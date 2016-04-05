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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3059306030613062
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:все як хоче Хотаб з істинними патріотами

Тобі дебілоїду досі незрозуміло, що таке колективна відповідальність за справу? Що від одного залежить ЖИТТЯ інших? Не зірваний дедлайн, не грошові витрати, а життя?
І саме тому тебе дебілоїда, свої ж ногами заб'ють , якщо ти на посту заснеш.
Тобі чмотота прикрити б нарешті свій гнилий рот.


  flyman написав:сьорбнуть чудо бустерної жижи

Ти ж жижи ковтнув, а що з касочеою пішло не так? Чи ти в цоколі в житомирському котлі в касочці сидиш?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:10

  Hotab написав:
  flyman написав:все як хоче Хотаб з істинними патріотами

Тобі дебілоїду досі незрозуміло, що таке колективна відповідальність за справу? Що від одного залежить ЖИТТЯ інших? Не зірваний дедлайн, не грошові витрати, а життя?
І саме тому тебе дебілоїда, свої ж ногами заб'ють , якщо ти на посту заснеш.
Тобі чмотота прикрити б нарешті свій гнилий рот.

Некоторым даже прилёты от рашистов по себе ... как Долярчик
Или прилёты от рашистов по твоему дому ... как ЛАД

Эти факты - не меняют мнение в мозгах взагалі

Возникает вопрос ... а там мозги вообще были ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:12

  detroytred написав:Ідейні орки на вухах
где вы их встречали?! Первый раз слышу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:17

Таке враження, що не з фронту тут деякі пишуть!!!

  Hotab написав:Що від одного залежить ЖИТТЯ інших? Не зірваний дедлайн, не грошові витрати, а життя?

А це нічо, що ДРУГИЙ РАЗ явна провина на вищому керівництву????!!!??
Ти ж деталей не знаєш, а я знаю!!!
Знаю все до дрібниць!!!
  pesikot написав:Некоторым даже прилёты от рашистов по себе ... как Долярчик
Тобто?
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:18

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Смертей і каліцтва можна було уникнути!
Але вже пізно!
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:20

  Успіх написав:Смертей і каліцтва можна було уникнути!
Але вже пізно!

Друг вам надо успокоиться. Здесь не место рассказам кто виноват, что и как было. Неизвестно кто этот форум читает и т.д. могут пострадать невинные люди.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 20 гру, 2022 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мені самому раз ДИВОМ пощастило, що все минулось... через ЯВНУ ПОМИЛКУ/ЗЛОЧИННИЙ НАКАЗ командування!!!
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

І головне, що ти маєш перше ВИКОНАТИ НАКАЗ Ц ЛИШЕ ТГДІ - ОСКАРЖИТИ! Якщо, звичайно, ще будеш живим...
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