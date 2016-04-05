|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 20 гру, 2022 21:05
flyman написав:
все як хоче Хотаб з істинними патріотами
Тобі дебілоїду досі незрозуміло, що таке колективна відповідальність за справу? Що від одного залежить ЖИТТЯ інших? Не зірваний дедлайн, не грошові витрати, а життя?
І саме тому тебе дебілоїда, свої ж ногами заб'ють , якщо ти на посту заснеш.
Тобі чмотота прикрити б нарешті свій гнилий рот.
flyman написав:
сьорбнуть чудо бустерної жижи
Ти ж жижи ковтнув, а що з касочеою пішло не так? Чи ти в цоколі в житомирському котлі в касочці сидиш?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8410
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 552 раз.
- Подякували: 1910 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 20 гру, 2022 21:10
Hotab написав: flyman написав:
все як хоче Хотаб з істинними патріотами
Тобі дебілоїду досі незрозуміло, що таке колективна відповідальність за справу? Що від одного залежить ЖИТТЯ інших? Не зірваний дедлайн, не грошові витрати, а життя?
І саме тому тебе дебілоїда, свої ж ногами заб'ють , якщо ти на посту заснеш.
Тобі чмотота прикрити б нарешті свій гнилий рот.
Некоторым даже прилёты от рашистов по себе ... как Долярчик
Или прилёты от рашистов по твоему дому ... как ЛАД
Эти факты - не меняют мнение в мозгах взагалі
Возникает вопрос ... а там мозги вообще были ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7469
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 504 раз.
- Подякували: 1232 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Вів 20 гру, 2022 21:12
detroytred написав:
Ідейні орки на вухах
где вы их встречали?! Первый раз слышу.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15788
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2078 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 гру, 2022 21:17
Hotab написав:
Що від одного залежить ЖИТТЯ інших? Не зірваний дедлайн, не грошові витрати, а життя?
А це нічо, що ДРУГИЙ РАЗ явна провина на вищому керівництву????!!!??
Ти ж деталей не знаєш, а я знаю!!!
Знаю все до дрібниць!!!
pesikot написав:
Некоторым даже прилёты от рашистов по себе ... как Долярчик
Тобто?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4202
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Вів 20 гру, 2022 21:18
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 21:19, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15788
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2078 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 гру, 2022 21:18
Смертей і каліцтва можна було уникнути!
Але вже пізно!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4202
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Вів 20 гру, 2022 21:20
Успіх написав:
Смертей і каліцтва можна було уникнути!
Але вже пізно!
Друг вам надо успокоиться. Здесь не место рассказам кто виноват, что и как было. Неизвестно кто этот форум читает и т.д. могут пострадать невинные люди.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 20 гру, 2022 21:21, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15788
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2078 раз.
- Подякували: 2947 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 гру, 2022 21:20
Мені самому раз ДИВОМ пощастило, що все минулось... через ЯВНУ ПОМИЛКУ/ЗЛОЧИННИЙ НАКАЗ командування!!!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4202
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: Вів 20 гру, 2022 21:21
І головне, що ти маєш перше ВИКОНАТИ НАКАЗ Ц ЛИШЕ ТГДІ - ОСКАРЖИТИ! Якщо, звичайно, ще будеш живим...
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4202
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|109400
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|475632
|
|
|1
|4447
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|