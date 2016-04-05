В тырнете пишут, что целый разведбатальон 127 разведывательной бригады в/ч 67606 (Крым), который находится сейчас на территории Украины, отказывается воевать из-за, внимание(!), больших потерь (со слов родственников отказников).
Не потому, что у них вдруг мозги откуда-то взялись и они поняли, что убивать мирное население чужой страны на территории всё той же чужой страны - это преступление, а потому, что в штаны от страха наваляли. https://t.me/black_slipper/10613
А ролики пропагандистські їх... В одному - племінник пішов на війну, щоб дядько не продав свій старий Жигуль; в другому - батько пішов, щоб дочка купила собі новий телефон.
Це повний треш. Ідейні орки на вухах, обурені такою лінією роликів, бо не можуть допетрити, що ідейних-упоротих одиниці, а баблом (з роликів) заманюють типового масового орка.