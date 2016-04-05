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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3058305930603061
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:24

  vitaliian написав:
В тырнете пишут, что целый разведбатальон 127 разведывательной бригады в/ч 67606 (Крым), который находится сейчас на территории Украины, отказывается воевать из-за, внимание(!), больших потерь (со слов родственников отказников).

Не потому, что у них вдруг мозги откуда-то взялись и они поняли, что убивать мирное население чужой страны на территории всё той же чужой страны - это преступление, а потому, что в штаны от страха наваляли.
https://t.me/black_slipper/10613

А ролики пропагандистські їх...
В одному - племінник пішов на війну, щоб дядько не продав свій старий Жигуль;
в другому - батько пішов, щоб дочка купила собі новий телефон.

Це повний треш.
Ідейні орки на вухах, обурені такою лінією роликів, бо не можуть допетрити, що ідейних-упоротих одиниці, а баблом (з роликів) заманюють типового масового орка.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:29

  Успіх написав:От і сталось :evil:
Подробиць не буду писати(ще й сам всього не знаю повністю)... але є поранені... і...

"БОЖЕ, БЕРЕЖИ УКРАЇНУ🇺🇦
БЕРЕЖИ НАШИХ ВОЇНІВ!"
https://twitter.com/operativno_ZSU/stat ... 4424519685
detroytred
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