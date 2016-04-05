Успіх написав:А це нічо, що ДРУГИЙ РАЗ явна провина на вищому керівництву????!!!??
Вище керівництво для тебе напевно сержант? Бо до карти тебе ніхто не допустив А з висоти свого росту максимум 1,5 км навколо щось побачив...
Я ж на раціях - вільно/не вільно ЧУЮ МАЙЖЕ ВСЕ! Планшет(не мій) частенько поруч зі мною...
Побратими ВСЕ РОЗКАЗУЮТЬ В ДЕТАЛЯХ!!!
1 Твої побратими мають військове звання сержант..максимум молодший лейтенант... Їх зона відповідальності 100 метрів по фронту в ширину/100 в глибину 2 Те що капітан обматюкав майора у відкритому ефірі - це фігня...нічого конкретного там не сказано...щоб не сказати більше( вас же не тільки долярчики слухають - може припустиш що це спланована деза?) 3 Я моніторю для себе як кількість загиблих( і знаю про загальний стан разів в 10 точніше від тебе) + стан в суспільстві....
Так от Коли у фейсбуку прочитав що населення дуже незадоволене цінами на томатний сік - це мене з одного боку засмутило ( як можна під час війни такою фігньою перейматись) а з другого крила виросли - 300 днів воюєм ..а населення цікавиться цінами на томатний сік)
budivelnik написав:Педерацію ніхто голодом морити не збирається...як не як - 120-130 млн населення...але й давати шанс швидко відновитись - також не будуть
Тобто, будуть жити +/- як і живуть зараз?
Вместо бензиновых Логанов будут едить на электро Xpeng
На електрички в них грошей не буде Спочатку велосипеди потім мопеди потім бензологани а тільки потім - електрички... Тобто років 20 до СЬОГОДНІШНЬОГО рівня повертатись будуть. Падають швидко - по 2-4% в місяць( річне ВВП) підніматись будуть повільно- по 2-4% в рік(ВВП) самі порахуєте на скільки впадуть за 20 місяців і скільки років потім рости що там де були повернутись?
Ой+ написав:Споживання газу в Україні мало би сильно впасти "завдяки" блекаутам.
Это с каких? ТКЭ не останавливались практически. Посмотрел свои затраты газа, мало чем отличаются от прошлых лет, ибо котел на макс., что бы дом не успел остыть за время отключений. Думаю и у др. так же. Производства закупили когенеративные уствновки, что наоборот повысило расход газа в стране.
Востаннє редагувалось otg в Вів 20 гру, 2022 22:01, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:На електрички в них грошей не буде Спочатку велосипеди потім мопеди потім бензологани а тільки потім - електрички... Тобто років 20 до СЬОГОДНІШНЬОГО рівня повертатись будуть. Падають швидко - по 2-4% в місяць( річне ВВП) підніматись будуть повільно- по 2-4% в рік(ВВП) самі порахуєте на скільки впадуть за 20 місяців і скільки років потім рости що там де були повернутись?
Заводы Рено, Фольксваген и прочих Тойот-Ниссанов продаются за 1р (переписываются) новым "инвесторам". И там уже собираются возможно даже Volvo или BYD с Xpeng.
За мелочь типа LG-Samsung вобще молчу - наверно будут подпольно работать, может шильдик сменят
Макдак так "закрылся" что работает на уровне прошлого года, и активнее чем в Украине. В Украине открытие макдака в некоторых городах ждали как государственный праздник, а на рф он работает как и работал - только шильдик сменил
Ой+ написав:Споживання газу в Україні мало би сильно впасти "завдяки" блекаутам.
Это с каких? ТКЭ не останавливались практически. Посмотрел свои затраты газа, мало чем отличаются от прошлых лет, ибо котел на макс., что бы дом не успел остыть за время отключений. Думаю и у др. так же. Производства закупили когенеративные уствновки, что наоборот повысило расход газа в стране.
Наверное, что бизнес не может полноценно работать из за недостатка и нестабильности поставки ээ.. Промышленникам сейчас вообще тяжело. Генераторы больших мощностей дефицит и стоят конских денег и твоя продукция потом выйдет на выходе золотая. Смотрю, сейчас сколько мелких магазинчиков и аптек позакрывалось у которых отопление на ээ было. П.С. Росія хоче до Нового року залишити українців без світла, готуємося до атак – Шмигаль https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/20/7381608/
User253 написав:Заводы Рено, Фольксваген и прочих Тойот-Ниссанов продаются за 1р (переписываются) новым "инвесторам". И там уже собираются возможно даже Volvo или BYD с Xpeng. За мелочь типа LG-Samsung вобще молчу - наверно будут подпольно работать, может шильдик сменят Макдак так "закрылся" что работает на уровне прошлого года, и активнее чем в Украине.
от цікаво машина це шильдік...чи доступ до технологій? про якість вкусно і точка - вже чули тепер подивимось на рено/вольво педераційної збірки... вони на свій камаз не можуть виготовити СВІЙ двигун моделі 1960 року....
maza5 написав:Наверное, что бизнес не может полноценно работать из за недостатка и нестабильности поставки ээ.. Промышленникам сейчас вообще тяжело. Генераторы больших мощностей дефицит и стоят конских денег и твоя продукция потом выйдет на выходе золотая. Смотрю, сейчас сколько мелких магазинчиков и аптек позакрывалось у которых отопление на ээ было. П.С. Росія хоче до Нового року залишити українців без світла, готуємося до атак – Шмигаль https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/20/7381608/
Я же написал, тот бизнес что пошустрее вырабатывает ээ из газа, т.е его расход только вырос. Возможно кто то и стоит, но многие вкурили тему и давно работают. Кстати некоторые ТКЭ еще задолго до войны перешли на эти установки. Когда то мне рассказал работник такого предприятия и только сегодня я понял на сколько был прозорливый директор, хоть и про войну тогда даже не думали.
User253 написав:Зачем вам камаз? Вы про КрАЗ расскажите. Или про ЛАЗ
москалику ти маючи великого кормчого пу + дико великі запаси природніх копалин - грабуєш унітази бо в твоєму селі їх нема.... то чого ти мене вчиш7 це я приїхав в Сибір і написав бурятам Хто вам разрешил хорошо жить
Чи ти приперся в Бучу на танку, ВІДГРІБ ПО ПОВНІЙ...І ТЕПЕР РОЗПОВІДАЄШ ПРО ТЕ ЩО В ТЕБЕ БУЛО В 2000