Российский контингент на территории Беларуси по стоянию на сегодня.



Подразделения 2 мсд 1 ТА Западного ВО состоящие на 90% из частично мобилизованных более 11 тыс до 12 тыс личного состава.



Это, в среднем, 14-15 батальон-тактических групп.



Штатно, 14-15 БТГР это...



165 танков, 495 ББМ, 180 САУ, 180 РСЗО, 45 ЗРК/ЗРПК и 45 РЭБ.



По факту?



Танков 140... Ну, практически полная комплектация.



ББМ – 84.

Ствольная артиллерия - 85.

РСЗО – менее 30

ЗРК – менее 30



То есть мы можем говорить о том, что та биомасса РОВ которая сейчас сконцентрирована в Беларуси не то, что не соответствует полноценной ударной группировке, но и штатно критично недоукомплектованная. Разумеется, это не говорит, что через месяц они не достигнут 100% комплектации.



Но это будет через месяц, 2, 3 или никогда. Но не сегодня и не завтра. Поэтому панику на местах отставить. ВСУ🇺🇦всё видят и всё знают. И если я вам сейчас рассказываю об этом, то поверьте, в Генштабе в 10 раз лучше меня знают о ситуации и готовы к куда большим сценариям, чем я могу представить.

.