, только в зоне АТО? А если ротация, бойцы будут передавать смене свои "каски, броники и аптечки"?


ну ротации были и до зели в зоне АТО. так что если вы решили придираться к словам то порох и для ротации закупал. а че зеля не продолжил закупать броники, каски и медпрепараты уже для других нужд вы так и не ответили.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:00

Тут, навіть, не знаєш, що за секунду буде!

:arrow: не знаю, що тут можна писати, а що ні/не на часі...

п.с.
І хто таке придумав, що якщо був без броніка, то родина може виплати не отримати :twisted:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 20 гру, 2022 19:40, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:41

Вот причина такой возбуждённости по поводу внутренней политики, типа, отвлекая нарид от решения насущных проблем:
https://ukranews.com/ru/tags/nezadeklar ... mushhestvo

https://apostrophe.ua/news/politics/jud ... ova/286543
Или типа
https://patrioty.org.ua/society/komu-vi ... 48095.html

https://www.unian.net/politics/smi-rass ... 84759.html

https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrayini-vi ... 28105.html

Просто напросто во внутренней политике начались брожения: https://apostrophe.ua/news/society/2022 ... smi/286555

Не дай бог нарид, что не выехал самостоятельно начнёт решать все вопросы с "чёрной коррупцией"? При чём это уже не в сытом Киеве, под свет иллюминаций и камер, а реально, на местах?
- Чем же тогда будет кормиться скот?
И сразу всплывают https://news.finance.ua/ua/news/-/50729 ... 2022-rotsi
А деньги где-то искать нужно?
И сразу https://censor.net/ru/news/3388094/ukra ... oghk_itkin
При чём, как ни странно, но ведь именно Украина есть третий в мире собственник месторождений, носитель технологий добычи, переработки и получения титановой губки.
Фирташа за попытку подмять рынок Индии - Взяли США.
- теперь звучит: отнять поделить продать?
И кто - же за этим стоит?(при чём, как внутри так и из-вне)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 20 гру, 2022 17:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:49

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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 17:58

рф почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС рф, – моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зображення
https://t.me/lachentyt/24281
Упродовж сьогоднішнього дня фіксують перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ із білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни, на Південь - ближче до кордону з Україною.
https://t.me/lachentyt/24281


Российский контингент на территории Беларуси по стоянию на сегодня.

Подразделения 2 мсд 1 ТА Западного ВО состоящие на 90% из частично мобилизованных более 11 тыс до 12 тыс личного состава.

Это, в среднем, 14-15 батальон-тактических групп.

Штатно, 14-15 БТГР это...

165 танков, 495 ББМ, 180 САУ, 180 РСЗО, 45 ЗРК/ЗРПК и 45 РЭБ.

По факту?

Танков 140... Ну, практически полная комплектация.

ББМ – 84.
Ствольная артиллерия - 85.
РСЗО – менее 30
ЗРК – менее 30

То есть мы можем говорить о том, что та биомасса РОВ которая сейчас сконцентрирована в Беларуси не то, что не соответствует полноценной ударной группировке, но и штатно критично недоукомплектованная. Разумеется, это не говорит, что через месяц они не достигнут 100% комплектации.

Но это будет через месяц, 2, 3 или никогда. Но не сегодня и не завтра. Поэтому панику на местах отставить. ВСУ🇺🇦всё видят и всё знают. И если я вам сейчас рассказываю об этом, то поверьте, в Генштабе в 10 раз лучше меня знают о ситуации и готовы к куда большим сценариям, чем я могу представить.
.


⚡️300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць, про які говорив головнокомандувач Залужний, потрібні для конкретної операції - для повної деокупації українських земель потрібно більше техніки та озброєння – міністр оборони Резніков
https://t.me/voynareal/45816
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рух дерев'яного по пизді продовжився і сьогодні зупинився в позі 69, готівковий продають +- по 75. Все +- так і очікувалося. Санкції знищили імпорт і податки з торгівлі + експорт ІТ послуг, доходи від експорту зброї. Почали відчуватися зарплати в 200 тис. надрукованих рублів чмобіків та учасників "спецоперации" + витрати на оборонку. Нафтове ембарго Європи знищило нафтові наддоходи. Наступна переломна дата: 6 лютого - заборона імпорту Європою нафтопродуктів.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 18:36

  vitaliian написав:
рф почала перекидання на південь Білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими ЗС рф, – моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зображення
https://t.me/lachentyt/24281
Упродовж сьогоднішнього дня фіксують перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ із білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни, на Південь - ближче до кордону з Україною.
https://t.me/lachentyt/24281


⚡️300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць, про які говорив головнокомандувач Залужний, потрібні для конкретної операції - для повної деокупації українських земель потрібно більше техніки та озброєння – міністр оборони Резніков
https://t.me/voynareal/45816

Похолодало.
Прелетные танки собираются в ключи и отправляются на юг. Их путь долог и труден, многие не вернутся назад с мест зимовок. Не чокаясь...
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:16

В тырнете пишут, что целый разведбатальон 127 разведывательной бригады в/ч 67606 (Крым), который находится сейчас на территории Украины, отказывается воевать из-за, внимание(!), больших потерь (со слов родственников отказников).

Не потому, что у них вдруг мозги откуда-то взялись и они поняли, что убивать мирное население чужой страны на территории всё той же чужой страны - это преступление, а потому, что в штаны от страха наваляли.
https://t.me/black_slipper/10613
vitaliian
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