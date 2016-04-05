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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 гру, 2022 19:52
vitaliian написав:
Транзит газа в Европу перекрыт после взрыва на газопроводе в Чувашии.
Народ подскажите мы ведь тоже харчуемся с этого транзита?
Транзит сильно знизився, але ще відбувався і оплачувався:
Споживання газу в Україні мало би сильно впасти "завдяки" блекаутам.
Востаннє редагувалось Ой+
в Вів 20 гру, 2022 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 19:57
Успіх написав:
І хто таке придумав, що якщо був без броніка, то родина може виплати не отримати
Видимо, было часто случаев, когда кто-то был без них и вот решили стимулировать военнослужащих по другому.
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Howl
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Додано: Вів 20 гру, 2022 19:58
fler написав:
ПС. Мабуть, Хотаб мене не так зрозумів
Так, тупонув трохи.
Важкі дні. І втрати наша авіація теж несе. Навіть за останній тиждень.
З позитивного: спілкувався з істрєбками на їх аеродромі, то зараз у нас винищувачів Міг-29 більше, ніж було 24.02.2022. Відновили непрацездатні (в першу за допомогою партнерів, які надали запчастини). Щось отримали , від Словакії ще не отримали, але теж будуть. Ну і загалом , з того що я бачив на аеродромах , рашисти дуже бездарно лупили ракетами 24.02.22. Били склад ПММ, КДП (управління польотами) , а стоянки з технікою взагалі не постраждали. Всі втрати були вже в подальшому в боях.
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Hotab
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:12
Hotab написав: fler написав:
ПС. Мабуть, Хотаб мене не так зрозумів
Так, тупонув трохи.
Важкі дні. І втрати наша авіація теж несе. Навіть за останній тиждень.
З позитивного: спілкувався з істрєбками на їх аеродромі, то зараз у нас винищувачів Міг-29 більше, ніж було 24.02.2022. Відновили непрацездатні (в першу за допомогою партнерів, які надали запчастини). Щось отримали , від Словакії ще не отримали, але теж будуть. Ну і загалом , з того що я бачив на аеродромах , рашисти дуже бездарно лупили ракетами 24.02.22. Били склад ПММ, КДП (управління польотами) , а стоянки з технікою взагалі не постраждали. Всі втрати були вже в подальшому в боях.
Ми8 наш сбили,недавно, напарник пилотов подобрал?
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edvardd
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:12
Howl написав: Успіх написав:
І хто таке придумав, що якщо був без броніка, то родина може виплати не отримати
Видимо, было часто случаев, когда кто-то был без них и вот решили стимулировать военнослужащих по другому.
На мою думку - це особиста справа кожного - тобто, вибір має бути!(а не примушувати)
Є випадки, коли ти без броніка швидше добіжиш до укриття, чи зручніше нирнеш в "дірку", а не зацепишся ним за гілку...
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:15
edvardd написав:
Ми8 наш сбили,недавно, напарник пилотов подобрал
Я не буду давать здесь потери среди пилотов.
Успіх написав:
На мою думку - це особиста справа кожного
А якщо тебе без броника поранять, ти не зможеш виконувати свої обов'язки і батарея не виконає задачу, чим зірветься задача піхоти, то це твоя справа, чи ні?
Ти на фронті. І від тебе залежить життя також інших. А це означає, що ти не маєш права сам розпоряджатись своїм життям, вирішивши дочасно загинути.
вибір має бути!
Коли ти з мухою щось подібне про вакцинацію лопотів, то ще якось зрозуміло. Але 9 місяців на війні тебе теж нічому не навчили.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:32
Hotab написав:ти не маєш права сам розпоряджатись своїм життям, вирішивши дочасно загинути.
Нема слів)))
Як то кажуть - аплодую стоячи!
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:35
Успіх написав: Hotab написав:
ти не маєш права сам розпоряджатись своїм життям, вирішивши дочасно загинути.
Нема слів)))
Як то кажуть - аплодую стоячи!
Ти ще не виріс з коротких штанців базарного торгаша, тому тобі смішно від звичайних вимог. Ти навіть не навчений і бездарний вже коштуєш державі (кожному з тих, хто тебе тут читає), мільйони (гробових). А навчений і з досвідом - ще більше.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:44
Успіх написав: Hotab написав:ти не маєш права сам розпоряджатись своїм життям, вирішивши дочасно загинути.
Нема слів)))
Як то кажуть - аплодую стоячи!
В Англії саджали, на рік, за спробу самогубства, навіть після другої світової. Вільнолюдям в армії важко.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 20:55
lapay написав: Успіх написав: Hotab написав:ти не маєш права сам розпоряджатись своїм життям, вирішивши дочасно загинути.
Нема слів)))
Як то кажуть - аплодую стоячи!
В Англії саджали, на рік, за спробу самогубства, навіть після другої світової. Вільнолюдям в армії важко.
То не беріть.
Хай йдуть ті що і за масочку, і за сьорбнуть чудо бустерної жижи, і касочку вдягнуть, і бронік, і строєм будуть ходити, і в тряпочку мовчатимуть, і вмруть без ваган коли скаже камандір, все як хоче Хотаб з істинними патріотами
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