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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:23
на швартовке в Намибе швартовным концом второму помощнику сломало челюсть, перелом костей черепа, потеря глаза -медицинским вертолетом доставили в столицу-жизнь спали
на одном оставшемся глазу зрение было 10%. как итог-жена отвезла его на дачу (под Питером) и там оставила одного (а было ему 33-34года) в 2004.
Не уверен, что он до сих пор жив.
Компания провела расследование-в страховке отказано по причине нарушения ТБ (во время швартовых операций он не надел каску).
Таких историй на флоте тысячи, а сегодня на войне еще больше. Каска- вещь тяжелая, бронижелет-еще тяжелее...зачем париться - все-равно убьют.
Если у бойца изначально такой подход, тогда вопросов нет.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:24
зам.министра Шойгу Тимур Иванов отстраивает Мариуполь
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:25
Успіх написав:
Ти ж деталей не знаєш, а я знаю!
Я не вмію читати твої думки. Я читаю лише сказане тут тобою.
Ти зараз знов будеш як з бойовими тисячами під час відпустки викручуватись?
Ти сказав, що тобі треба давати вибір "сидіти в броніку чи ні".
Ти у військовій справі настільки ще "трохи більше , аніж нуль", що тобі ще не надано такого права вирішувати, як краще. Тобі скажуть ті, хто знають, як тобі краще.
Успіх написав:
ЯВНУ ПОМИЛКУ/ЗЛОЧИННИЙ НАКАЗ командування!
Явно злочинний наказ можеш не виконувати. Але може не повезти, ти зі своїми мізерними знаннями можеш не вгадати , був він злочинний, чи ні. І будеш на зоні.
На війні люди гинуть. Межа між " явно злочинний наказ" і "ситуація змінилась, достатньо інформації не було, що привело до загибелі людей" дуже нечітка.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 20 гру, 2022 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:34
Hotab написав:
можеш не вгадати , був він злочинний, чи ні. І будеш на зоні.
"За що боролись, на те і напоролись"©
Пздц - старався, ризикувавв життям...
А тут тобі на - сідай в СІЗО на 10р!
Ехххххх, красота життя!!!!!!!!
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:34
1 В світі внаслідок ковідної істерії надрукували надлишкову кількість грошей..які треба утилізувати
2 Найкращий спосіб утилізації ( при чому щоб ніхто потім в майбутньому не зміг докоряти, або відкривати кримінальну справу) - це витратити їх на війну
3 З іншого боку потрібна боротьба з безробіттям..
Отже
Тягнемо(зятягуємо) війну на термін який дозволяє
а - розгорнути вівйськову промисловість( боротьба з безробіттям)
б - створити можливості переводу розгорнутого військового виробництва на цивільні рейки.
З іншого боку
Внаслідок того що платити за витрати буде програвший то також потрібно
а - забрати(конфіскувати/зайняти ринки) в програвшого
б - забрати стільки щоб він якнайдовше не зміг оговтатись
в - передбачити щоб режим оговтування програвшого затягнувся мінімум років на 20....
Грубо
Сьогодні педерація витрачає 1 млрд доларів в день
А після війни( програшу педерації) буде 1 трлн конфісковано..
Що і дасть сусідам педерації років 20 спокійного економічного розвиту
ПС
Педерацію ніхто голодом морити не збирається...як не як - 120-130 млн населення...але й давати шанс швидко відновитись - також не будуть
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:37
Успіх написав:
А це нічо, що ДРУГИЙ РАЗ явна провина на вищому керівництву????!!!??
Вище керівництво для тебе напевно сержант?
Бо до карти тебе ніхто не допустив
А з висоти свого росту максимум 1,5 км навколо щось побачив...
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:38
budivelnik написав:
Педерацію ніхто голодом морити не збирається...як не як - 120-130 млн населення...але й давати шанс швидко відновитись - також не будуть
Тобто, будуть жити +/- як і живуть зараз?
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:39
Востаннє редагувалось Успіх
в Вів 20 гру, 2022 21:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:41
Делай как Хотаб - требуй ПИСЬМЕННЫЙ НЕЗЛОЧИННЫЙ наказ. Хотаб говорил, что без выполнения этих условий - можно от приказа отказаться (он говорил, что так делал)
Хочешь - выполняешь. Хочешь - требуешь письменно. Если что-то не нравится - отказывается от злочинного наказа.
Шутка конечно.
Закон про "ужесточение наказаний" - тоже наверно именно сейчас приняли чисто случайно. Просто совпало
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Додано: Вів 20 гру, 2022 21:45
Успіх написав: budivelnik написав:
Педерацію ніхто голодом морити не збирається...як не як - 120-130 млн населення...але й давати шанс швидко відновитись - також не будуть
Тобто, будуть жити +/- як і живуть зараз?
Вместо бензиновых Логанов будут едить на электро Xpeng
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