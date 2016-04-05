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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3059306030613062>
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:52

  vitaliian написав:
Транзит газа в Европу перекрыт после взрыва на газопроводе в Чувашии.

Народ подскажите мы ведь тоже харчуемся с этого транзита?

Транзит сильно знизився, але ще відбувався і оплачувався:
Українська ГТС залишається єдиним шляхом транзиту російського газу в Європу – Bloomberg18.12.2022 18:16 https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... mberg.html

Споживання газу в Україні мало би сильно впасти "завдяки" блекаутам.
Востаннє редагувалось Ой+ в Вів 20 гру, 2022 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:І хто таке придумав, що якщо був без броніка, то родина може виплати не отримати :twisted:
Видимо, было часто случаев, когда кто-то был без них и вот решили стимулировать военнослужащих по другому.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 19:58

  fler написав:ПС. Мабуть, Хотаб мене не так зрозумів

Так, тупонув трохи.
Важкі дні. І втрати наша авіація теж несе. Навіть за останній тиждень.
З позитивного: спілкувався з істрєбками на їх аеродромі, то зараз у нас винищувачів Міг-29 більше, ніж було 24.02.2022. Відновили непрацездатні (в першу за допомогою партнерів, які надали запчастини). Щось отримали , від Словакії ще не отримали, але теж будуть. Ну і загалом , з того що я бачив на аеродромах , рашисти дуже бездарно лупили ракетами 24.02.22. Били склад ПММ, КДП (управління польотами) , а стоянки з технікою взагалі не постраждали. Всі втрати були вже в подальшому в боях.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:12

  Hotab написав:
  fler написав:ПС. Мабуть, Хотаб мене не так зрозумів

Так, тупонув трохи.
Важкі дні. І втрати наша авіація теж несе. Навіть за останній тиждень.
З позитивного: спілкувався з істрєбками на їх аеродромі, то зараз у нас винищувачів Міг-29 більше, ніж було 24.02.2022. Відновили непрацездатні (в першу за допомогою партнерів, які надали запчастини). Щось отримали , від Словакії ще не отримали, але теж будуть. Ну і загалом , з того що я бачив на аеродромах , рашисти дуже бездарно лупили ракетами 24.02.22. Били склад ПММ, КДП (управління польотами) , а стоянки з технікою взагалі не постраждали. Всі втрати були вже в подальшому в боях.

Ми8 наш сбили,недавно, напарник пилотов подобрал?
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:12

Людина повинна мати вибір!

  Howl написав:
  Успіх написав:І хто таке придумав, що якщо був без броніка, то родина може виплати не отримати :twisted:
Видимо, было часто случаев, когда кто-то был без них и вот решили стимулировать военнослужащих по другому.

На мою думку - це особиста справа кожного - тобто, вибір має бути!(а не примушувати)

Є випадки, коли ти без броніка швидше добіжиш до укриття, чи зручніше нирнеш в "дірку", а не зацепишся ним за гілку...
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Ми8 наш сбили,недавно, напарник пилотов подобрал

Я не буду давать здесь потери среди пилотов.

  Успіх написав:На мою думку - це особиста справа кожного

А якщо тебе без броника поранять, ти не зможеш виконувати свої обов'язки і батарея не виконає задачу, чим зірветься задача піхоти, то це твоя справа, чи ні?
Ти на фронті. І від тебе залежить життя також інших. А це означає, що ти не маєш права сам розпоряджатись своїм життям, вирішивши дочасно загинути.

вибір має бути!

Коли ти з мухою щось подібне про вакцинацію лопотів, то ще якось зрозуміло. Але 9 місяців на війні тебе теж нічому не навчили.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:32

  Hotab написав:ти не маєш права сам розпоряджатись своїм життям, вирішивши дочасно загинути.

Нема слів)))
Як то кажуть - аплодую стоячи!
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:35

  Успіх написав:
  Hotab написав:ти не маєш права сам розпоряджатись своїм життям, вирішивши дочасно загинути.

Нема слів)))
Як то кажуть - аплодую стоячи!

Ти ще не виріс з коротких штанців базарного торгаша, тому тобі смішно від звичайних вимог. Ти навіть не навчений і бездарний вже коштуєш державі (кожному з тих, хто тебе тут читає), мільйони (гробових). А навчений і з досвідом - ще більше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:44

  Успіх написав:
  Hotab написав:ти не маєш права сам розпоряджатись своїм життям, вирішивши дочасно загинути.

Нема слів)))
Як то кажуть - аплодую стоячи!

В Англії саджали, на рік, за спробу самогубства, навіть після другої світової. Вільнолюдям в армії важко.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 20:55

  lapay написав:
  Успіх написав:
  Hotab написав:ти не маєш права сам розпоряджатись своїм життям, вирішивши дочасно загинути.

Нема слів)))
Як то кажуть - аплодую стоячи!

В Англії саджали, на рік, за спробу самогубства, навіть після другої світової. Вільнолюдям в армії важко.

То не беріть.
Хай йдуть ті що і за масочку, і за сьорбнуть чудо бустерної жижи, і касочку вдягнуть, і бронік, і строєм будуть ходити, і в тряпочку мовчатимуть, і вмруть без ваган коли скаже камандір, все як хоче Хотаб з істинними патріотами
flyman
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  #<1 ... 3059306030613062>
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