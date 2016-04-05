RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 30603061306230633064>
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:23

на швартовке в Намибе швартовным концом второму помощнику сломало челюсть, перелом костей черепа, потеря глаза -медицинским вертолетом доставили в столицу-жизнь спали
на одном оставшемся глазу зрение было 10%. как итог-жена отвезла его на дачу (под Питером) и там оставила одного (а было ему 33-34года) в 2004.
Не уверен, что он до сих пор жив.
Компания провела расследование-в страховке отказано по причине нарушения ТБ (во время швартовых операций он не надел каску).
Таких историй на флоте тысячи, а сегодня на войне еще больше. Каска- вещь тяжелая, бронижелет-еще тяжелее...зачем париться - все-равно убьют.
Если у бойца изначально такой подход, тогда вопросов нет.
prodigy
 
Повідомлень: 9024
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3087 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:24

зам.министра Шойгу Тимур Иванов отстраивает Мариуполь
prodigy
 
Повідомлень: 9024
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3087 раз.
Подякували: 3147 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ти ж деталей не знаєш, а я знаю!

Я не вмію читати твої думки. Я читаю лише сказане тут тобою.
Ти зараз знов будеш як з бойовими тисячами під час відпустки викручуватись?


Ти сказав, що тобі треба давати вибір "сидіти в броніку чи ні".
Ти у військовій справі настільки ще "трохи більше , аніж нуль", що тобі ще не надано такого права вирішувати, як краще. Тобі скажуть ті, хто знають, як тобі краще.

  Успіх написав:ЯВНУ ПОМИЛКУ/ЗЛОЧИННИЙ НАКАЗ командування!

Явно злочинний наказ можеш не виконувати. Але може не повезти, ти зі своїми мізерними знаннями можеш не вгадати , був він злочинний, чи ні. І будеш на зоні.

На війні люди гинуть. Межа між " явно злочинний наказ" і "ситуація змінилась, достатньо інформації не було, що привело до загибелі людей" дуже нечітка.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 20 гру, 2022 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8410
З нами з: 15.02.09
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:можеш не вгадати , був він злочинний, чи ні. І будеш на зоні.

"За що боролись, на те і напоролись"©

Пздц - старався, ризикувавв життям...
А тут тобі на - сідай в СІЗО на 10р!

Ехххххх, красота життя!!!!!!!!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:34

мої особисті фантазії

1 В світі внаслідок ковідної істерії надрукували надлишкову кількість грошей..які треба утилізувати
2 Найкращий спосіб утилізації ( при чому щоб ніхто потім в майбутньому не зміг докоряти, або відкривати кримінальну справу) - це витратити їх на війну
3 З іншого боку потрібна боротьба з безробіттям..

Отже
Тягнемо(зятягуємо) війну на термін який дозволяє
а - розгорнути вівйськову промисловість( боротьба з безробіттям)
б - створити можливості переводу розгорнутого військового виробництва на цивільні рейки.

З іншого боку
Внаслідок того що платити за витрати буде програвший то також потрібно
а - забрати(конфіскувати/зайняти ринки) в програвшого
б - забрати стільки щоб він якнайдовше не зміг оговтатись
в - передбачити щоб режим оговтування програвшого затягнувся мінімум років на 20....

Грубо
Сьогодні педерація витрачає 1 млрд доларів в день
А після війни( програшу педерації) буде 1 трлн конфісковано..
Що і дасть сусідам педерації років 20 спокійного економічного розвиту

ПС
Педерацію ніхто голодом морити не збирається...як не як - 120-130 млн населення...але й давати шанс швидко відновитись - також не будуть
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26061
З нами з: 15.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:37

  Успіх написав:А це нічо, що ДРУГИЙ РАЗ явна провина на вищому керівництву????!!!??
Вище керівництво для тебе напевно сержант?
Бо до карти тебе ніхто не допустив
А з висоти свого росту максимум 1,5 км навколо щось побачив...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26061
З нами з: 15.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Педерацію ніхто голодом морити не збирається...як не як - 120-130 млн населення...але й давати шанс швидко відновитись - також не будуть

Тобто, будуть жити +/- як і живуть зараз?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:39

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 20 гру, 2022 21:54, всього редагувалось 2 разів.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4204
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:41

Делай как Хотаб - требуй ПИСЬМЕННЫЙ НЕЗЛОЧИННЫЙ наказ. Хотаб говорил, что без выполнения этих условий - можно от приказа отказаться (он говорил, что так делал)
Хочешь - выполняешь. Хочешь - требуешь письменно. Если что-то не нравится - отказывается от злочинного наказа.
Шутка конечно.

Закон про "ужесточение наказаний" - тоже наверно именно сейчас приняли чисто случайно. Просто совпало
User253
 
Повідомлень: 57
З нами з: 11.09.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:45

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Педерацію ніхто голодом морити не збирається...як не як - 120-130 млн населення...але й давати шанс швидко відновитись - також не будуть

Тобто, будуть жити +/- як і живуть зараз?

Вместо бензиновых Логанов будут едить на электро Xpeng
User253
 
Повідомлень: 57
З нами з: 11.09.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 30603061306230633064>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Zebra і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 109403
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 475640
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4447
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2102)
20.12.2022 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.