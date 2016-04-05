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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3061306230633064>
Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:46

  Успіх написав:
  budivelnik написав:
  Успіх написав:А це нічо, що ДРУГИЙ РАЗ явна провина на вищому керівництву????!!!??
Вище керівництво для тебе напевно сержант?
Бо до карти тебе ніхто не допустив
А з висоти свого росту максимум 1,5 км навколо щось побачив...
Я ж на раціях - вільно/не вільно ЧУЮ МАЙЖЕ ВСЕ!
Планшет(не мій) частенько поруч зі мною...

Побратими ВСЕ РОЗКАЗУЮТЬ В ДЕТАЛЯХ!!!
1 Твої побратими мають військове звання сержант..максимум молодший лейтенант...
Їх зона відповідальності 100 метрів по фронту в ширину/100 в глибину
2 Те що капітан обматюкав майора у відкритому ефірі - це фігня...нічого конкретного там не сказано...щоб не сказати більше( вас же не тільки долярчики слухають - може припустиш що це спланована деза?)
3 Я моніторю для себе як кількість загиблих( і знаю про загальний стан разів в 10 точніше від тебе) + стан в суспільстві....

Так от
Коли у фейсбуку прочитав що населення дуже незадоволене цінами на томатний сік - це мене з одного боку засмутило ( як можна під час війни такою фігньою перейматись)
а з другого крила виросли - 300 днів воюєм ..а населення цікавиться цінами на томатний сік)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:49

  User253 написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:Педерацію ніхто голодом морити не збирається...як не як - 120-130 млн населення...але й давати шанс швидко відновитись - також не будуть
Тобто, будуть жити +/- як і живуть зараз?
Вместо бензиновых Логанов будут едить на электро Xpeng
На електрички в них грошей не буде
Спочатку велосипеди
потім мопеди
потім бензологани
а тільки потім - електрички...
Тобто років 20 до СЬОГОДНІШНЬОГО рівня повертатись будуть.
Падають швидко - по 2-4% в місяць( річне ВВП)
підніматись будуть повільно- по 2-4% в рік(ВВП)
самі порахуєте на скільки впадуть за 20 місяців і скільки років потім рости що там де були повернутись?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:57

  Ой+ написав:Споживання газу в Україні мало би сильно впасти "завдяки" блекаутам.
Это с каких? ТКЭ не останавливались практически. Посмотрел свои затраты газа, мало чем отличаются от прошлых лет, ибо котел на макс., что бы дом не успел остыть за время отключений. Думаю и у др. так же. Производства закупили когенеративные уствновки, что наоборот повысило расход газа в стране.
Востаннє редагувалось otg в Вів 20 гру, 2022 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 21:58

  budivelnik написав:На електрички в них грошей не буде
Спочатку велосипеди
потім мопеди
потім бензологани
а тільки потім - електрички...
Тобто років 20 до СЬОГОДНІШНЬОГО рівня повертатись будуть.
Падають швидко - по 2-4% в місяць( річне ВВП)
підніматись будуть повільно- по 2-4% в рік(ВВП)
самі порахуєте на скільки впадуть за 20 місяців і скільки років потім рости що там де були повернутись?

Заводы Рено, Фольксваген и прочих Тойот-Ниссанов продаются за 1р (переписываются) новым "инвесторам". И там уже собираются возможно даже Volvo или BYD с Xpeng.

За мелочь типа LG-Samsung вобще молчу - наверно будут подпольно работать, может шильдик сменят

Макдак так "закрылся" что работает на уровне прошлого года, и активнее чем в Украине.
В Украине открытие макдака в некоторых городах ждали как государственный праздник, а на рф он работает как и работал - только шильдик сменил
User253
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:06

  otg написав:
  Ой+ написав:Споживання газу в Україні мало би сильно впасти "завдяки" блекаутам.
Это с каких? ТКЭ не останавливались практически. Посмотрел свои затраты газа, мало чем отличаются от прошлых лет, ибо котел на макс., что бы дом не успел остыть за время отключений. Думаю и у др. так же. Производства закупили когенеративные уствновки, что наоборот повысило расход газа в стране.

Наверное, что бизнес не может полноценно работать из за недостатка и нестабильности поставки ээ.. Промышленникам сейчас вообще тяжело. Генераторы больших мощностей дефицит и стоят конских денег и твоя продукция потом выйдет на выходе золотая.
Смотрю, сейчас сколько мелких магазинчиков и аптек позакрывалось у которых отопление на ээ было. :(
П.С. Росія хоче до Нового року залишити українців без світла, готуємося до атак – Шмигаль
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/20/7381608/
maza5
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  User253 написав:Заводы Рено, Фольксваген и прочих Тойот-Ниссанов продаются за 1р (переписываются) новым "инвесторам". И там уже собираются возможно даже Volvo или BYD с Xpeng.
За мелочь типа LG-Samsung вобще молчу - наверно будут подпольно работать, может шильдик сменят
Макдак так "закрылся" что работает на уровне прошлого года, и активнее чем в Украине.
от цікаво
машина це шильдік...чи доступ до технологій?
про якість вкусно і точка - вже чули
тепер подивимось на рено/вольво педераційної збірки...
вони на свій камаз не можуть виготовити СВІЙ двигун моделі 1960 року....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:18

  budivelnik написав:тепер подивимось на рено/вольво педераційної збірки...
вони на свій камаз не можуть виготовити СВІЙ двигун моделі 1960 року....

Посмотрите на Опель или Мерседес украинской сборки.
Или на любой "СВОЙ" двигатель или автомобиль - хоть 1960 года разработки. Или на хоть что-нибудь "СВОЁ". Можете изготовить?

Зачем вам камаз? Вы про КрАЗ расскажите. Или про ЛАЗ
Востаннє редагувалось User253 в Вів 20 гру, 2022 22:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:19

  maza5 написав:Наверное, что бизнес не может полноценно работать из за недостатка и нестабильности поставки ээ.. Промышленникам сейчас вообще тяжело. Генераторы больших мощностей дефицит и стоят конских денег и твоя продукция потом выйдет на выходе золотая.
Смотрю, сейчас сколько мелких магазинчиков и аптек позакрывалось у которых отопление на ээ было. :(
П.С. Росія хоче до Нового року залишити українців без світла, готуємося до атак – Шмигаль
https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/20/7381608/
Я же написал, тот бизнес что пошустрее вырабатывает ээ из газа, т.е его расход только вырос. Возможно кто то и стоит, но многие вкурили тему и давно работают. Кстати некоторые ТКЭ еще задолго до войны перешли на эти установки. Когда то мне рассказал работник такого предприятия и только сегодня я понял на сколько был прозорливый директор, хоть и про войну тогда даже не думали.
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  User253 написав:Зачем вам камаз? Вы про КрАЗ расскажите. Или про ЛАЗ
москалику
ти маючи великого кормчого пу
+ дико великі запаси природніх копалин
- грабуєш унітази бо в твоєму селі їх нема....
то чого ти мене вчиш7
це я приїхав в Сибір і написав бурятам
Хто вам разрешил хорошо жить

Чи ти приперся в Бучу на танку, ВІДГРІБ ПО ПОВНІЙ...І ТЕПЕР РОЗПОВІДАЄШ ПРО ТЕ ЩО В ТЕБЕ БУЛО В 2000
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 гру, 2022 22:42

budivelnik зачем вы так нервничайте)
vitaliian
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